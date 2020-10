LIVE Vuelta: Krijgen we vuurwerk in de achtertuin van Indurain?

14:28 14 uur 28. Ook Simon Geschke probeert de overzetboot naar voren te nemen. Wordt het een speedboot of een roeibootje? . Ook Simon Geschke probeert de overzetboot naar voren te nemen. Wordt het een speedboot of een roeibootje?

14:25 14 uur 25. Weer Wellens. Tim Wellens krijgt er maar niet genoeg van en hij springt samen met de Spanjaard Amezqueta en de Nederlander Van den Berg naar koploper Osorio. De 4 hebben een minuutje. . Weer Wellens Tim Wellens krijgt er maar niet genoeg van en hij springt samen met de Spanjaard Amezqueta en de Nederlander Van den Berg naar koploper Osorio. De 4 hebben een minuutje.

14:24 Prachtig beeld van het peloton bij de start door de pittoreske straten van Pamplona. 14 uur 24. Prachtig beeld van het peloton bij de start door de pittoreske straten van Pamplona.

14:21 14 uur 21. Osorio solo. 1 renner van Burgos rijdt nu een halve minuut voor het peloton uit. Wordt het een lange dag voor Juan Felipe Osorio? . Osorio solo 1 renner van Burgos rijdt nu een halve minuut voor het peloton uit. Wordt het een lange dag voor Juan Felipe Osorio?

14:18 14 uur 18. 6 koplopers gevat. 6 renners zijn er dan toch in geslaagd een aanvaardbare voorsprong bij elkaar te sprokkelen, maar Jumbo-Visma brengt alles toch weer samen. . 6 koplopers gevat 6 renners zijn er dan toch in geslaagd een aanvaardbare voorsprong bij elkaar te sprokkelen, maar Jumbo-Visma brengt alles toch weer samen.

14:15 14 uur 15. Het regent geen druppels vandaag, maar wel aanvallen. Voorlopig raakt nog niemand weg. . Het regent geen druppels vandaag, maar wel aanvallen. Voorlopig raakt nog niemand weg.

14:12 14 uur 12. Pim Ligthart was de eerste vluchter, maar lang heeft zijn feestje niet geduurd. . Pim Ligthart was de eerste vluchter, maar lang heeft zijn feestje niet geduurd.

14:07 14 uur 07. Nog geen ontsnappingen in de eerste kilometers, al zullen er wellicht genoeg kandidaten zijn om in de vlucht mee te geraken. . Nog geen ontsnappingen in de eerste kilometers, al zullen er wellicht genoeg kandidaten zijn om in de vlucht mee te geraken.

14:00 14 uur . Officiële start. Zoals de stieren in het San Fermin-festival in Pamplona zijn de renners gelost. 173 stuks blijven er nog over, na de opgaves van Van Wilder, Frank en Geniez gisteren. . Officiële start Zoals de stieren in het San Fermin-festival in Pamplona zijn de renners gelost. 173 stuks blijven er nog over, na de opgaves van Van Wilder, Frank en Geniez gisteren.

13:50 13 uur 50. Wie draagt welke trui? Primoz Roglic is uiteraard in de rode leiderstrui gestart, maar de Sloveen is ook leider in het puntenklassement. Nummer 2 Richard Carapaz draagt daarom het groen. De blauwe bollentrui is ook in handen van Jumbo-Visma, specifieker de schouders van Sepp Kuss. De witte jongerentrui ten slotte wordt gedragen door Enric Mas. . Wie draagt welke trui? Primoz Roglic is uiteraard in de rode leiderstrui gestart, maar de Sloveen is ook leider in het puntenklassement. Nummer 2 Richard Carapaz draagt daarom het groen. De blauwe bollentrui is ook in handen van Jumbo-Visma, specifieker de schouders van Sepp Kuss. De witte jongerentrui ten slotte wordt gedragen door Enric Mas.



13:45 13 uur 45 match begonnen Officieuze start



13:41 Niet alleen voor Carapaz maar ook voor zijn ploegmaat Amador is het een speciale dag. "12 jaar geleden stak ik de plas over om in Pamplona op zoek te gaan naar een droom.". 13 uur 41. Niet alleen voor Carapaz maar ook voor zijn ploegmaat Amador is het een speciale dag. "12 jaar geleden stak ik de plas over om in Pamplona op zoek te gaan naar een droom."

13:36 De bladblazers zijn nog druk in de weer om de laatste afdaling bladvrij te maken. Laat ons hopen dat het straks niet regent of waait of dit wordt nog een prangende passage. 13 uur 36. De bladblazers zijn nog druk in de weer om de laatste afdaling bladvrij te maken. Laat ons hopen dat het straks niet regent of waait of dit wordt nog een prangende passage.

13:25 Richard Carapaz woont al een paar jaar in Pamplona. "Hij kent het terrein hier goed", zegt zijn Ineos-ploegleider Zandio. 13 uur 25. Richard Carapaz woont al een paar jaar in Pamplona. "Hij kent het terrein hier goed", zegt zijn Ineos-ploegleider Zandio.

13:09 2 op 2 voor Roglic vandaag? 13 uur 09. 2 op 2 voor Roglic vandaag?

13:05 David Gaudu was gisteren een van de verliezers van de dag. Hij mag het kopmanschap torsen bij Groupama-FDJ, terwijl Thibaut Pinot eerder op ritzeges zal mikken. 13 uur 05. David Gaudu was gisteren een van de verliezers van de dag. Hij mag het kopmanschap torsen bij Groupama-FDJ, terwijl Thibaut Pinot eerder op ritzeges zal mikken.

12:54 Leider Roglic heeft zijn fiets al versierd (gekregen) met een rood stuurlint. 12 uur 54. Leider Roglic heeft zijn fiets al versierd (gekregen) met een rood stuurlint.

12:41 De jongens van Burgos maken weer een gretige indruk. Misschien zouden de vluchters vandaag wel kunnen overleven en dan kun je er donder op zeggen dat er een renner van de paarse formatie bij zal zijn. 12 uur 41. De jongens van Burgos maken weer een gretige indruk. Misschien zouden de vluchters vandaag wel kunnen overleven en dan kun je er donder op zeggen dat er een renner van de paarse formatie bij zal zijn.

12:26 12 uur 26. Start in woonplaats Indurain. De Vuelta gaat vandaag van start in Pamplona, waar de grote Miguel Indurain geboren en getogen is. Indurain won 5 keer de Tour de France, maar verrassend genoeg nooit de ronde van zijn eigen land. Toepasselijk is wel dat de etappe wellicht gespeeld zal worden op de Alto de San Miguel. Niet San Miguel Indurain, maar San Miguel de Aralar. De klim is genoemd naar het heiligdom op de top, waar aartsengel Michael vereerd wordt. . Start in woonplaats Indurain De Vuelta gaat vandaag van start in Pamplona, waar de grote Miguel Indurain geboren en getogen is. Indurain won 5 keer de Tour de France, maar verrassend genoeg nooit de ronde van zijn eigen land.

Toepasselijk is wel dat de etappe wellicht gespeeld zal worden op de Alto de San Miguel. Niet San Miguel Indurain, maar San Miguel de Aralar. De klim is genoemd naar het heiligdom op de top, waar aartsengel Michael vereerd wordt.



12:25 De hekken worden nog snel gedesinfecteerd voor ze geplaatst worden. 12 uur 25. De hekken worden nog snel gedesinfecteerd voor ze geplaatst worden.