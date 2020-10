LIVESTREAM Vuelta: solo Wellens afgelopen, toppers maken zich op voor finale

16:55 16 uur 55. Het is het seizoen van het onbevangen fietsen. Dat heeft al voor heel wat lekkernijen gezorgd. Michel Wuyts. Het is het seizoen van het onbevangen fietsen. Dat heeft al voor heel wat lekkernijen gezorgd. Michel Wuyts

16:54 16 uur 54. Boni's voor Carapaz? Carapaz kan wel een zaakje doen bij de tussensprint, als ze tijdig Armirail te pakken kunnen krijgen. Dan kan hij 3 seconden sprokkelen.

16:54 16 uur 54. Misschien denken wij te snel "is dat wel verstandig"? Misschien heeft Carapaz wel superbenen? Michel Wuyts.

16:53 16 uur 53. Dat is wel heel euforisch. Ik snap het niet zo goed. José De Cauwer.

16:52 16 uur 52. Wellens en co worden gegrepen door een dubbelaanval van Carapaz en Amador. Wat gebeurt er hier toch allemaal? . Wellens en co worden gegrepen door een dubbelaanval van Carapaz en Amador. Wat gebeurt er hier toch allemaal?

16:52 16 uur 52. Willen ze op tijd binnen zijn voor het CL-voetbal vanavond of spelen er andere zaken? Feit is wel dat het in het peloton bijna onverklaarbaar onrustig blijft. Nu weer met een impuls van Deceuninck-Quick Step die beantwoord wordt door bergkoning Kuss. . Willen ze op tijd binnen zijn voor het CL-voetbal vanavond of spelen er andere zaken? Feit is wel dat het in het peloton bijna onverklaarbaar onrustig blijft. Nu weer met een impuls van Deceuninck-Quick Step die beantwoord wordt door bergkoning Kuss.

16:50 16 uur 50. Armirail nu solo. Het is nu op zijn beurt Bruno Armirail die zijn gezellen in de kou laat staan. Hij slaat meteen een mooie kloof. . Armirail nu solo Het is nu op zijn beurt Bruno Armirail die zijn gezellen in de kou laat staan. Hij slaat meteen een mooie kloof.

16:48 16 uur 48. Voor de klim zullen ze gegrepen worden. Michel Wuyts.

16:44 Tijdsverschil. De 5 koplopers lijken wel stil te staan, want het verschil loopt razendsnel terug. Nog amper een minuut. De winnaar zit, net als gisteren, in het peloton. . 16 uur 44. Tijdsverschil De 5 koplopers lijken wel stil te staan, want het verschil loopt razendsnel terug. Nog amper een minuut. De winnaar zit, net als gisteren, in het peloton.

16:44 16 uur 44. Wellens houdt in. Een beetje een pijnlijk moment, maar Tim Wellens heeft dan toch beslist om zich te laten inlopen en het met zijn vorige vluchters opnieuw te proberen. Het zal wellicht allemaal vruchteloos zijn, want het peloton zit amper op 2 minuten. . Wellens houdt in Een beetje een pijnlijk moment, maar Tim Wellens heeft dan toch beslist om zich te laten inlopen en het met zijn vorige vluchters opnieuw te proberen. Het zal wellicht allemaal vruchteloos zijn, want het peloton zit amper op 2 minuten.

16:40 16 uur 40. Froome. Er is na de 4e groep, met de renners die losten bij de waaierslag, ook sprake van een 5e groep. De belangrijkste vertegenwoordiger van die groep: Chris Froome.

16:38 16 uur 38. Wellens zit nu in het vervelende stuk dat hem naar de start van de Alto de San Miguel leidt. Je ziet zijn achterstand zienderogen zakken. Zelfs de 4 achtervolgers naderen tot op een minuut. Hebben zij het het slimst gespeeld? . Wellens zit nu in het vervelende stuk dat hem naar de start van de Alto de San Miguel leidt. Je ziet zijn achterstand zienderogen zakken. Zelfs de 4 achtervolgers naderen tot op een minuut. Hebben zij het het slimst gespeeld?

16:32 Tijdsverschil. Terwijl Tim Wellens anderhalve minuut voorsprong blijft houden op zijn 4 achtervolgers is het peloton inmiddels genaderd tot op 4 minuten. . 16 uur 32. Tijdsverschil Terwijl Tim Wellens anderhalve minuut voorsprong blijft houden op zijn 4 achtervolgers is het peloton inmiddels genaderd tot op 4 minuten.

