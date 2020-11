LIVE: Wie wint de vlakke slotrit van de Vuelta?

15:39 Op kousenvoeten, letterlijk dan. 15 uur 39. Op kousenvoeten, letterlijk dan. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:39 Sam Bennett en Tosh Van der Sande. 15 uur 39. Sam Bennett en Tosh Van der Sande

15:34 15 uur 34. We zijn inmiddels voorbij halfweg. . We zijn inmiddels voorbij halfweg.

15:26 15 uur 26. Jumbo-Visma bepaalt het tempo. Achter de gele mannen rijdt de brigade van Movistar. Die hebben zoals verwacht het ploegenklassement op hun palmares geschreven. Daar hechten ze in Spanje meer belang aan dan elders. . Jumbo-Visma bepaalt het tempo. Achter de gele mannen rijdt de brigade van Movistar. Die hebben zoals verwacht het ploegenklassement op hun palmares geschreven. Daar hechten ze in Spanje meer belang aan dan elders.

15:16 Tomasz Marczynski en Primoz Roglic. 15 uur 16. Tomasz Marczynski en Primoz Roglic

15:13 15 uur 13. We hebben een goede Ronde van Spanje gezien van de Belgen. En er kan nog iets bijkomen. José De Cauwer. We hebben een goede Ronde van Spanje gezien van de Belgen. En er kan nog iets bijkomen. José De Cauwer

15:04 15 uur 04. De trein van Jumbo trekt het peloton door het dorre landschap rond Madrid. Veel vaart zit er nog altijd niet in. . De trein van Jumbo trekt het peloton door het dorre landschap rond Madrid. Veel vaart zit er nog altijd niet in.

15:02 Hugh Carthy en Richard Carapaz. 15 uur 02. Hugh Carthy en Richard Carapaz

14:59 14 uur 59. Jasper Philipsen maakt veel kans vandaag. De vorm is er en de concurrentie is niet breed. Renaat Schotte. Jasper Philipsen maakt veel kans vandaag. De vorm is er en de concurrentie is niet breed. Renaat Schotte

14:45 14 uur 45. Nog 100 km. We tellen af. . Nog 100 km We tellen af.

14:42 14 uur 42. Even een korte situatieschets van de etappe: voorlopig gebeurt er niets. . Even een korte situatieschets van de etappe: voorlopig gebeurt er niets.

14:39 14 uur 39. Mijn ploegmaats zijn al heel het jaar uitzonderlijk. Ik ben blij dat ik een deel van deze ploeg ben. Primoz Roglic. Mijn ploegmaats zijn al heel het jaar uitzonderlijk. Ik ben blij dat ik een deel van deze ploeg ben. Primoz Roglic

14:27 14 uur 27. Jumbo-Visma. De sterkste ploeg van deze Vuelta gaat een eindje voor het peloton uitrijden. Rode trui Roglic wordt geflankeerd door zijn maats bij Jumbo-Visma: Bennett, Gesink, Hofstede, Kuss, Martens en Vingegaard. Een fotomomentje. . Jumbo-Visma De sterkste ploeg van deze Vuelta gaat een eindje voor het peloton uitrijden. Rode trui Roglic wordt geflankeerd door zijn maats bij Jumbo-Visma: Bennett, Gesink, Hofstede, Kuss, Martens en Vingegaard. Een fotomomentje.

14:18 14 uur 18. Na bijna 30 km 'koers' is het peloton nog steeds samen. Het zal nog wel even duren vooraleer er een ontsnapping vorm krijgt. . Na bijna 30 km 'koers' is het peloton nog steeds samen. Het zal nog wel even duren vooraleer er een ontsnapping vorm krijgt.

14:05 32 km/h. Zo'n slotrit rijd je altijd op het gemakje. Een beetje jammer, maar dat hebben de renners wel verdiend. De snelheid van het peloton klimt zelden boven de 35 km/h. . 14 uur 05. 32 km/h Zo'n slotrit rijd je altijd op het gemakje. Een beetje jammer, maar dat hebben de renners wel verdiend. De snelheid van het peloton klimt zelden boven de 35 km/h.

14:04 14 uur 04. Strijdlust: Cavagna. Ondanks enkele verdienstelijke pogingen bleef Rémi Cavagna achter zonder ritzege. Vooral vrijdag, toen hij echt op weg leek naar de overwinning, was frustrerend. De superstrijdlust is toch een fijne troostprijs. . Strijdlust: Cavagna Ondanks enkele verdienstelijke pogingen bleef Rémi Cavagna achter zonder ritzege. Vooral vrijdag, toen hij echt op weg leek naar de overwinning, was frustrerend. De superstrijdlust is toch een fijne troostprijs.

13:58 13 uur 58. Witte trui: Mas. Enric Mas kwam voor het algemene klassement nog wat tekort, maar hij is wel ruimschoots de beste jongere van deze Vuelta. Net als in 2018 kaapt de Spanjaard de witte trui weg. . Witte trui: Mas Enric Mas kwam voor het algemene klassement nog wat tekort, maar hij is wel ruimschoots de beste jongere van deze Vuelta. Net als in 2018 kaapt de Spanjaard de witte trui weg.

13:53 13 uur 53. Bollentrui: Martin. Guillaume Martin heeft heel hard gewerkt om de blauwe bolletjes te veroveren. De Fransman zat vaak in de juiste vlucht en hield Tim Wellens op meer dan een straat achterstand. Die zal met zijn ritzeges ook wel tevreden zijn. . Bollentrui: Martin Guillaume Martin heeft heel hard gewerkt om de blauwe bolletjes te veroveren. De Fransman zat vaak in de juiste vlucht en hield Tim Wellens op meer dan een straat achterstand. Die zal met zijn ritzeges ook wel tevreden zijn.

13:49 13 uur 49. Groene trui: Roglic. Net als in 2019 pikt Roglic ook het puntenklassement mee. Met vier ritzeges en een pak ereplaatsen is dat niet zo vreemd. Omdat je geen twee truien kan dragen, rijdt Carapaz vandaag in het groen rond. . Groene trui: Roglic Net als in 2019 pikt Roglic ook het puntenklassement mee. Met vier ritzeges en een pak ereplaatsen is dat niet zo vreemd. Omdat je geen twee truien kan dragen, rijdt Carapaz vandaag in het groen rond.

13:45 Geen Formolo. We moeten één renner van die 143 schrappen. Davide Formolo is niet gestart, maar er is niks mis met de Italiaan. Integendeel, hij en zijn partner verwachten een kindje. . 13 uur 45. Geen Formolo We moeten één renner van die 143 schrappen. Davide Formolo is niet gestart, maar er is niks mis met de Italiaan. Integendeel, hij en zijn partner verwachten een kindje.

13:42 13 uur 42. Rode trui: Roglic. Voor het tweede jaar op rij wint Primoz Roglic de Vuelta. Vorig jaar had hij een ruime bonus op Alejandro Valverde, terwijl hij in deze editie zijn krappe voorsprong op Richard Carapaz vooral bij elkaar sprokkelde in de vorm van bonificaties. . Rode trui: Roglic Voor het tweede jaar op rij wint Primoz Roglic de Vuelta. Vorig jaar had hij een ruime bonus op Alejandro Valverde, terwijl hij in deze editie zijn krappe voorsprong op Richard Carapaz vooral bij elkaar sprokkelde in de vorm van bonificaties.

13:33 13 uur 33 match begonnen Ze zijn weg! Over 139,6 km behoort de Vuelta van 2020 tot het verleden. Wie wint de laatste rit naar Madrid?

13:26 13 uur 26. De 143 overgebleven renners zijn op weg naar kilometer 0. . De 143 overgebleven renners zijn op weg naar kilometer 0.

13:12 13 uur 12. Laatste kans voor rappe jongens. Dit was absoluut geen Vuelta voor sprinters. We vinden er eigenlijk slechts drie tussen de etappewinnaars. Bennett won in Ejea de los Caballeros, Ackermann in Aguilar de Campoo en Philipsen in Puebla de Sanabria. Een van die drie kan vandaag dus de 'spurtkoning' van de Vuelta 2020 worden. . Laatste kans voor rappe jongens Dit was absoluut geen Vuelta voor sprinters. We vinden er eigenlijk slechts drie tussen de etappewinnaars. Bennett won in Ejea de los Caballeros, Ackermann in Aguilar de Campoo en Philipsen in Puebla de Sanabria. Een van die drie kan vandaag dus de 'spurtkoning' van de Vuelta 2020 worden.

12:55 12 uur 55. De voorbije drie jaar won telkens een renner van Deceuninck - Quick-Step de laatste rit van de Vuelta. In 2017 was Matteo Trentin de snelste, in 2018 was het de beurt aan Elia Viviani en vorig jaar boekte Fabio Jakobsen zijn eerste dagzege in een grote ronde. We hopen voor de Nederlander dat het niet bij die ene ritoverwinning blijft. . De voorbije drie jaar won telkens een renner van Deceuninck - Quick-Step de laatste rit van de Vuelta. In 2017 was Matteo Trentin de snelste, in 2018 was het de beurt aan Elia Viviani en vorig jaar boekte Fabio Jakobsen zijn eerste dagzege in een grote ronde. We hopen voor de Nederlander dat het niet bij die ene ritoverwinning blijft.

