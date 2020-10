LIVE: Grijpt Bennett, Ackermann of Philipsen zeldzame sprintkans in Vuelta?

Fase per fase

Fase per fase

14:15 14 uur 15. Wie zijn de sprinters? Omdat ze in deze Vuelta nog niet aan bod zijn gekomen, is het interessant om eens te overlopen welke sprinters allemaal naar Spanje zijn afgezakt. Sam Bennett en Pascal Ackermann hebben de meeste naam en faam, maar vlak daarachter komen Jasper Philipsen en Matteo Moschetti. Als we dan nog een schuif lager opentrekken, komen we enkele jongens tegen die doorgaans voor een ereplaats sprinten: Aberasturi, Mareczko, Dion Smith, Cort Nielsen, Manzin en Morin. . Wie zijn de sprinters? Omdat ze in deze Vuelta nog niet aan bod zijn gekomen, is het interessant om eens te overlopen welke sprinters allemaal naar Spanje zijn afgezakt. Sam Bennett en Pascal Ackermann hebben de meeste naam en faam, maar vlak daarachter komen Jasper Philipsen en Matteo Moschetti.

Als we dan nog een schuif lager opentrekken, komen we enkele jongens tegen die doorgaans voor een ereplaats sprinten: Aberasturi, Mareczko, Dion Smith, Cort Nielsen, Manzin en Morin.

14:09 14 uur 09. De laatste maanden waren niet zo gemakkelijk (door blessure), maar ik ben hier en gefocust op ritzeges. We hebben een sterke ploeg en gaan het proberen. Matteo Moschetti (Trek). De laatste maanden waren niet zo gemakkelijk (door blessure), maar ik ben hier en gefocust op ritzeges. We hebben een sterke ploeg en gaan het proberen. Matteo Moschetti (Trek)

13:57 13 uur 57. Ook Bora (voor Ackermann) en Trek (voor Moschetti) steken een handje toe in de achtervolging. De kunst is natuurlijk om de vluchters niet té snel te grijpen. 3'20" hebben ze nu. . Ook Bora (voor Ackermann) en Trek (voor Moschetti) steken een handje toe in de achtervolging. De kunst is natuurlijk om de vluchters niet té snel te grijpen. 3'20" hebben ze nu.

13:46 13 uur 46. Gisteren was een zware dag in de ontsnapping, met al die wind. Maar ik ga het zeker nog proberen! In de vlucht heb je minder stress en zo maak je ook nog wat reclame voor je team. Vluchter Willie Smit bij de start. Gisteren was een zware dag in de ontsnapping, met al die wind. Maar ik ga het zeker nog proberen! In de vlucht heb je minder stress en zo maak je ook nog wat reclame voor je team. Vluchter Willie Smit bij de start

13:39 13 uur 39. Deceuninck-Quick Step. Deceuninck-Quick Step heeft er geen gras over laten groeien en heeft na amper 10 kilometer het commando al overgenomen van Jumbo-Visma. Met Sam Bennett hebben ze wellicht hun grootste kans op een ritzege in deze Vuelta, dus dit hapje willen ze niet laten liggen. . Deceuninck-Quick Step Deceuninck-Quick Step heeft er geen gras over laten groeien en heeft na amper 10 kilometer het commando al overgenomen van Jumbo-Visma. Met Sam Bennett hebben ze wellicht hun grootste kans op een ritzege in deze Vuelta, dus dit hapje willen ze niet laten liggen.

13:33 2 niet-starters. Twee renners zijn niet meer van start gegaan vandaag. Daniel Felipe Martinez kwam in de eerste rit ten val, probeerde het nog even, maar gooit nu toch de handdoek. Ook voor Simon Geschke zit het seizoen erop. Het is niet meteen duidelijk waarom de Duitser van CCC eruit stapt. . 13 uur 33. 2 niet-starters Twee renners zijn niet meer van start gegaan vandaag. Daniel Felipe Martinez kwam in de eerste rit ten val, probeerde het nog even, maar gooit nu toch de handdoek. Ook voor Simon Geschke zit het seizoen erop. Het is niet meteen duidelijk waarom de Duitser van CCC eruit stapt.

13:30 Tijdsverschil. In het peloton snappen ze dat het zinloos is om tegen te spartelen en dus gaat het snel voor de 4: 1,5 minuut hebben ze nu al. . 13 uur 30. Tijdsverschil In het peloton snappen ze dat het zinloos is om tegen te spartelen en dus gaat het snel voor de 4: 1,5 minuut hebben ze nu al.

13:22 13 uur 22. 4 vluchters. Ondanks de uiterst beperkte slaagkansen hebben we toch 4 Chinese vrijwilligers gevonden voor de vlucht van de dag. Willie Smit en Jesus Ezquerra, allebei van Burgos, zagen we gisteren ook al. Zij krijgen nu hulp van Luis Angel Maté (Cofidis) en Harry Tanfield (AG2R). . 4 vluchters Ondanks de uiterst beperkte slaagkansen hebben we toch 4 Chinese vrijwilligers gevonden voor de vlucht van de dag. Willie Smit en Jesus Ezquerra, allebei van Burgos, zagen we gisteren ook al. Zij krijgen nu hulp van Luis Angel Maté (Cofidis) en Harry Tanfield (AG2R).

13:07 13 uur 07. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:06 13 uur 06 match begonnen Officieuze start We zijn van start gegaan in Garray. Het gaat meteen in dalende lijn.

12:26 De voorbije dagen viel het nog mee, maar de temperatuur is al aan het zakken in Spanje. 12 uur 26. De voorbije dagen viel het nog mee, maar de temperatuur is al aan het zakken in Spanje. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:26 12 uur 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:23 Voor de start wordt alles nog minutieus ontsmet. 12 uur 23. Voor de start wordt alles nog minutieus ontsmet. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:23 12 uur 23. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten