LIVE Vuelta: Mohoric en Pinot niet meer gestart, opnieuw klimmen

13:59 13 uur 59. Ik moet eerst mijn krachten terugwinnen en dan zie ik wel wat ik nog kan doen. Misschien kan ik vanuit een verloren positie nog naar voren oprukken. Aleksandr Vlasov is halffit aan de Vuelta begonnen. Ik moet eerst mijn krachten terugwinnen en dan zie ik wel wat ik nog kan doen. Misschien kan ik vanuit een verloren positie nog naar voren oprukken. Aleksandr Vlasov is halffit aan de Vuelta begonnen

13:56 13 uur 56. In het peloton bepaalt Jumbo-Visma het temp. . In het peloton bepaalt Jumbo-Visma het temp.

13:53 13 uur 53. De voorsprong blijft gestaag groeien: 3'20" hebben de 5 nu al. Met de aankomst bergop zal het wel enkel iemand met klimmersbenen zijn die kan overleven en een echt gevleugelde klimmer zit er vooraan niet bij. . De voorsprong blijft gestaag groeien: 3'20" hebben de 5 nu al. Met de aankomst bergop zal het wel enkel iemand met klimmersbenen zijn die kan overleven en een echt gevleugelde klimmer zit er vooraan niet bij.

13:27 Tijdsverschil. In het peloton hebben ze vandaag geen zin om lang tegen te spartelen. De 5 vluchters hebben in een mum van tijd meer dan een minuut. Niemand vormt dan ook een bedreiging voor Roglic. Barguez is zijn "dichtste" belager op meer dan 23 minuten. . 13 uur 27. Tijdsverschil In het peloton hebben ze vandaag geen zin om lang tegen te spartelen. De 5 vluchters hebben in een mum van tijd meer dan een minuut. Niemand vormt dan ook een bedreiging voor Roglic. Barguez is zijn "dichtste" belager op meer dan 23 minuten.

13:24 13 uur 24. 5 durvers. 5 renners hebben zin in een ontsnapping, met daarbij opnieuw een Belg van Lotto-Soudal. Tosh Van der Sande lijkt vandaag de rol van Tim Wellens over te nemen. Hij krijgt Niki Terpstra, Mark Donovan, Willie Smit en Aritz Bargues mee als gezelschap. . 5 durvers 5 renners hebben zin in een ontsnapping, met daarbij opnieuw een Belg van Lotto-Soudal. Tosh Van der Sande lijkt vandaag de rol van Tim Wellens over te nemen. Hij krijgt Niki Terpstra, Mark Donovan, Willie Smit en Aritz Bargues mee als gezelschap.

13:20 13 uur 20. Officiële start. We blijven nog met 170 renners over en die zijn nu officieel op gang gevlagd door de wedstrijdleiding. . Officiële start We blijven nog met 170 renners over en die zijn nu officieel op gang gevlagd door de wedstrijdleiding.

13:12 13 uur 12 match begonnen Start We zijn vertrokken! Nog eens zwaaien naar de - uiteraard niet echt talrijke - mensen in Lodosa en hop met de beentjes!

12:58 12 uur 58. Wie draagt welke trui? Primoz Roglic en Enric Mas blijven ook na gisteren respectievelijk in de rode en witte trui, maar groen en bollen zijn wel van eigenaar veranderd. Dan Martin start zo dadelijk in het groen, ook al is die trui eigenlijk in handen van Roglic. De blauwe bollentrui hangt om de schouders van Richard Carapaz. Hij heeft in het bergklassement evenveel punten als Sepp Kuss. . Wie draagt welke trui? Primoz Roglic en Enric Mas blijven ook na gisteren respectievelijk in de rode en witte trui, maar groen en bollen zijn wel van eigenaar veranderd. Dan Martin start zo dadelijk in het groen, ook al is die trui eigenlijk in handen van Roglic. De blauwe bollentrui hangt om de schouders van Richard Carapaz. Hij heeft in het bergklassement evenveel punten als Sepp Kuss.

12:46 Ook Pinot stapt eruit. Groupama-FDJ of de Vuelta-organisatie heeft het nieuws nog niet officieel bekendgemaakt, maar ook Thibaut Pinot zou deze Vuelta al voor bekeken houden. De Fransman gaf de eerste dagen alvast niet de indruk nog veel van deze wedstrijd te willen maken. Pinot is al de 7e opgever in de Vuelta en we beginnen nog maar aan de 3e dag. . 12 uur 46. Ook Pinot stapt eruit Groupama-FDJ of de Vuelta-organisatie heeft het nieuws nog niet officieel bekendgemaakt, maar ook Thibaut Pinot zou deze Vuelta al voor bekeken houden. De Fransman gaf de eerste dagen alvast niet de indruk nog veel van deze wedstrijd te willen maken.

11:21 11 uur 21. Geen Mohoric meer. Pijnlijk einde van het seizoen voor Matej Mohoric. De sterke Sloveen heeft gisteren zijn schouderblad gebroken bij een val en gaat vandaag niet meer van start. In 2017 won hij nog op knappe wijze een rit in de Vuelta, toen hij wegsprong uit een kopgroep met De Gendt en De Tier. . Geen Mohoric meer Pijnlijk einde van het seizoen voor Matej Mohoric. De sterke Sloveen heeft gisteren zijn schouderblad gebroken bij een val en gaat vandaag niet meer van start. In 2017 won hij nog op knappe wijze een rit in de Vuelta, toen hij wegsprong uit een kopgroep met De Gendt en De Tier.