16:31 16 uur 31. Geen verrassingen. In het peloton, dat zo'n 70 renners sterk is, houdt zich de volledige top 20 van het klassement schuil. Daarom dat er in het laatste peloton niet echt werk gemaakt wordt van een achtervolging. . Geen verrassingen In het peloton, dat zo'n 70 renners sterk is, houdt zich de volledige top 20 van het klassement schuil. Daarom dat er in het laatste peloton niet echt werk gemaakt wordt van een achtervolging.

16:25 16 uur 25. Ik kan me niet voorstellen dat er in die 2 grote groep echt belangrijke mannen zitten. José De Cauwer.

16:23 16 uur 23. Er is toch een grote groep die de voeling met het peloton is verloren. Zitten daar grote namen bij? Op het eerste gezicht niet. Movistar, Jumbo-Visma en Ineos zijn in ieder geval goed vertegenwoordigd in het peloton. . Er is toch een grote groep die de voeling met het peloton is verloren. Zitten daar grote namen bij? Op het eerste gezicht niet. Movistar, Jumbo-Visma en Ineos zijn in ieder geval goed vertegenwoordigd in het peloton.

16:21 16 uur 21. Het feestje gaat voorlopig niet door, ook omdat we weer in een meer beboste zone zitten. Met de klad is Wellens wel een minuut kwijt. . Het feestje gaat voorlopig niet door, ook omdat we weer in een meer beboste zone zitten. Met de klad is Wellens wel een minuut kwijt.

16:19 16 uur 19. Hoelang blijven de mannen van Movistar dit doortrekken? José De Cauwer.

16:18 Waaiers! Was het zopas nog met een vraagteken, dan is het nu met een uitroepteken. Roglic moet in zijn eentje naar een groepje met bijna alleen maar Movistars rijden. De verschillen zijn nog klein. . 16 uur 18. Waaiers! Was het zopas nog met een vraagteken, dan is het nu met een uitroepteken. Roglic moet in zijn eentje naar een groepje met bijna alleen maar Movistars rijden. De verschillen zijn nog klein.

16:17 16 uur 17. Waaiers? Het is meteen duidelijk wat het plan van Movistar is: na de top komen we door een open vlakte, die uitnodigt tot waaiers. Voorlopig is het slechts één lang lint. . Waaiers? Het is meteen duidelijk wat het plan van Movistar is: na de top komen we door een open vlakte, die uitnodigt tot waaiers. Voorlopig is het slechts één lang lint.

16:16 16 uur 16. Movistar. Slecht nieuws voor Tim Wellens, want Movistar lost Jumbo-Visma af in het peloton. Met de voltallige ploeg zelfs. Nu zou de voorsprong wel eens snel kunnen dalen. . Movistar Slecht nieuws voor Tim Wellens, want Movistar lost Jumbo-Visma af in het peloton. Met de voltallige ploeg zelfs. Nu zou de voorsprong wel eens snel kunnen dalen.

16:10 Puerto de Urbasa. Tim Wellens komt ook op de 2e klim van de dag als eerste boven. Op de eerste achtervolgers is het nog zeker anderhalve minuut wachten. En op het peloton al meer dan 6 minuten. Het ziet er plots interessant uit voor Wellens. . 16 uur 10. Puerto de Urbasa Tim Wellens komt ook op de 2e klim van de dag als eerste boven. Op de eerste achtervolgers is het nog zeker anderhalve minuut wachten. En op het peloton al meer dan 6 minuten. Het ziet er plots interessant uit voor Wellens.

16:03 16 uur 03. De 4 achtervolgers blijven solidair bij elkaar, maar Wellens loopt steeds verder weg. Al meer dan een minuut voorsprong nu. En 5'20" op het peloton. Na de top van de Puerto de Urbasa moet Wellens in zijn eentje wel nog een soort vallei zien te overleven tot de slotklim. . De 4 achtervolgers blijven solidair bij elkaar, maar Wellens loopt steeds verder weg. Al meer dan een minuut voorsprong nu. En 5'20" op het peloton. Na de top van de Puerto de Urbasa moet Wellens in zijn eentje wel nog een soort vallei zien te overleven tot de slotklim.

15:59 15 uur 59. Er leeft een gedachte in het peloton: doe het zo rap mogelijk, want het zou hier wel eens rap opgekuist kunnen worden. Michel Wuyts.

15:57 15 uur 57. Wellens verspeelt hier nu al 2 dagen op een rij redelijk veel krachten. José De Cauwer.

15:57 Tijdsverschil. Wellens maakt er een soort tijdrit bergop van, met zijn handen à la Vandenbroucke losjes op zijn stuur. Het gaat in ieder geval vooruit. Hij heeft al 35 seconden. . 15 uur 57. Tijdsverschil Wellens maakt er een soort tijdrit bergop van, met zijn handen à la Vandenbroucke losjes op zijn stuur. Het gaat in ieder geval vooruit. Hij heeft al 35 seconden.

15:54 15 uur 54. Wellens gaat alleen. Tim Wellens denkt dat het huidige tempo niet hoog genoeg ligt en ter hoogte van een tankstation, aan de voet van de 2e klim, kletst hij van zijn kompanen weg. Op weg naar een solo van meer dan 70 kilometer? . Wellens gaat alleen Tim Wellens denkt dat het huidige tempo niet hoog genoeg ligt en ter hoogte van een tankstation, aan de voet van de 2e klim, kletst hij van zijn kompanen weg. Op weg naar een solo van meer dan 70 kilometer?

15:52 15 uur 52. Aranburu en Serrano. Alex Aranburu en Gonzalo Serrano waren vorig jaar nog ploegmaats bij Caja Rural, maar sinds dit seizoen rijdt Aranburu voor Astana. Hij viel dit seizoen al op met een 2e plaats in de Gran Trittico Lombardo en een 7e plaats in Milaan-Sanremo. Serrano stelt daar dan weer een ritzege in de Ruta del Sol tegenover. . Aranburu en Serrano Alex Aranburu en Gonzalo Serrano waren vorig jaar nog ploegmaats bij Caja Rural, maar sinds dit seizoen rijdt Aranburu voor Astana. Hij viel dit seizoen al op met een 2e plaats in de Gran Trittico Lombardo en een 7e plaats in Milaan-Sanremo. Serrano stelt daar dan weer een ritzege in de Ruta del Sol tegenover.

15:46 Tijdsverschil. De samenwerking tussen de 5 (Wellens, Hivert, Aranburu, Armirail en Serrano) verloopt gesmeerd. Het zorgt ervoor dat ze een klein beetje meer speelruimte krijgen: 4'40". . 15 uur 46. Tijdsverschil De samenwerking tussen de 5 (Wellens, Hivert, Aranburu, Armirail en Serrano) verloopt gesmeerd. Het zorgt ervoor dat ze een klein beetje meer speelruimte krijgen: 4'40".

15:40 15 uur 40. Ik vraag me af of ze bij Jumbo-Visma de boel niet willen laten lopen? Al is de trui weggeven, misschien van het goeie teveel. José De Cauwer.

15:39 15 uur 39. Jumbo-Visma. In het peloton bepaalt Jumbo-Visma het tempo. Gisteren eindigden ze met maar liefst 5 renners in de top 16. Ze staan dan ook terecht aan de leiding in het ploegenklassement. . Jumbo-Visma In het peloton bepaalt Jumbo-Visma het tempo. Gisteren eindigden ze met maar liefst 5 renners in de top 16. Ze staan dan ook terecht aan de leiding in het ploegenklassement.

15:27 Tijdsverschil. De voorsprong blijft rond de 4 minuten schommelen. Dat is geen goed nieuws voor Wellens en co, want dat zal meer dan waarschijnlijk niet volstaan als je het geweld in de finale nog ziet. . 15 uur 27. Tijdsverschil De voorsprong blijft rond de 4 minuten schommelen. Dat is geen goed nieuws voor Wellens en co, want dat zal meer dan waarschijnlijk niet volstaan als je het geweld in de finale nog ziet.

15:22 Wind. In België is het waaierfestival in de Driedaagse, met winst voor Yves Lampaert, afgelopen, maar ook in Spanje waait de wind fel. Afgelopen nacht werd er zelfs een boom in de buurt van Pamplona ontworteld, waardoor Mitchelton een grote omweg moest maken naar de start. Bijna waren de Australiërs zelfs te laat. . 15 uur 22. Wind In België is het waaierfestival in de Driedaagse, met winst voor Yves Lampaert, afgelopen, maar ook in Spanje waait de wind fel. Afgelopen nacht werd er zelfs een boom in de buurt van Pamplona ontworteld, waardoor Mitchelton een grote omweg moest maken naar de start. Bijna waren de Australiërs zelfs te laat.

15:17 15 uur 17. Estella. We rijden nu door Estella, waar jaarlijks de Grote Prijs Miguel Indurain wordt gereden. De winnaar vorig jaar was... Jonathan Hivert. De vluchter voelt zich dus thuis op deze wegen. . Estella We rijden nu door Estella, waar jaarlijks de Grote Prijs Miguel Indurain wordt gereden. De winnaar vorig jaar was... Jonathan Hivert. De vluchter voelt zich dus thuis op deze wegen.

15:11 Tijdsverschil. Het verschil tussen de vlucht en het peloton neemt toe, al meer dan 4 minuten nu. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar nu ziet het er plots een stuk rooskleuriger voor de koplopers. . 15 uur 11. Tijdsverschil Het verschil tussen de vlucht en het peloton neemt toe, al meer dan 4 minuten nu. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar nu ziet het er plots een stuk rooskleuriger voor de koplopers.

15:10 Bloedneus. Angel Madrazo doet alsof zijn neus bloedt. Letterlijk, want zijn neus is effectief aan het bloeden. De Vuelta-dokter moet dit snel kunnen oplossen. . 15 uur 10. Bloedneus Angel Madrazo doet alsof zijn neus bloedt. Letterlijk, want zijn neus is effectief aan het bloeden. De Vuelta-dokter moet dit snel kunnen oplossen.

15:01 15 uur 01. Is dit het dan? Hivert, Armirail en Aranburu hebben Wellens bijgebeend en vanuit de achtergrond is ook Serrano komen aansluiten. Zo krijgen we 5 leiders, die 2 minuten voorsprong hebben. . Is dit het dan? Hivert, Armirail en Aranburu hebben Wellens bijgebeend en vanuit de achtergrond is ook Serrano komen aansluiten. Zo krijgen we 5 leiders, die 2 minuten voorsprong hebben.

14:54 Situatie op de top. Wellens komt als eerste boven, maar hij wordt in de afdaling op de hielen gezeten door een trio: Armirail, Hivert en Aranburu. Het peloton zit ook niet zo ver. Alles nog op een zakdoek. . 14 uur 54. Situatie op de top Wellens komt als eerste boven, maar hij wordt in de afdaling op de hielen gezeten door een trio: Armirail, Hivert en Aranburu. Het peloton zit ook niet zo ver. Alles nog op een zakdoek.

14:43 14 uur 43. Domont: afscheid in mineur. De opgave van Axel Domont heeft een extra bitter kantje, want de 30-jarige Fransman was aan zijn laatste koers bezig. Hij heeft zijn hele carrière voor AG2R gereden en boekte daarin 1 zege. . Domont: afscheid in mineur De opgave van Axel Domont heeft een extra bitter kantje, want de 30-jarige Fransman was aan zijn laatste koers bezig. Hij heeft zijn hele carrière voor AG2R gereden en boekte daarin 1 zege.

14:42 14 uur 42. Verbrokkeling, Wellens solo. Op de flanken van de Guirguillano spat het helemaal uit elkaar. Geschke krijgt het gezelschap van Armirail en Maté, maar vooraan brandt de lamp, want Tim Wellens is er in zijn eentje vandoor gegaan. . Verbrokkeling, Wellens solo Op de flanken van de Guirguillano spat het helemaal uit elkaar. Geschke krijgt het gezelschap van Armirail en Maté, maar vooraan brandt de lamp, want Tim Wellens is er in zijn eentje vandoor gegaan.

14:34 Opgave Domont. AG2R is na 2 dagen al een 3e renner kwijt. Axel Domont is betrokken geraakt in een val en moet onmiddellijk opgeven. Gisteren deden zijn ploegmaats Geniez en Frank al hetzelfde. . 14 uur 34. Opgave Domont AG2R is na 2 dagen al een 3e renner kwijt. Axel Domont is betrokken geraakt in een val en moet onmiddellijk opgeven. Gisteren deden zijn ploegmaats Geniez en Frank al hetzelfde.

14:30 Tijdsverschil. De leiders zijn aan de Guirguillano, de eerste beklimming van de dag, begonnen met anderhalve minuut voorsprong op het peloton en een goeie halve minuut op Geschke. . 14 uur 30. Tijdsverschil De leiders zijn aan de Guirguillano, de eerste beklimming van de dag, begonnen met anderhalve minuut voorsprong op het peloton en een goeie halve minuut op Geschke.

14:28 14 uur 28. Ook Simon Geschke probeert de overzetboot naar voren te nemen. Wordt het een speedboot of een roeibootje? . Ook Simon Geschke probeert de overzetboot naar voren te nemen. Wordt het een speedboot of een roeibootje?

14:25 14 uur 25. Weer Wellens. Tim Wellens krijgt er maar niet genoeg van en hij springt samen met de Spanjaard Amezqueta en de Nederlander Van den Berg naar koploper Osorio. De 4 hebben een minuutje. . Weer Wellens Tim Wellens krijgt er maar niet genoeg van en hij springt samen met de Spanjaard Amezqueta en de Nederlander Van den Berg naar koploper Osorio. De 4 hebben een minuutje.

14:21 14 uur 21. Osorio solo. 1 renner van Burgos rijdt nu een halve minuut voor het peloton uit. Wordt het een lange dag voor Juan Felipe Osorio? . Osorio solo 1 renner van Burgos rijdt nu een halve minuut voor het peloton uit. Wordt het een lange dag voor Juan Felipe Osorio?

14:18 14 uur 18. 6 koplopers gevat. 6 renners zijn er dan toch in geslaagd een aanvaardbare voorsprong bij elkaar te sprokkelen, maar Jumbo-Visma brengt alles toch weer samen. . 6 koplopers gevat 6 renners zijn er dan toch in geslaagd een aanvaardbare voorsprong bij elkaar te sprokkelen, maar Jumbo-Visma brengt alles toch weer samen.

14:15 14 uur 15. Het regent geen druppels vandaag, maar wel aanvallen. Voorlopig raakt nog niemand weg. . Het regent geen druppels vandaag, maar wel aanvallen. Voorlopig raakt nog niemand weg.

14:12 14 uur 12. Pim Ligthart was de eerste vluchter, maar lang heeft zijn feestje niet geduurd. . Pim Ligthart was de eerste vluchter, maar lang heeft zijn feestje niet geduurd.

14:07 14 uur 07. Nog geen ontsnappingen in de eerste kilometers, al zullen er wellicht genoeg kandidaten zijn om in de vlucht mee te geraken. . Nog geen ontsnappingen in de eerste kilometers, al zullen er wellicht genoeg kandidaten zijn om in de vlucht mee te geraken.

14:00 14 uur . Officiële start. Zoals de stieren in het San Fermin-festival in Pamplona zijn de renners gelost. 173 stuks blijven er nog over, na de opgaves van Van Wilder, Frank en Geniez gisteren. . Officiële start Zoals de stieren in het San Fermin-festival in Pamplona zijn de renners gelost. 173 stuks blijven er nog over, na de opgaves van Van Wilder, Frank en Geniez gisteren.

13:50 13 uur 50. Wie draagt welke trui? Primoz Roglic is uiteraard in de rode leiderstrui gestart, maar de Sloveen is ook leider in het puntenklassement. Nummer 2 Richard Carapaz draagt daarom het groen. De blauwe bollentrui is ook in handen van Jumbo-Visma, specifieker de schouders van Sepp Kuss. De witte jongerentrui ten slotte wordt gedragen door Enric Mas. . Wie draagt welke trui? Primoz Roglic is uiteraard in de rode leiderstrui gestart, maar de Sloveen is ook leider in het puntenklassement. Nummer 2 Richard Carapaz draagt daarom het groen. De blauwe bollentrui is ook in handen van Jumbo-Visma, specifieker de schouders van Sepp Kuss. De witte jongerentrui ten slotte wordt gedragen door Enric Mas.

13:45 13 uur 45 match begonnen Officieuze start



12:26 12 uur 26. Start in woonplaats Indurain. De Vuelta gaat vandaag van start in Pamplona, waar de grote Miguel Indurain geboren en getogen is. Indurain won 5 keer de Tour de France, maar verrassend genoeg nooit de ronde van zijn eigen land. Toepasselijk is wel dat de etappe wellicht gespeeld zal worden op de Alto de San Miguel. Niet San Miguel Indurain, maar San Miguel de Aralar. De klim is genoemd naar het heiligdom op de top, waar aartsengel Michael vereerd wordt. . Start in woonplaats Indurain De Vuelta gaat vandaag van start in Pamplona, waar de grote Miguel Indurain geboren en getogen is. Indurain won 5 keer de Tour de France, maar verrassend genoeg nooit de ronde van zijn eigen land.

Toepasselijk is wel dat de etappe wellicht gespeeld zal worden op de Alto de San Miguel. Niet San Miguel Indurain, maar San Miguel de Aralar. De klim is genoemd naar het heiligdom op de top, waar aartsengel Michael vereerd wordt.

