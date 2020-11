Zorgt "waaieralarm code rood" straks voor onrust onder de favorieten?

12:17 12 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:54 Opgave Luis Leon Sanchez. Spaans kampioen Luis Leon Sanchez verlaat de Vuelta om "persoonlijke redenen". Dat laat zijn team Astana weten. Sanchez zat gisteren nog de hele dag in de ontsnapping tijdens de langste etappe. . 11 uur 54. Opgave Luis Leon Sanchez Spaans kampioen Luis Leon Sanchez verlaat de Vuelta om "persoonlijke redenen". Dat laat zijn team Astana weten. Sanchez zat gisteren nog de hele dag in de ontsnapping tijdens de langste etappe.

11:49 11 uur 49. Wat doet Wellens? De Vuelta van Tim Wellens tot hiertoe? Daar nemen wij onze hoed voor af. Gisteren probeerde onze landgenoot zijn derde zege te grijpen in de vlucht, maar Wellens besefte dat er vandaag misschien wel meer in zit en liet zijn medevluchters rijden. En gelijk kreeg hij, want de winnaar zat de hele dag in het peloton. Sporza belde gisteren ook met coach Paul Van Den Bosch, en die zei dit: "Tim zei me gisteren dat hij vooral zijn zinnen heeft gezet op de rit van vrijdag. En met twee zeges op zak is de druk al van de ketel: alles wat erbij komt is mooi meegenomen." Dat belooft! . Wat doet Wellens? De Vuelta van Tim Wellens tot hiertoe? Daar nemen wij onze hoed voor af. Gisteren probeerde onze landgenoot zijn derde zege te grijpen in de vlucht, maar Wellens besefte dat er vandaag misschien wel meer in zit en liet zijn medevluchters rijden. En gelijk kreeg hij, want de winnaar zat de hele dag in het peloton.

Sporza belde gisteren ook met coach Paul Van Den Bosch, en die zei dit: "Tim zei me gisteren dat hij vooral zijn zinnen heeft gezet op de rit van vrijdag. En met twee zeges op zak is de druk al van de ketel: alles wat erbij komt is mooi meegenomen."

Dat belooft!

11:43 11 uur 43. Livestream om 14.35u. Ook vandaag kan u weer genieten van de Ronde van Spanje bij Sporza. Vanaf 14.35u staan Renaat en José voor u klaar in de live-uitzending op één of via onze livestream op sporza.be of de Sporza App. . Livestream om 14.35u Ook vandaag kan u weer genieten van de Ronde van Spanje bij Sporza. Vanaf 14.35u staan Renaat en José voor u klaar in de live-uitzending op één of via onze livestream op sporza.be of de Sporza App.

11:39 11 uur 39. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:21 "waaieralarm code rood". 11 uur 21. "waaieralarm code rood" Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:08 11 uur 08. Rit 16. De zestiende rit in de Vuelta is er misschien nog wel eentje voor de vluchters. In een typische overgangsetappe staat er een tocht van 162 kilometer gepland. En tijdens de eerste 60 kilometer is het opletten geblazen! Er staat namelijk een stevige zijwind. U hoort het goed: waaieralarm. Wat zullen de favorieten voor de eindzege hier doen? Is er iemand die Roglic een peer wil (en kan) stoven? De eerste beklimming volgt na 77 kilometer, waar de Puerto El Portillo zijn opwachting maakt. 13,8 km aan 4,4% gemiddeld. De afdaling volgt meteen, net als de tweede klim van de dag: de Puerto El Robledo. Bijna 12 kilometer, waarvan de eerste 3 aan gemiddeld 4%. Na een korte knik naar beneden volgt een lastige strook waar het even niet onder de 10% gaat. Eenmaal de top bereikt, resteert er nog 36 kilometer. De weg richting de aankomstplek in Ciudad Rodrigo gaat bovendien nog goed op en neer. . Rit 16 De zestiende rit in de Vuelta is er misschien nog wel eentje voor de vluchters. In een typische overgangsetappe staat er een tocht van 162 kilometer gepland. En tijdens de eerste 60 kilometer is het opletten geblazen!

Er staat namelijk een stevige zijwind. U hoort het goed: waaieralarm. Wat zullen de favorieten voor de eindzege hier doen? Is er iemand die Roglic een peer wil (en kan) stoven?

De eerste beklimming volgt na 77 kilometer, waar de Puerto El Portillo zijn opwachting maakt. 13,8 km aan 4,4% gemiddeld.

De afdaling volgt meteen, net als de tweede klim van de dag: de Puerto El Robledo. Bijna 12 kilometer, waarvan de eerste 3 aan gemiddeld 4%. Na een korte knik naar beneden volgt een lastige strook waar het even niet onder de 10% gaat.

Eenmaal de top bereikt, resteert er nog 36 kilometer. De weg richting de aankomstplek in Ciudad Rodrigo gaat bovendien nog goed op en neer.

11:07 11 uur 07. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten