LIVESTREAM: Kobe Goossens kleurt de kopgroep, favorieten schuwen waaiers

Je zit hier met het gevoel dat Ineos iets wil proberen op de volgende beklimming. Renaat Schotte.

15:32 15 uur 32. Nerveuze afdaling. Het wordt een nerveuze afdaling. Amador zet zich op kop met Carapaz in zijn wiel. Roglic lost het wiel van zijn Ecuadoraanse belager voor geen meter.

15:31 15 uur 31. Achteraan het peloton zien we Sam Bennett toch nog net aanpikken op de top van de Puerto El Portillo. Maar de Ier moet straks nog een zwaardere klim overleven.



Het peloton heeft schrik van deze afdaling. José De Cauwer.

15:27 15 uur 27. Kopgroep begint afdaling. De vijf vluchters zijn bezig aan de afdaling. In het peloton komt rode man Roglic wat meer naar voren, terwijl Froome het peloton leidt.

15:24 15 uur 24. Bennett heeft het lastig. Net als gisteren heeft Sam Bennett het lastig op de beklimming. De Ier van Deceuninck-Quick Step kwam er gisteren niet aan te pas en lijkt ook voor vandaag wat te kort te komen.

15:14 15 uur 14. Nog 77 kilometer. En de kopgroep krijgt weer wat meer speelruimte. Het vijftal heeft de 5 minuten bijna in zicht, terwijl Osorio inmiddels op een minuut van zijn voormalige compagnons hangt.

15:09 15 uur 09. vrouwenwielrennen Lorena Wiebes wint woelige openingsetappe in Madrid Challenge

15:02 15 uur 02. Osorio in de problemen. Vooraan hangt een paarse man aan de rekker, Osorio blijkt de mindere klimmer te zijn en roept de volgwagen. "Ik denk dat hij een ander stel benen vraagt", grapt José De Cauwer.

"Ik denk dat hij een ander stel benen vraagt", grapt José De Cauwer.

14:48 Puerto El Portillo. We zijn aan de voet van de Puerto El Portillo, de eerste klimopdracht van de dag. 14,3 kilometer aan gemiddeld 4,4%. Al wordt verwacht dat vooral de slotklim wat kan losmaken bij de favorieten.

14:46 4'14". Het belooft een zware dag te worden voor de 6 vluchters, want in het peloton hebben de mannen van Ackermann (Bora-Hansgrohe) een bondgenoot gevonden in UAE, dat na de zege van gisteren volop in de kansen van Philipsen gelooft. Daarnaast zien we ook af en toe een groene man van Caja Rural een handje toesteken. Zij hebben de trein gemist, terwijl de paarse brigade van Burgos maar liefst 3 pionnen heeft vooraan.

Daarnaast zien we ook af en toe een groene man van Caja Rural een handje toesteken. Zij hebben de trein gemist, terwijl de paarse brigade van Burgos maar liefst 3 pionnen heeft vooraan.

14:39 14 uur 39. Livestream! Zat u al even op deze pagina? Ververs ze dan even en kijk live naar etappe 16 met commentaar van Renaat en José. Of stem af op één.

14:08 14 uur 08. Pech voor achtervolgers. Amezqueta en Smit kijken achterom en zien de kop van de slang. Het duo wordt opgepeuzeld, de 6 koplopers hebben nu al 5 minuten bonus.

14:03 40,1 km/u gemiddeld. Na een uur koersen staat er 40,1 kilometer op de teller.

14:02 14 uur 02. Amezqueta en Smit moeten vechten om vooraan te komen aansluiten. Momenteel hangt het duo op 1'40".

13:56 13 uur 56. Net als gisteren is het Bora-Hansgrohe dat op kop van het peloton rijdt. Nieuwe kans voor Ackermann na zijn tweede plek van gisteren? Ze krijgen in elk geval steun van het UAE van Philipsen.

13:48 Peloton op 3'50". Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Kobe Goossens (Lotto-Soudal) en Jesus Ezquerra (Burgos) zijn tot bij Madrazo en Osorio gesneld. Achter het zestal proberen ook Julen Amezqueta (Caja Rural) en Willie Smit (Bugos) de aansluiting te maken. Het peloton volgt op 3'50".

Achter het zestal proberen ook Julen Amezqueta (Caja Rural) en Willie Smit (Bugos) de aansluiting te maken. Het peloton volgt op 3'50".

13:39 13 uur 39. Het peloton laat de gaspedaal nog niet helemaal los. Intussen komt het groepje met Goossens wat dichterbij de koplopers. Achter Goossens volgen nog 2 renners. Opvallend: maar liefst 4 pionnen van Burgos proberen momenteel de vlucht te halen.

Opvallend: maar liefst 4 pionnen van Burgos proberen momenteel de vlucht te halen.

13:35 13 uur 35. Reactie Kobe Goossens. Met bijna 2 minuten voorsprong voor het Burgos-duo komt er nu eindelijk wat reactie uit het peloton. Een groepje met onder anderen Goossens en Cavagna probeert het.

13:26 13 uur 26. Osorio en Madrazo tellen een minuut bonus op het peloton. Waar blijft de reactie?

13:21 13 uur 21. Madrazo krijgt met Osorio een ploegmakker bij zich vooraan. Het Burgos-duo telt 15 seconden voorsprong op het peloton, waar er voorlopig geen sprake is van waaiers.

13:20 13 uur 20. In een nerveuze en snelle start blijven er renners op zoek naar de vlucht van de dag. Nu is het Madrazo die het probeert, de Spanjaard krijgt een klein gaatje.

13:18 13 uur 18. Lorena Wiebes wint 1e etappe Madrid Challenge. De openingsetappe van de Madrid Challenge (vroeger 1 dag, vanaf dit jaar 3 dagen) is gewonnen door de Nederlandse Lorena Wiebes. Ze was sneller dan haar concurrenten in een oplopende sprint.

13:07 13 uur 07. Veel renners proberen al meteen een vlucht op poten te zetten, maar niemand slaagt erin een gaatje bij elkaar te beuken.

13:03 13 uur 03. Start! De renners hebben de geneutraliseerde start achter de rug en vertrekken nu echt! Wij wachten vol ongeduld het aangekondigde waaierspektakel af.

11:54 Opgave Luis Leon Sanchez. Spaans kampioen Luis Leon Sanchez verlaat de Vuelta om "persoonlijke redenen". Dat laat zijn team Astana weten. Sanchez zat gisteren nog de hele dag in de ontsnapping tijdens de langste etappe.

11:49 11 uur 49. Wat doet Wellens? De Vuelta van Tim Wellens tot hiertoe? Daar nemen wij onze hoed voor af. Gisteren probeerde onze landgenoot zijn derde zege te grijpen in de vlucht, maar Wellens besefte dat er vandaag misschien wel meer in zit en liet zijn medevluchters rijden. En gelijk kreeg hij, want de winnaar zat de hele dag in het peloton. Sporza belde gisteren ook met coach Paul Van Den Bosch, en die zei dit: "Tim zei me gisteren dat hij vooral zijn zinnen heeft gezet op de rit van vrijdag. En met twee zeges op zak is de druk al van de ketel: alles wat erbij komt is mooi meegenomen." Dat belooft!

Sporza belde gisteren ook met coach Paul Van Den Bosch, en die zei dit: "Tim zei me gisteren dat hij vooral zijn zinnen heeft gezet op de rit van vrijdag. En met twee zeges op zak is de druk al van de ketel: alles wat erbij komt is mooi meegenomen."

Dat belooft!

11:43 11 uur 43. Livestream om 14.35u. Ook vandaag kan u weer genieten van de Ronde van Spanje bij Sporza. Vanaf 14.35u staan Renaat en José voor u klaar in de live-uitzending op één of via onze livestream op sporza.be of de Sporza App.

11:08 11 uur 08. Rit 16. De zestiende rit in de Vuelta is er misschien nog wel eentje voor de vluchters. In een typische overgangsetappe staat er een tocht van 162 kilometer gepland. En tijdens de eerste 60 kilometer is het opletten geblazen! Er staat namelijk een stevige zijwind. U hoort het goed: waaieralarm. Wat zullen de favorieten voor de eindzege hier doen? Is er iemand die Roglic een peer wil (en kan) stoven? De eerste beklimming volgt na 77 kilometer, waar de Puerto El Portillo zijn opwachting maakt. 13,8 km aan 4,4% gemiddeld. De afdaling volgt meteen, net als de tweede klim van de dag: de Puerto El Robledo. Bijna 12 kilometer, waarvan de eerste 3 aan gemiddeld 4%. Na een korte knik naar beneden volgt een lastige strook waar het even niet onder de 10% gaat. Eenmaal de top bereikt, resteert er nog 36 kilometer. De weg richting de aankomstplek in Ciudad Rodrigo gaat bovendien nog goed op en neer.

Er staat namelijk een stevige zijwind. U hoort het goed: waaieralarm. Wat zullen de favorieten voor de eindzege hier doen? Is er iemand die Roglic een peer wil (en kan) stoven?

De eerste beklimming volgt na 77 kilometer, waar de Puerto El Portillo zijn opwachting maakt. 13,8 km aan 4,4% gemiddeld.

De afdaling volgt meteen, net als de tweede klim van de dag: de Puerto El Robledo. Bijna 12 kilometer, waarvan de eerste 3 aan gemiddeld 4%. Na een korte knik naar beneden volgt een lastige strook waar het even niet onder de 10% gaat.

Eenmaal de top bereikt, resteert er nog 36 kilometer. De weg richting de aankomstplek in Ciudad Rodrigo gaat bovendien nog goed op en neer.

