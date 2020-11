LIVESTREAM: D-day in de Vuelta, wie verzekert de eindzege in laatste bergrit?

13:34 13 uur 34. Robert Gesink leidt het peloton in de afdaling. De achterstand gaat intussen richting 4 minuten. . Robert Gesink leidt het peloton in de afdaling. De achterstand gaat intussen richting 4 minuten.

13:31 Alto Portillo de las Batuecas. De koplopers hebben de Alto Portillo de las Batuecas achter de kiezen. De volgende bult die bedwongen moet worden is de Alto de San Miguel de Valero, een beklimming van 3e categorie. . 13 uur 31. Alto Portillo de las Batuecas De koplopers hebben de Alto Portillo de las Batuecas achter de kiezen. De volgende bult die bedwongen moet worden is de Alto de San Miguel de Valero, een beklimming van 3e categorie.

13:25 13 uur 25. De kopgroep nadert de top van de eerste beklimming. In het peloton zijn het de mannen van Primoz Roglic die het tempo bepalen. De kloof is aangedikt tot 3'30". . De kopgroep nadert de top van de eerste beklimming. In het peloton zijn het de mannen van Primoz Roglic die het tempo bepalen. De kloof is aangedikt tot 3'30".

David De La Cruz is de best geklasseerde renner in de kopgroep. Hij staat 10e in de algemene stand op 9'29". 13 uur 17. David De La Cruz is de best geklasseerde renner in de kopgroep. Hij staat 10e in de algemene stand op 9'29".

13:13 42,5 km/u. Hoewel er nog een pittig menu wacht, is er toch al stevig gekoerst in het openingsuur. 42,5 km/u, dat is de gemiddelde snelheid. De voorsprong van de koplopers is intussen opgelopen tot bijna 3 minuten. . 13 uur 13. 42,5 km/u Hoewel er nog een pittig menu wacht, is er toch al stevig gekoerst in het openingsuur. 42,5 km/u, dat is de gemiddelde snelheid. De voorsprong van de koplopers is intussen opgelopen tot bijna 3 minuten.

13:06 13 uur 06. Nog 137 km. Met nog 8 kilometer tot de top van de Portillo de las Batuecas heeft de kopgroep een voorsprong van 2'30" op het peloton. . Nog 137 km Met nog 8 kilometer tot de top van de Portillo de las Batuecas heeft de kopgroep een voorsprong van 2'30" op het peloton.

13:00 Alto Portillo de las Batuecas. De koplopers zijn begonnen aan de eerste beklimming van de dag, de Alto Portillo de las Batuecas. Een col van 1e categorie over 10,1 kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 procent. . 13 uur . Alto Portillo de las Batuecas De koplopers zijn begonnen aan de eerste beklimming van de dag, de Alto Portillo de las Batuecas. Een col van 1e categorie over 10,1 kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 procent.

12:59 12 uur 59. De kopgroep bouwt gestaag een mooie bonus op. Het peloton volgt nu op 2 minuten. . De kopgroep bouwt gestaag een mooie bonus op. Het peloton volgt nu op 2 minuten.

12:58 12 uur 58. Samenstelling kopgroep (update):. Hofstede (Jumbo-Visma), Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Costa, De la Cruz, Henao en I. Oliveira (UAE Team Emirates), Lopez (Trek-Segafredo), Donovan, Storer en Sütterlin (Sunweb), Fraile en I. Izagirre (Astana), Ackermann en Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), Schultz en Smith (Mitchelton-Scott), Armirail en Gaudu (Groupama-FDJ), Van den Berg (EF Pro Cycling), Dewulf en Van der Sande (Lotto Soudal), Herrada, Martin en Lafay (Cofidis), De Bod en Mäder (NTT), Arcas, Erviti en Oliveira (Movistar), Bagües en Lastra (Caja Rural), Molenaar (Burgos-BH). . Samenstelling kopgroep (update): Hofstede (Jumbo-Visma), Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Costa, De la Cruz, Henao en I. Oliveira (UAE Team Emirates), Lopez (Trek-Segafredo), Donovan, Storer en Sütterlin (Sunweb), Fraile en I. Izagirre (Astana), Ackermann en Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), Schultz en Smith (Mitchelton-Scott), Armirail en Gaudu (Groupama-FDJ), Van den Berg (EF Pro Cycling), Dewulf en Van der Sande (Lotto Soudal), Herrada, Martin en Lafay (Cofidis), De Bod en Mäder (NTT), Arcas, Erviti en Oliveira (Movistar), Bagües en Lastra (Caja Rural), Molenaar (Burgos-BH).

12:54 12 uur 54. Het is koud, kil, mistig en nat. De gevoelstemperatuur zal onder het vriespunt liggen voor de renners. Renaat Schotte. Het is koud, kil, mistig en nat. De gevoelstemperatuur zal onder het vriespunt liggen voor de renners. Renaat Schotte

12:52 12 uur 52. 34 koplopers. Het was even wachten tot duidelijk was wie allemaal in de kopgroep zat. Die bestaat niet uit 24, maar uit maar liefst 34 renners. Echt vlot verloopt de samenwerking niet. . 34 koplopers Het was even wachten tot duidelijk was wie allemaal in de kopgroep zat. Die bestaat niet uit 24, maar uit maar liefst 34 renners. Echt vlot verloopt de samenwerking niet.

12:52 12 uur 52. Samenstelling kopgroep. Hofstede (Jumbo-Visma), Cavagna (Deceuninck-Quick Step), De la Cruz en Oliveira (UAE Team Emirates), Lopez (Trek-Segafredo), Donovan (Sunweb), Fraile (Astana), Ackermann en Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), Schultz en Smith (Mitchelton-Scott), Armirail en Gaudu (Groupama-FDJ), Dewulf en Van der Sande (Lotto Soudal), Herrada en Martin (Cofidis), De Bod (NTT), Arcas, Erviti en Oliveira (Movistar), Bagües (Caja Rural), Molenaar (Burgos-BH). . Samenstelling kopgroep Hofstede (Jumbo-Visma), Cavagna (Deceuninck-Quick Step), De la Cruz en Oliveira (UAE Team Emirates), Lopez (Trek-Segafredo), Donovan (Sunweb), Fraile (Astana), Ackermann en Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), Schultz en Smith (Mitchelton-Scott), Armirail en Gaudu (Groupama-FDJ), Dewulf en Van der Sande (Lotto Soudal), Herrada en Martin (Cofidis), De Bod (NTT), Arcas, Erviti en Oliveira (Movistar), Bagües (Caja Rural), Molenaar (Burgos-BH).

12:38 12 uur 38. Voorsprong groeit. De ruime kopgroep van 24 renners heeft nu toch een aardige voorsprong op het peloton verzameld. Dat volgt intussen op 43 seconden. . Voorsprong groeit De ruime kopgroep van 24 renners heeft nu toch een aardige voorsprong op het peloton verzameld. Dat volgt intussen op 43 seconden.

12:37 12 uur 37. Onder meer Stan Dewulf en Tosh Van der Sande zitten mee in de kopgroep. Ze hebben zo'n 15 seconden voorsprong op het peloton. . Onder meer Stan Dewulf en Tosh Van der Sande zitten mee in de kopgroep. Ze hebben zo'n 15 seconden voorsprong op het peloton.

12:36 12 uur 36. Bergprijs en puntenklassement al beslist. De eindzege staat nog op het spel, maar zonder ongelukken kennen we wel al de winnaars van het bergklassement en het puntenklassement. Guillaume Martin mag morgen in Madrid met de bergtrui op het podium, de groene trui is voor Roglic. . Bergprijs en puntenklassement al beslist De eindzege staat nog op het spel, maar zonder ongelukken kennen we wel al de winnaars van het bergklassement en het puntenklassement. Guillaume Martin mag morgen in Madrid met de bergtrui op het podium, de groene trui is voor Roglic.

12:35 12 uur 35. Peloton in stukken. Er wordt volop strijd geleverd om uit het peloton weg te raken. Een grote groep van een 30-tal renners heeft zich losgerukt van het pak. . Peloton in stukken Er wordt volop strijd geleverd om uit het peloton weg te raken. Een grote groep van een 30-tal renners heeft zich losgerukt van het pak.

12:33 12 uur 33. Wedstrijdbeelden! We hebben er even op moeten wachten, maar de wedstrijdbeelden zijn nu beschikbaar. Laat ons hopen dat de slechte weersomstandigheden geen roet meer in het eten gooien. . Wedstrijdbeelden! We hebben er even op moeten wachten, maar de wedstrijdbeelden zijn nu beschikbaar. Laat ons hopen dat de slechte weersomstandigheden geen roet meer in het eten gooien.

12:31 12 uur 31. Dubbele strijd: klimkilometers én slecht weer. De slotklim naar het skiresort La Covatilla moet vandaag voor de grote apotheose zorgen. De col buiten categorie is 11,4 kilometer lang bij een gemiddeld stijgingspercentage van 7,1%. Halverwege zitten er evenwel 3 kilometers die een pak steiler zijn. Bovendien zullen de renners er ook moeten afrekenen met de koude. Het zou zelfs kunnen sneeuwen op de slotklim. . Dubbele strijd: klimkilometers én slecht weer De slotklim naar het skiresort La Covatilla moet vandaag voor de grote apotheose zorgen. De col buiten categorie is 11,4 kilometer lang bij een gemiddeld stijgingspercentage van 7,1%. Halverwege zitten er evenwel 3 kilometers die een pak steiler zijn. Bovendien zullen de renners er ook moeten afrekenen met de koude. Het zou zelfs kunnen sneeuwen op de slotklim.

12:23 12 uur 23. 3 renners proberen er al vroeg vanonder te muizen. Sergio Henao (UAE Team Emirates), Michael Scharzmann (Bora-Hansgrohe) en onze landgenoot Stan Dewulf (Lotto Soudal) rijden een handvol seconden voor het peloton uit. . 3 renners proberen er al vroeg vanonder te muizen. Sergio Henao (UAE Team Emirates), Michael Scharzmann (Bora-Hansgrohe) en onze landgenoot Stan Dewulf (Lotto Soudal) rijden een handvol seconden voor het peloton uit.

12:18 12 uur 18. Volgt Roglic zichzelf op? Roglic kan zichzelf opvolgen als eindwinnaar van de Vuelta. De laatste die daar in slaagde was Roberto Heras. Hij won de Ronde van Spanje in 2003, 2004 en (na een juridische strijd volgend op zijn positieve dopingcontrole) 2005. . Volgt Roglic zichzelf op? Roglic kan zichzelf opvolgen als eindwinnaar van de Vuelta. De laatste die daar in slaagde was Roberto Heras. Hij won de Ronde van Spanje in 2003, 2004 en (na een juridische strijd volgend op zijn positieve dopingcontrole) 2005.

12:13 Ze zijn eraan begonnen! 12 uur 13. Ze zijn eraan begonnen!

11:58 11 uur 58. Barre weersomstandigheden. Op de onze livestream hoeft u vandaag niks te missen van deze beslissende rit, met commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer. Op wedstrijdbeelden zal het wel even wachten zijn. Door de barre weersomstandigheden kan het vliegtuig van de Spaanse TV voorlopig niet opstijgen. . Barre weersomstandigheden Op de onze livestream hoeft u vandaag niks te missen van deze beslissende rit, met commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer. Op wedstrijdbeelden zal het wel even wachten zijn. Door de barre weersomstandigheden kan het vliegtuig van de Spaanse TV voorlopig niet opstijgen.

11:53 11 uur 53. Roglic deed zaakje. Primoz Roglic deed gisteren in de rit naar Ciudad Rodrigo nog een zaakje. Dankzij zijn tweede plaats achter ritwinnaar Magnus Cort pikte hij nog 6 bonificatieseconden mee en vergrootte zo zijn voorsprong op Carapaz. . Roglic deed zaakje Primoz Roglic deed gisteren in de rit naar Ciudad Rodrigo nog een zaakje. Dankzij zijn tweede plaats achter ritwinnaar Magnus Cort pikte hij nog 6 bonificatieseconden mee en vergrootte zo zijn voorsprong op Carapaz.

11:47 11 uur 47. Pittige bergrit. Het wordt nog één stevig afzien voor de renners in de Vuelta. Onderweg krijgen ze 5 beklimmingen voorgeschoteld als opwarmer voor een pittige aankomst bergop op de Alto de La Covatilla. . Pittige bergrit Het wordt nog één stevig afzien voor de renners in de Vuelta. Onderweg krijgen ze 5 beklimmingen voorgeschoteld als opwarmer voor een pittige aankomst bergop op de Alto de La Covatilla.

11:47 Dit staat de renners vandaag te wachten:. 11 uur 47. Dit staat de renners vandaag te wachten: