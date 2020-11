LIVESTREAM: De spanning stijgt, krijgen we vuurwerk op laatste klim van deze Vuelta?

16:54 16 uur 54. Gaudu heeft geen trap gegeven vandaag. Hij heeft alles laten oplossen door Armirail. José De Cauwer. Gaudu heeft geen trap gegeven vandaag. Hij heeft alles laten oplossen door Armirail. José De Cauwer

16:53 16 uur 53. Ook Mäder laat Izagirre nu ter plaatse. Bij de favorieten is het nog steeds wapenstilstand. . Ook Mäder laat Izagirre nu ter plaatse. Bij de favorieten is het nog steeds wapenstilstand.

16:52 16 uur 52. Gaudu gaat solo. Gaudu gaat op en over Izagirre. De Fransman is op weg naar zijn tweede ritzege in deze Vuelta. . Gaudu gaat solo Gaudu gaat op en over Izagirre. De Fransman is op weg naar zijn tweede ritzege in deze Vuelta.

16:51 16 uur 51. Vlasov versnelt bij de favorieten, Schelling springt er meteen naartoe. Sterk werk van de Nederlander van BORA-hansgrohe, die al een hele tijd op kop aan het sleuren was. . Vlasov versnelt bij de favorieten, Schelling springt er meteen naartoe. Sterk werk van de Nederlander van BORA-hansgrohe, die al een hele tijd op kop aan het sleuren was.

16:50 16 uur 50. In de groep van de favorieten ziet Bennett stilaan sterretjes. Hij hangt er nog net aan. . In de groep van de favorieten ziet Bennett stilaan sterretjes. Hij hangt er nog net aan.

16:49 16 uur 49. Gaudu komt bij Mäder. De Zwitser kruipt meteen in het wiel van de Fransman. . Gaudu komt bij Mäder. De Zwitser kruipt meteen in het wiel van de Fransman.

16:49 16 uur 49. Terwijl het vooraan volop strijd is, blijft het wachten op vuurwerk in de groep van de favorieten. . Terwijl het vooraan volop strijd is, blijft het wachten op vuurwerk in de groep van de favorieten.

16:48 16 uur 48. Gaudu heeft duidelijk nog wat overschot. Hij vlamt Donovan voorbij en rijdt nu naar Mäder toe. . Gaudu heeft duidelijk nog wat overschot. Hij vlamt Donovan voorbij en rijdt nu naar Mäder toe.

16:48 16 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:47 16 uur 47. Gaudu gaat te snel voor bolletjestrui Martin. Hij gaat alleen op zoek naar eenzame leider Izagirre. . Gaudu gaat te snel voor bolletjestrui Martin. Hij gaat alleen op zoek naar eenzame leider Izagirre.

16:47 16 uur 47. Izagirre versnelt! Izagirre schudt nog eens aan de boom, op 6 kilometer van de top. Mäder en Donovan moeten eraf. . Izagirre versnelt! Izagirre schudt nog eens aan de boom, op 6 kilometer van de top. Mäder en Donovan moeten eraf.

16:46 16 uur 46. Franse tandem. Gaudu en Guillaume Martin proberen samen naar de leiders toe te rijden. Ze volgen op 10 seconden. . Franse tandem Gaudu en Guillaume Martin proberen samen naar de leiders toe te rijden. Ze volgen op 10 seconden.

16:46 16 uur 46. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:45 16 uur 45. Donovan is back. We hebben weer een leiderstrio. Donovan haakt zijn wagonnetje weer aan bij Mäder en Izagirre. . Donovan is back We hebben weer een leiderstrio. Donovan haakt zijn wagonnetje weer aan bij Mäder en Izagirre.

16:44 16 uur 44. Gaudu verdappert. Gaudu is intussen weggesprongen bij de achtervolgers. Doet hij nog een gooi naar de ritzege? . Gaudu verdappert Gaudu is intussen weggesprongen bij de achtervolgers. Doet hij nog een gooi naar de ritzege?

16:44 16 uur 44. Soler kraakt. Soler moet de rol lossen bij de achtervolgers. Het plan van Movistar valt in duigen. . Soler kraakt Soler moet de rol lossen bij de achtervolgers. Het plan van Movistar valt in duigen.

16:44 16 uur 44. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:43 16 uur 43. Donovan haakt af. Het begint te bewegen bij de 3 leiders. Izagirre versnelt, enkel Mäder kan volgen. . Donovan haakt af Het begint te bewegen bij de 3 leiders. Izagirre versnelt, enkel Mäder kan volgen.

16:41 Lekke band voor Großschartner. Pech voor Felix Großschartner, de nummer 7 in de stand. De Oostenrijker is teruggeslagen door een lekke band. . 16 uur 41. Lekke band voor Großschartner Pech voor Felix Großschartner, de nummer 7 in de stand. De Oostenrijker is teruggeslagen door een lekke band.

16:40 16 uur 40. Ook voor de achtervolgers wordt het wellicht lastig om Donovan, Mäder en Izagirre nog bij te benen. Zij hangen nu op 50 seconden. . Ook voor de achtervolgers wordt het wellicht lastig om Donovan, Mäder en Izagirre nog bij te benen. Zij hangen nu op 50 seconden.

16:38 16 uur 38. Een vijfde ritzege voor Roglic, we zien het niet meer gebeuren. Het peloton volgt nu op bijna 4 minuten van de koplopers. Met nog 8 kilometer te klimmen zit de ritwinnaar vooraan. . Een vijfde ritzege voor Roglic, we zien het niet meer gebeuren. Het peloton volgt nu op bijna 4 minuten van de koplopers. Met nog 8 kilometer te klimmen zit de ritwinnaar vooraan.

16:36 16 uur 36. Zometeen moeten de maskers af op de slotklim. Renaat Schotte. Zometeen moeten de maskers af op de slotklim. Renaat Schotte

16:34 16 uur 34. De La Cruz gelost. Toch een kleine verrassing, De La Cruz moet de rol lossen bij de achtervolgers. Nog voor La Covatilla dus. Afwachten of de Spanjaard zijn tiende plaats in het klassement kan behouden. . De La Cruz gelost Toch een kleine verrassing, De La Cruz moet de rol lossen bij de achtervolgers. Nog voor La Covatilla dus. Afwachten of de Spanjaard zijn tiende plaats in het klassement kan behouden.

16:33 We gaan eraan beginnen, de laatste col van deze Vuelta! 16 uur 33. We gaan eraan beginnen, de laatste col van deze Vuelta! Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:31 16 uur 31. Mäder, Donovan en Izagirre zien hun voorsprong oplopen. Het trio heeft nu al 40 seconden. . Mäder, Donovan en Izagirre zien hun voorsprong oplopen. Het trio heeft nu al 40 seconden.

16:30 16 uur 30. Jumbo-Visma laat begaan. Jumbo-Visma lijkt niet van plan om jacht te maken op de koplopers. Integendeel, de kloof dikt weer aan tot 3'20". . Jumbo-Visma laat begaan Jumbo-Visma lijkt niet van plan om jacht te maken op de koplopers. Integendeel, de kloof dikt weer aan tot 3'20".

16:27 16 uur 27. Nog 15 kilometer. Nog 3 kilometer tot aan de voet van La Covatilla voor de drie koplopers. . Nog 15 kilometer Nog 3 kilometer tot aan de voet van La Covatilla voor de drie koplopers.

16:26 16 uur 26. Erviti lost. Erviti heeft zijn job gedaan, maar betaalt nu de prijs voor de inspanningen. Afwachten wat er uiteindelijk overblijft van het aanvalsplan bij Movistar. . Erviti lost Erviti heeft zijn job gedaan, maar betaalt nu de prijs voor de inspanningen. Afwachten wat er uiteindelijk overblijft van het aanvalsplan bij Movistar.

16:25 16 uur 25. 3 koplopers. Donovan, Izagirre en Mäder hebben zich op de kasseistrook losgerukt van de andere koplopers. Die volgen op 20 seconden. Ook Soler heeft de trein dus gemist. Het peloton heeft nu weer 2'44" achterstand. . 3 koplopers Donovan, Izagirre en Mäder hebben zich op de kasseistrook losgerukt van de andere koplopers. Die volgen op 20 seconden. Ook Soler heeft de trein dus gemist. Het peloton heeft nu weer 2'44" achterstand.

16:24 16 uur 24. Roglic zit alert vooraan op de kasseistrook, nog steeds goed omringd door de mannen van Jumbo-Visma. . Roglic zit alert vooraan op de kasseistrook, nog steeds goed omringd door de mannen van Jumbo-Visma.

16:24 16 uur 24. Ook het peloton zit nu op de kasseistrook. Vallen er hier ook slachtoffers? . Ook het peloton zit nu op de kasseistrook. Vallen er hier ook slachtoffers?

16:23 16 uur 23. Mäder versnelt. Mäder komt het vlotst door de kasseistrook, achteraan krijgt onder meer Lopez het lastig. . Mäder versnelt Mäder komt het vlotst door de kasseistrook, achteraan krijgt onder meer Lopez het lastig.

16:22 16 uur 22. De kopgroep zit nu op een hellende kassiestrook van 800 meter in Candelario. En die maakt brokken! . De kopgroep zit nu op een hellende kassiestrook van 800 meter in Candelario. En die maakt brokken!

16:22 16 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:19 16 uur 19. Soler en Erviti sluiten aan. De klus is geklaard, Erviti heeft Soler tot bij de koplopers gebracht. Zet de Spanjaard straks de kroon op het werk van Movistar door de ritzege te pakken. . Soler en Erviti sluiten aan De klus is geklaard, Erviti heeft Soler tot bij de koplopers gebracht. Zet de Spanjaard straks de kroon op het werk van Movistar door de ritzege te pakken.

16:19 16 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:17 16 uur 17. Erviti en Soler naderen met rasse schreden in de afdaling van la Graganta. Het kloofje bedraagt nog amper 10 seconden. Het peloton moet weer wat meer prijsgeven en volgt op 1'50". . Erviti en Soler naderen met rasse schreden in de afdaling van la Graganta. Het kloofje bedraagt nog amper 10 seconden. Het peloton moet weer wat meer prijsgeven en volgt op 1'50".

16:12 Alto de la Graganta. Rui Costa komt als eerste boven op de Alto de la Graganta. Nog één beklimming op het menu nu, de slotklim naar La Covatilla. . 16 uur 12. Alto de la Graganta Rui Costa komt als eerste boven op de Alto de la Graganta. Nog één beklimming op het menu nu, de slotklim naar La Covatilla.

16:12 16 uur 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:11 16 uur 11. Verenigde krachten bij Movistar. Bij Movistar hebben ze duidelijk een plannetje uitgedokterd. Erviti laat uitzakken en neemt ploegmaat Soler op sleeptouw. Het Movistar-duo hangt op 30 seconden van de kopgroep. . Verenigde krachten bij Movistar Bij Movistar hebben ze duidelijk een plannetje uitgedokterd. Erviti laat uitzakken en neemt ploegmaat Soler op sleeptouw. Het Movistar-duo hangt op 30 seconden van de kopgroep.

16:07 16 uur 07. Dikke mist op de Graganta. De renners kunnen amper voor zich uit kijken. Ook op de slotklim zijn de weersomstandigheden allesbehalve ideaal. . Dikke mist op de Graganta. De renners kunnen amper voor zich uit kijken. Ook op de slotklim zijn de weersomstandigheden allesbehalve ideaal.

16:05 16 uur 05. Stand van zaken. Soler raapt Lastra en Sütterlin op en volgt nu op 50 seconden van de kopgroep. Het peloton hangt op 1'30". . Stand van zaken Soler raapt Lastra en Sütterlin op en volgt nu op 50 seconden van de kopgroep. Het peloton hangt op 1'30".

16:04 16 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:03 16 uur 03. Aanval Soler! Voor Soler gaat het nog niet snel genoeg in het peloton. Hij gaat alleen in de achtervolging. Geen reactie vanuit het pak, waar Jumbo-Visma nu weer de regie in handen neemt. . Aanval Soler! Voor Soler gaat het nog niet snel genoeg in het peloton. Hij gaat alleen in de achtervolging. Geen reactie vanuit het pak, waar Jumbo-Visma nu weer de regie in handen neemt.

16:01 16 uur 01. Samenstelling kopgroep. Van de oorspronkelijke 34 koplopers blijven er nog 15 over. De namen: De La Cruz, Gaudu, Henao, G. Martin, Mäder, Schultz, Armirail, I. Izagirre, Lopez, Costa, Godon, Storer, Erviti, Hofstede, Donovan. . Samenstelling kopgroep Van de oorspronkelijke 34 koplopers blijven er nog 15 over. De namen: De La Cruz, Gaudu, Henao, G. Martin, Mäder, Schultz, Armirail, I. Izagirre, Lopez, Costa, Godon, Storer, Erviti, Hofstede, Donovan.

15:54 Exit Fraile. Ook Fraile valt weg uit de kopgroep. Hij moet zelfs halt houden door een lekke voorband. . 15 uur 54. Exit Fraile Ook Fraile valt weg uit de kopgroep. Hij moet zelfs halt houden door een lekke voorband.

15:52 15 uur 52. Nog 35 kilometer. We gaan stilaan op het puntje van onze stoel zitten, want de finale zit eraan te komen. Krijgen we straks vuurwerk op La Covatilla? . Nog 35 kilometer We gaan stilaan op het puntje van onze stoel zitten, want de finale zit eraan te komen. Krijgen we straks vuurwerk op La Covatilla?

15:50 15 uur 50. Ook Molenaar wordt nu gegrepen door het peloton. Er is een flinke schifting gaande in de kopgroep. Bruno Armirail blijft daar het tempo maken in dienst van Gaudu. . Ook Molenaar wordt nu gegrepen door het peloton. Er is een flinke schifting gaande in de kopgroep. Bruno Armirail blijft daar het tempo maken in dienst van Gaudu.

15:45 15 uur 45. Voorsprong slinkt zienderogen. Op de flanken van de Alto de la Garganta, de voorlaatste beklimming van de dag, smelt de voorsprong van de koplopers verder weg. Met nog 10 kilometer tot de top houden ze nog 2 minuten over. . Voorsprong slinkt zienderogen Op de flanken van de Alto de la Garganta, de voorlaatste beklimming van de dag, smelt de voorsprong van de koplopers verder weg. Met nog 10 kilometer tot de top houden ze nog 2 minuten over.

15:44 15 uur 44. Nog 1 Movistar-renner in de kopgroep. Ook Nelson Oliveira heeft zich vanuit de kopgroep laten uitzakken naar het peloton. Nog een pion erbij dus voor Movistar om te beuken op kop van het peloton. De Spaanse formatie houdt voorin nu enkel nog Erviti over. . Nog 1 Movistar-renner in de kopgroep Ook Nelson Oliveira heeft zich vanuit de kopgroep laten uitzakken naar het peloton. Nog een pion erbij dus voor Movistar om te beuken op kop van het peloton. De Spaanse formatie houdt voorin nu enkel nog Erviti over.

15:43 Uitslag Alto de Peñacaballera. 1. Rui Costa (UAE Team Emirates), 3 ptn 2. Bruno Armirail (Groupama-FDJ), 2 ptn 3. David de la Cruz (UAE Team Emirates), 1 pt . 15 uur 43. Uitslag Alto de Peñacaballera 1. Rui Costa (UAE Team Emirates), 3 ptn

2. Bruno Armirail (Groupama-FDJ), 2 ptn

3. David de la Cruz (UAE Team Emirates), 1 pt

15:41 Alto de Peñacaballera. Nu ook de Alto de Peñacaballera erop zit, kunnen we ons stilaan opmaken voor het échte werk. Coming up: de Alto de la Graganta, een col van 2e categorie en de slotklim naar Alto de la Covatilla, een col buiten categorie. . 15 uur 41. Alto de Peñacaballera Nu ook de Alto de Peñacaballera erop zit, kunnen we ons stilaan opmaken voor het échte werk. Coming up: de Alto de la Graganta, een col van 2e categorie en de slotklim naar Alto de la Covatilla, een col buiten categorie.

15:40 15 uur 40. Van der Sande ingelopen. Van der Sande, Cavagna, Schwarzmann en Ivo Oliveira worden opgepeuzeld door het peloton. Daar is het nog steeds Movistar dat het gaspedaal induwt. Alles in het teken van witte trui Enric Mas. . Van der Sande ingelopen Van der Sande, Cavagna, Schwarzmann en Ivo Oliveira worden opgepeuzeld door het peloton. Daar is het nog steeds Movistar dat het gaspedaal induwt. Alles in het teken van witte trui Enric Mas.

15:39 Onder meer Jorge Arcas is uit de kopgroep verdwenen. Hij kreeg teamorders bij Movistar om zich te laten uitzakken en mee tempo te maken in het peloton. 15 uur 39. Onder meer Jorge Arcas is uit de kopgroep verdwenen. Hij kreeg teamorders bij Movistar om zich te laten uitzakken en mee tempo te maken in het peloton. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:36 15 uur 36. Uitgedunde kopgroep. We zijn maar liefst 10 renners kwijtgespeeld in de kopgroep. Dat betekent dat we dus nog 24 koplopers overhouden. . Uitgedunde kopgroep We zijn maar liefst 10 renners kwijtgespeeld in de kopgroep. Dat betekent dat we dus nog 24 koplopers overhouden.

15:36 15 uur 36. Nog een kilometer klimmen en ook deze beproeving zit erop voor de koplopers. De voorsprong blijft stabiel rond de 3 minuten. . Nog een kilometer klimmen en ook deze beproeving zit erop voor de koplopers. De voorsprong blijft stabiel rond de 3 minuten.

15:28 Alto de Peñacaballera. De koplopers zijn bezig aan de Alto de Peñacaballera, de kortste beklimming vandaag met 4,6 kilometer. Het gemiddelde stijgingspercentage is 5,3 procent. . 15 uur 28. Alto de Peñacaballera De koplopers zijn bezig aan de Alto de Peñacaballera, de kortste beklimming vandaag met 4,6 kilometer. Het gemiddelde stijgingspercentage is 5,3 procent.

15:25 15 uur 25. Ook De Bod is uit de kopgroep verdwenen. We zien hem nu aan de kant staan staan met een lekke band. We houden nog 31 van de oorspronkelijk 34 koplopers over. . Ook De Bod is uit de kopgroep verdwenen. We zien hem nu aan de kant staan staan met een lekke band. We houden nog 31 van de oorspronkelijk 34 koplopers over.

15:21 15 uur 21. Slechts één ploegmaat voor Carapaz. Terwijl Roglic nog goed omringd is door zijn collega's bij Jumbo-Visma kan Carapaz enkel nog rekenen op de steun van ploegmaat Amador. Slecht nieuws voor de Ecuadoraan of krijgen we straks toch gewoon een man-tegen-mangevecht? . Slechts één ploegmaat voor Carapaz Terwijl Roglic nog goed omringd is door zijn collega's bij Jumbo-Visma kan Carapaz enkel nog rekenen op de steun van ploegmaat Amador. Slecht nieuws voor de Ecuadoraan of krijgen we straks toch gewoon een man-tegen-mangevecht?

15:17 15 uur 17. Froome en Sosa gelost. Movistar jaagt het tempo in het peloton toch de hoogte in. De kopgroep ziet zijn voorsprong slinken tot 3 minuten. Het peloton dunt verder uit, ook Froome en Sosa moeten de rol lossen. Twee mannetjes minder dus voor Carapaz. . Froome en Sosa gelost Movistar jaagt het tempo in het peloton toch de hoogte in. De kopgroep ziet zijn voorsprong slinken tot 3 minuten. Het peloton dunt verder uit, ook Froome en Sosa moeten de rol lossen. Twee mannetjes minder dus voor Carapaz.

15:16 15 uur 16. Gaatje gedicht. Bij Ineos-Grenadiers hebben ze de scheve situatie recht gezet. Toch even wat nervositeit. Het breukje was ontstaan in de afdaling, wellicht is het geen indicatie over de vorm van Carapaz. . Gaatje gedicht Bij Ineos-Grenadiers hebben ze de scheve situatie recht gezet. Toch even wat nervositeit. Het breukje was ontstaan in de afdaling, wellicht is het geen indicatie over de vorm van Carapaz.

15:14 15 uur 14. Breukje in het peloton, Carapaz moet achtervolgen. Breukje in het peloton, Carapaz moet achtervolgen

15:13 15 uur 13. Plots opschudding in het peloton! Movistar zet zich op kop en het pak scheurt in stukken. Bij Ineos Grenadiers hebben ze zich laten verrassen. Carapaz en co moeten achtervolgen. . Plots opschudding in het peloton! Movistar zet zich op kop en het pak scheurt in stukken. Bij Ineos Grenadiers hebben ze zich laten verrassen. Carapaz en co moeten achtervolgen.



15:11 15 uur 11. De voorlaatste beklimming van 2e categorie zal een breekpunt zijn. Het zou een springplank kunnen zijn om voor de slotklim naar de kopgroep toe te rijden. Denk maar aan Mas, al zal die onmiddellijk gecontroleerd worden door Daniel Martin. En dan is het spel vertrokken. José De Cauwer. De voorlaatste beklimming van 2e categorie zal een breekpunt zijn. Het zou een springplank kunnen zijn om voor de slotklim naar de kopgroep toe te rijden. Denk maar aan Mas, al zal die onmiddellijk gecontroleerd worden door Daniel Martin. En dan is het spel vertrokken. José De Cauwer

15:07 15 uur 07. De 33 koplopers. We geven nog even de samenstelling van de ruime kopgroep mee: Hofstede (Jumbo-Visma), Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Costa, De la Cruz, Henao en I. Oliveira (UAE Team Emirates), Lopez (Trek-Segafredo), Donovan, Storer en Sütterlin (Sunweb), Fraile en I. Izagirre (Astana), Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), Schultz en Smith (Mitchelton-Scott), Armirail en Gaudu (Groupama-FDJ), Van den Berg (EF Pro Cycling), Dewulf en Van der Sande (Lotto Soudal), Herrada, Martin en Lafay (Cofidis), De Bod en Mäder (NTT), Arcas, Erviti en Oliveira (Movistar), Bagües en Lastra (Caja Rural), Molenaar (Burgos-BH). . De 33 koplopers We geven nog even de samenstelling van de ruime kopgroep mee: Hofstede (Jumbo-Visma), Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Costa, De la Cruz, Henao en I. Oliveira (UAE Team Emirates), Lopez (Trek-Segafredo), Donovan, Storer en Sütterlin (Sunweb), Fraile en I. Izagirre (Astana), Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), Schultz en Smith (Mitchelton-Scott), Armirail en Gaudu (Groupama-FDJ), Van den Berg (EF Pro Cycling), Dewulf en Van der Sande (Lotto Soudal), Herrada, Martin en Lafay (Cofidis), De Bod en Mäder (NTT), Arcas, Erviti en Oliveira (Movistar), Bagües en Lastra (Caja Rural), Molenaar (Burgos-BH).

15:02 15 uur 02. Ackermann gegrepen. Ackermann is van de kopgroep helemaal teruggewaaid naar het peloton. We hebben dus nog 33 koplopers. Op 64 kilometer van de finish hebben zij nog 3'24" voorsprong. . Ackermann gegrepen Ackermann is van de kopgroep helemaal teruggewaaid naar het peloton. We hebben dus nog 33 koplopers. Op 64 kilometer van de finish hebben zij nog 3'24" voorsprong.

14:58 14 uur 58. Het wolkendek gaat hier weer open en we zien een helblauwe hemel. Het is niet te doen hoe snel de weersomstandigheden hier variëren op La Covatilla. Renaat Schotte. Het wolkendek gaat hier weer open en we zien een helblauwe hemel. Het is niet te doen hoe snel de weersomstandigheden hier variëren op La Covatilla. Renaat Schotte

14:50 Alto de Cristobal. Ziezo, ook de derde beklimming van de dag zit erop voor de koplopers. We zijn zo halfweg. Wat volgt, is wel een tikje zwaarder met nog een beklimming van 3e en 2e categorie én de aankomst op La Covatilla, een col buiten categorie. . 14 uur 50. Alto de Cristobal Ziezo, ook de derde beklimming van de dag zit erop voor de koplopers. We zijn zo halfweg. Wat volgt, is wel een tikje zwaarder met nog een beklimming van 3e en 2e categorie én de aankomst op La Covatilla, een col buiten categorie.

14:49 14 uur 49. Ackermann achteraan. Pascal Ackermann krijgt het lastig op de Alto de Cristobal. De Duitse topsprinter moet de kopgroep laten rijden. . Ackermann achteraan Pascal Ackermann krijgt het lastig op de Alto de Cristobal. De Duitse topsprinter moet de kopgroep laten rijden.

14:41 14 uur 41. Het is net alsof Gesink een dubbele lading energie heeft binnen gekregen. Hij wil van geen wijken weten. Hij is helemaal gegroeid in deze rol. Hij rijdt tot het vat leeg is en er blijkt heel veel in dat vat te zitten. José De Cauwer. Het is net alsof Gesink een dubbele lading energie heeft binnen gekregen. Hij wil van geen wijken weten. Hij is helemaal gegroeid in deze rol. Hij rijdt tot het vat leeg is en er blijkt heel veel in dat vat te zitten. José De Cauwer

14:37 Alto de Cristobal. De Alto de Cristobal, dat is de volgende beklimming die als opwarmer fungeert voor het zwaardere werk in de finale. Een col van 3e categorie, 6 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,7 procent. . 14 uur 37. Alto de Cristobal De Alto de Cristobal, dat is de volgende beklimming die als opwarmer fungeert voor het zwaardere werk in de finale. Een col van 3e categorie, 6 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,7 procent.

14:36 14 uur 36. Opnieuw succes voor Dan Martin op La Covatilla? Voor Daniel Martin is de aankomst op La Covatilla bekend terrein. Hij won er in 2011 de 9e etappe in de Vuelta. Doet de Ier dat nummer straks nog eens over? . Opnieuw succes voor Dan Martin op La Covatilla? Voor Daniel Martin is de aankomst op La Covatilla bekend terrein. Hij won er in 2011 de 9e etappe in de Vuelta. Doet de Ier dat nummer straks nog eens over?

14:33 14 uur 33. Martin wint bergklassement. Voor de leidersplaats in het bergklassement maken de beklimmingen vandaag niks meer uit. Als hij van pech of ziekte gespaard blijft, dan mag Guillaume Martin morgen in Madrid pronken met de bergtrui. . Martin wint bergklassement Voor de leidersplaats in het bergklassement maken de beklimmingen vandaag niks meer uit. Als hij van pech of ziekte gespaard blijft, dan mag Guillaume Martin morgen in Madrid pronken met de bergtrui.

14:30 Uitslag Alto de San Miguel de Valero. 1. Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), 3 ptn 2. Bruno Armirail (Groupama-FDJ), 2 ptn 3. Michael Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), 1 pt . 14 uur 30. Uitslag Alto de San Miguel de Valero 1. Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), 3 ptn

2. Bruno Armirail (Groupama-FDJ), 2 ptn

3. Michael Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), 1 pt

14:29 14 uur 29. Robert Gesink heeft in zijn ééntje een minuut van de voorsprong afgedaan. Renaat Schotte. Robert Gesink heeft in zijn ééntje een minuut van de voorsprong afgedaan. Renaat Schotte

14:27 Alto de San Miguel de Valero. De Alto de San Miguel de Valero zit erop voor de koplopers. Het peloton is intussen genaderd tot op 3 minuten. Jumbo-Visma blijft er het tempo bepalen. . 14 uur 27. Alto de San Miguel de Valero De Alto de San Miguel de Valero zit erop voor de koplopers. Het peloton is intussen genaderd tot op 3 minuten. Jumbo-Visma blijft er het tempo bepalen.

14:23 14 uur 23. Ook Maté moet achtervolgen. Ook Luis Angel Maté heeft af te rekenen met mechanische pech. Na een fietswissel kan hij weer voort. . Ook Maté moet achtervolgen Ook Luis Angel Maté heeft af te rekenen met mechanische pech. Na een fietswissel kan hij weer voort.

14:21 14 uur 21. Chaves gelost. Achteraan het peloton staat de deur wagenwijd open, door de tempowerk van Jumbo-Visma. Onder meer Esteban Chaves bengelt achteraan. Hij moet terugkeren na een lekke band. . Chaves gelost Achteraan het peloton staat de deur wagenwijd open, door de tempowerk van Jumbo-Visma. Onder meer Esteban Chaves bengelt achteraan. Hij moet terugkeren na een lekke band.

14:16 14 uur 16. Het valt mij op dat de mannen van Jumbo-Visma redelijk tempo maken in het peloton. Wil Roglic straks de puntjes op de i zetten met zijn 5e ritzege? José De Cauwer. Het valt mij op dat de mannen van Jumbo-Visma redelijk tempo maken in het peloton. Wil Roglic straks de puntjes op de i zetten met zijn 5e ritzege? José De Cauwer

14:13 40,7 km/u. Na 2 koersuren is de gemiddelde snelheid 40,7 km per uur. Het blijft racen op natte wegen, in de regen. . 14 uur 13. 40,7 km/u Na 2 koersuren is de gemiddelde snelheid 40,7 km per uur. Het blijft racen op natte wegen, in de regen.

14:13 14 uur 13. Garcia gaat tegen de grond. Garcia gaat tegen de grond

14:12 Garcia onderuit. Pech voor Johjan Garcia! De Colombiaan is tegen de grond gegaan in het peloton. Dat is intussen weer wat genaderd op de kopgroep. De achterstand is teruggelopen naar 3'30". . 14 uur 12. Garcia onderuit Pech voor Johjan Garcia! De Colombiaan is tegen de grond gegaan in het peloton. Dat is intussen weer wat genaderd op de kopgroep. De achterstand is teruggelopen naar 3'30".

14:10 14 uur 10. Hergroepering. De poging van het kwintet was geen lang leven beschoren. De andere 29 koplopers hebben hen weer te pakken. . Hergroepering De poging van het kwintet was geen lang leven beschoren. De andere 29 koplopers hebben hen weer te pakken.

14:06 14 uur 06. 5 leiders. In de kopgroep proberen een aantal renners weg te rijden. De La Cruz, N. Oliveira, Sütterlin, I. Oliveira en Schwarzmann rijden zo'n 10 seconden voor de rest uit. Ze zijn intussen bezig aan de beklimming van de Alto de San Miguel de Valero. . 5 leiders In de kopgroep proberen een aantal renners weg te rijden. De La Cruz, N. Oliveira, Sütterlin, I. Oliveira en Schwarzmann rijden zo'n 10 seconden voor de rest uit. Ze zijn intussen bezig aan de beklimming van de Alto de San Miguel de Valero.

13:54 13 uur 54. Het dagmenu. 3 beklimmingen van 3e categorie, dat staat de renners nu te wachten met de welluidende Alto de San Miguel de Valero, de Alto de Cristobal en de Alto de Peñacaballera. Daarna komt het echte werk met de Alto de la Graganta (2e categorie) en de aankomst op de Alto de la Covatilla (buiten categorie). . Het dagmenu 3 beklimmingen van 3e categorie, dat staat de renners nu te wachten met de welluidende Alto de San Miguel de Valero, de Alto de Cristobal en de Alto de Peñacaballera. Daarna komt het echte werk met de Alto de la Graganta (2e categorie) en de aankomst op de Alto de la Covatilla (buiten categorie).

13:54 13 uur 54. Terpstra gegrepen. Hij heeft even wat publiciteit gepakt, maar Terpstra wordt nu weer gegrepen door het peloton. De koplopers hebben de kaap van de 4 minuten intussen gerond. . Terpstra gegrepen Hij heeft even wat publiciteit gepakt, maar Terpstra wordt nu weer gegrepen door het peloton. De koplopers hebben de kaap van de 4 minuten intussen gerond.

13:51 13 uur 51. 4 ploegen niet in kopgroep. Een ruime kopgroep van 34 renners en toch hebben 4 teams de boot gemist. Ineos Grenadiers, CCC, Israel Start-up Nation en Total Direct Energie hebben geen mannetje vooraan. . 4 ploegen niet in kopgroep Een ruime kopgroep van 34 renners en toch hebben 4 teams de boot gemist. Ineos Grenadiers, CCC, Israel Start-up Nation en Total Direct Energie hebben geen mannetje vooraan.

13:49 13 uur 49. Terpstra solo. Terpstra zwemt ergens in z'n ééntje tussen het peloton en de koplopers. Een wat vreemde actie. Alleen naar de kopgroep toerijden zou wel straf zijn. . Terpstra solo Terpstra zwemt ergens in z'n ééntje tussen het peloton en de koplopers. Een wat vreemde actie. Alleen naar de kopgroep toerijden zou wel straf zijn.

13:40 Uitslag Alto Portillo de las Batuecas. 1. Guillaume Martin (Cofidis), 10 punten 2. Rui Costa (UAE Team Emirates), 6 ptn 3. Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), 4 ptn 4. David de la Cruz (UAE Team Emirates), 2 ptn 5. Omar Fraile (Astana), 1 pt . 13 uur 40. Uitslag Alto Portillo de las Batuecas 1. Guillaume Martin (Cofidis), 10 punten

2. Rui Costa (UAE Team Emirates), 6 ptn

3. Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), 4 ptn

4. David de la Cruz (UAE Team Emirates), 2 ptn

5. Omar Fraile (Astana), 1 pt

13:34 13 uur 34. Robert Gesink leidt het peloton in de afdaling. De achterstand gaat intussen richting 4 minuten. . Robert Gesink leidt het peloton in de afdaling. De achterstand gaat intussen richting 4 minuten.

13:31 Alto Portillo de las Batuecas. De koplopers hebben de Alto Portillo de las Batuecas achter de kiezen. De volgende bult die bedwongen moet worden is de Alto de San Miguel de Valero, een beklimming van 3e categorie. . 13 uur 31. Alto Portillo de las Batuecas De koplopers hebben de Alto Portillo de las Batuecas achter de kiezen. De volgende bult die bedwongen moet worden is de Alto de San Miguel de Valero, een beklimming van 3e categorie.

13:25 13 uur 25. De kopgroep nadert de top van de eerste beklimming. In het peloton zijn het de mannen van Primoz Roglic die het tempo bepalen. De kloof is aangedikt tot 3'30". . De kopgroep nadert de top van de eerste beklimming. In het peloton zijn het de mannen van Primoz Roglic die het tempo bepalen. De kloof is aangedikt tot 3'30".

13:17 David De La Cruz is de best geklasseerde renner in de kopgroep. Hij staat 10e in de algemene stand op 9'29". 13 uur 17. David De La Cruz is de best geklasseerde renner in de kopgroep. Hij staat 10e in de algemene stand op 9'29". Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:13 42,5 km/u. Hoewel er nog een pittig menu wacht, is er toch al stevig gekoerst in het openingsuur. 42,5 km/u, dat is de gemiddelde snelheid. De voorsprong van de koplopers is intussen opgelopen tot bijna 3 minuten. . 13 uur 13. 42,5 km/u Hoewel er nog een pittig menu wacht, is er toch al stevig gekoerst in het openingsuur. 42,5 km/u, dat is de gemiddelde snelheid. De voorsprong van de koplopers is intussen opgelopen tot bijna 3 minuten.

13:06 13 uur 06. Nog 137 km. Met nog 8 kilometer tot de top van de Portillo de las Batuecas heeft de kopgroep een voorsprong van 2'30" op het peloton. . Nog 137 km Met nog 8 kilometer tot de top van de Portillo de las Batuecas heeft de kopgroep een voorsprong van 2'30" op het peloton.

13:00 Alto Portillo de las Batuecas. De koplopers zijn begonnen aan de eerste beklimming van de dag, de Alto Portillo de las Batuecas. Een col van 1e categorie over 10,1 kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 procent. . 13 uur . Alto Portillo de las Batuecas De koplopers zijn begonnen aan de eerste beklimming van de dag, de Alto Portillo de las Batuecas. Een col van 1e categorie over 10,1 kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 procent.

12:59 12 uur 59. De kopgroep bouwt gestaag een mooie bonus op. Het peloton volgt nu op 2 minuten. . De kopgroep bouwt gestaag een mooie bonus op. Het peloton volgt nu op 2 minuten.

12:58 12 uur 58. Samenstelling kopgroep (update):. Hofstede (Jumbo-Visma), Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Costa, De la Cruz, Henao en I. Oliveira (UAE Team Emirates), Lopez (Trek-Segafredo), Donovan, Storer en Sütterlin (Sunweb), Fraile en I. Izagirre (Astana), Ackermann en Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), Schultz en Smith (Mitchelton-Scott), Armirail en Gaudu (Groupama-FDJ), Van den Berg (EF Pro Cycling), Dewulf en Van der Sande (Lotto Soudal), Herrada, Martin en Lafay (Cofidis), De Bod en Mäder (NTT), Arcas, Erviti en Oliveira (Movistar), Bagües en Lastra (Caja Rural), Molenaar (Burgos-BH). . Samenstelling kopgroep (update): Hofstede (Jumbo-Visma), Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Costa, De la Cruz, Henao en I. Oliveira (UAE Team Emirates), Lopez (Trek-Segafredo), Donovan, Storer en Sütterlin (Sunweb), Fraile en I. Izagirre (Astana), Ackermann en Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), Schultz en Smith (Mitchelton-Scott), Armirail en Gaudu (Groupama-FDJ), Van den Berg (EF Pro Cycling), Dewulf en Van der Sande (Lotto Soudal), Herrada, Martin en Lafay (Cofidis), De Bod en Mäder (NTT), Arcas, Erviti en Oliveira (Movistar), Bagües en Lastra (Caja Rural), Molenaar (Burgos-BH).

12:54 12 uur 54. Het is koud, kil, mistig en nat. De gevoelstemperatuur zal onder het vriespunt liggen voor de renners. Renaat Schotte. Het is koud, kil, mistig en nat. De gevoelstemperatuur zal onder het vriespunt liggen voor de renners. Renaat Schotte

12:52 12 uur 52. 34 koplopers. Het was even wachten tot duidelijk was wie allemaal in de kopgroep zat. Die bestaat niet uit 24, maar uit maar liefst 34 renners. Echt vlot verloopt de samenwerking niet. . 34 koplopers Het was even wachten tot duidelijk was wie allemaal in de kopgroep zat. Die bestaat niet uit 24, maar uit maar liefst 34 renners. Echt vlot verloopt de samenwerking niet.

12:52 12 uur 52. Samenstelling kopgroep. Hofstede (Jumbo-Visma), Cavagna (Deceuninck-Quick Step), De la Cruz en Oliveira (UAE Team Emirates), Lopez (Trek-Segafredo), Donovan (Sunweb), Fraile (Astana), Ackermann en Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), Schultz en Smith (Mitchelton-Scott), Armirail en Gaudu (Groupama-FDJ), Dewulf en Van der Sande (Lotto Soudal), Herrada en Martin (Cofidis), De Bod (NTT), Arcas, Erviti en Oliveira (Movistar), Bagües (Caja Rural), Molenaar (Burgos-BH). . Samenstelling kopgroep Hofstede (Jumbo-Visma), Cavagna (Deceuninck-Quick Step), De la Cruz en Oliveira (UAE Team Emirates), Lopez (Trek-Segafredo), Donovan (Sunweb), Fraile (Astana), Ackermann en Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), Schultz en Smith (Mitchelton-Scott), Armirail en Gaudu (Groupama-FDJ), Dewulf en Van der Sande (Lotto Soudal), Herrada en Martin (Cofidis), De Bod (NTT), Arcas, Erviti en Oliveira (Movistar), Bagües (Caja Rural), Molenaar (Burgos-BH).

12:38 12 uur 38. Voorsprong groeit. De ruime kopgroep van 24 renners heeft nu toch een aardige voorsprong op het peloton verzameld. Dat volgt intussen op 43 seconden. . Voorsprong groeit De ruime kopgroep van 24 renners heeft nu toch een aardige voorsprong op het peloton verzameld. Dat volgt intussen op 43 seconden.

12:37 12 uur 37. Onder meer Stan Dewulf en Tosh Van der Sande zitten mee in de kopgroep. Ze hebben zo'n 15 seconden voorsprong op het peloton. . Onder meer Stan Dewulf en Tosh Van der Sande zitten mee in de kopgroep. Ze hebben zo'n 15 seconden voorsprong op het peloton.

12:36 12 uur 36. Bergprijs en puntenklassement al beslist. De eindzege staat nog op het spel, maar zonder ongelukken kennen we wel al de winnaars van het bergklassement en het puntenklassement. Guillaume Martin mag morgen in Madrid met de bergtrui op het podium, de groene trui is voor Roglic. . Bergprijs en puntenklassement al beslist De eindzege staat nog op het spel, maar zonder ongelukken kennen we wel al de winnaars van het bergklassement en het puntenklassement. Guillaume Martin mag morgen in Madrid met de bergtrui op het podium, de groene trui is voor Roglic.

12:35 12 uur 35. Peloton in stukken. Er wordt volop strijd geleverd om uit het peloton weg te raken. Een grote groep van een 30-tal renners heeft zich losgerukt van het pak. . Peloton in stukken Er wordt volop strijd geleverd om uit het peloton weg te raken. Een grote groep van een 30-tal renners heeft zich losgerukt van het pak.

12:33 12 uur 33. Wedstrijdbeelden! We hebben er even op moeten wachten, maar de wedstrijdbeelden zijn nu beschikbaar. Laat ons hopen dat de slechte weersomstandigheden geen roet meer in het eten gooien. . Wedstrijdbeelden! We hebben er even op moeten wachten, maar de wedstrijdbeelden zijn nu beschikbaar. Laat ons hopen dat de slechte weersomstandigheden geen roet meer in het eten gooien.

12:31 12 uur 31. Dubbele strijd: klimkilometers én slecht weer. De slotklim naar het skiresort La Covatilla moet vandaag voor de grote apotheose zorgen. De col buiten categorie is 11,4 kilometer lang bij een gemiddeld stijgingspercentage van 7,1%. Halverwege zitten er evenwel 3 kilometers die een pak steiler zijn. Bovendien zullen de renners er ook moeten afrekenen met de koude. Het zou zelfs kunnen sneeuwen op de slotklim. . Dubbele strijd: klimkilometers én slecht weer De slotklim naar het skiresort La Covatilla moet vandaag voor de grote apotheose zorgen. De col buiten categorie is 11,4 kilometer lang bij een gemiddeld stijgingspercentage van 7,1%. Halverwege zitten er evenwel 3 kilometers die een pak steiler zijn. Bovendien zullen de renners er ook moeten afrekenen met de koude. Het zou zelfs kunnen sneeuwen op de slotklim.

12:23 12 uur 23. 3 renners proberen er al vroeg vanonder te muizen. Sergio Henao (UAE Team Emirates), Michael Scharzmann (Bora-Hansgrohe) en onze landgenoot Stan Dewulf (Lotto Soudal) rijden een handvol seconden voor het peloton uit. . 3 renners proberen er al vroeg vanonder te muizen. Sergio Henao (UAE Team Emirates), Michael Scharzmann (Bora-Hansgrohe) en onze landgenoot Stan Dewulf (Lotto Soudal) rijden een handvol seconden voor het peloton uit.

12:18 12 uur 18. Volgt Roglic zichzelf op? Roglic kan zichzelf opvolgen als eindwinnaar van de Vuelta. De laatste die daar in slaagde was Roberto Heras. Hij won de Ronde van Spanje in 2003, 2004 en (na een juridische strijd volgend op zijn positieve dopingcontrole) 2005. . Volgt Roglic zichzelf op? Roglic kan zichzelf opvolgen als eindwinnaar van de Vuelta. De laatste die daar in slaagde was Roberto Heras. Hij won de Ronde van Spanje in 2003, 2004 en (na een juridische strijd volgend op zijn positieve dopingcontrole) 2005.

12:13 Ze zijn eraan begonnen! 12 uur 13. Ze zijn eraan begonnen! Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:58 11 uur 58. Barre weersomstandigheden. Op de onze livestream hoeft u vandaag niks te missen van deze beslissende rit, met commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer. Op wedstrijdbeelden zal het wel even wachten zijn. Door de barre weersomstandigheden kan het vliegtuig van de Spaanse TV voorlopig niet opstijgen. . Barre weersomstandigheden Op de onze livestream hoeft u vandaag niks te missen van deze beslissende rit, met commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer. Op wedstrijdbeelden zal het wel even wachten zijn. Door de barre weersomstandigheden kan het vliegtuig van de Spaanse TV voorlopig niet opstijgen.

11:53 11 uur 53. Roglic deed zaakje. Primoz Roglic deed gisteren in de rit naar Ciudad Rodrigo nog een zaakje. Dankzij zijn tweede plaats achter ritwinnaar Magnus Cort pikte hij nog 6 bonificatieseconden mee en vergrootte zo zijn voorsprong op Carapaz. . Roglic deed zaakje Primoz Roglic deed gisteren in de rit naar Ciudad Rodrigo nog een zaakje. Dankzij zijn tweede plaats achter ritwinnaar Magnus Cort pikte hij nog 6 bonificatieseconden mee en vergrootte zo zijn voorsprong op Carapaz.

11:47 11 uur 47. Pittige bergrit. Het wordt nog één stevig afzien voor de renners in de Vuelta. Onderweg krijgen ze 5 beklimmingen voorgeschoteld als opwarmer voor een pittige aankomst bergop op de Alto de La Covatilla. . Pittige bergrit Het wordt nog één stevig afzien voor de renners in de Vuelta. Onderweg krijgen ze 5 beklimmingen voorgeschoteld als opwarmer voor een pittige aankomst bergop op de Alto de La Covatilla.

11:47 Dit staat de renners vandaag te wachten:. 11 uur 47. Dit staat de renners vandaag te wachten: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten