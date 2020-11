LIVE: Wellens heeft weer zijn dagje en zit opnieuw in de kopgroep

13:38 13 uur 38. Livestream om 14.35u. Vanaf 14.35u zijn Renaat en José weer tot uw dienst in de live-uitzending van de 15e etappe. U kan afstemmen op onze livestream op deze pagina of de Sporza App, of zet u rustig neer in uw zetel voor de uitzending op één. . Livestream om 14.35u Vanaf 14.35u zijn Renaat en José weer tot uw dienst in de live-uitzending van de 15e etappe. U kan afstemmen op onze livestream op deze pagina of de Sporza App, of zet u rustig neer in uw zetel voor de uitzending op één.

13:29 2 opgaves: Tanfield en Ligthart . Harry Tanfield (AG2R) en Pim Ligthart (Total Direct Energie) zijn na Gerben Thijssen de volgende renners die uit de koers stappen vandaag. Ligthart zat deze ochtend nog in een vroege ontsnapping. Bij AG2R blijven er zo nog maar 3 renners over.

Bij AG2R blijven er zo nog maar 3 renners over.

13:18 Kleine 5 minuten. Wellens en zijn 12 compagnons hebben een kleine 5 minuten speelruimte op het peloton. Met Cattaneo en Martin zijn er twee renners die op om en bij een kwartier van leider Roglic staan, de rest telt al meer dan een uur achterstand. Zingen de vluchters hun lied uit tot het einde, of hebben de klassementsmannen jeukende benen vandaag?

Zingen de vluchters hun lied uit tot het einde, of hebben de klassementsmannen jeukende benen vandaag?

13:03 Alto do Furriolo. 5,4 kilometer klimmen aan 6,7% gemiddeld, dat hebben de koplopers met de Alto do Furriolo nu achter de rug. Even wat klimpauze nu, maar de felle wind maakt het er niet makkelijker op.

12:23 Alto de Carcedo. Met de top van de Alto de Carcedo, de tweede beklimming vandaag, in zicht, telt de kopgroep 13 namen. Martin, Simon en Lastra zijn komen aansluiten. Ze hebben meer dan 4 minuten voorsprong op het peloton.

12:11 12 uur 11. De 10 (+3) namen. De namen voorin: Wellens (Lotto-Soudal), Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Rui Costa (UAE), Sanchez en Aranburu (Astana), Power en Donovan (Sunweb), Schultz en Stannard (Mitchelton-Scott) en Rojas (Movistar). Op een kleine minuut volgt het trio Martin (Cofidis) - Simon (Total Direct Energie) - Lastra (Caja Rural)

Op een kleine minuut volgt het trio Martin (Cofidis) - Simon (Total Direct Energie) - Lastra (Caja Rural)

12:05 Meer dan 2 minuten! De vluchters lijken goedkeuring te krijgen van het peloton en tellen al meer dan 2 minuten voorsprong. Intussen probeert ook Martin nog de aansluiting te maken met zijn landgenoot Simon.

12:00 55". Wellens en co hebben een voorsprong van 55" op het peloton. Bij onze landgenoot zitten onder anderen Rui Costa en Luis Leon Sanchez. Van de 10 renners is er maar eentje die in het algemene klassement op minder dan 1 uur van leider Roglic staat: Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) staat op 16'11".

Van de 10 renners is er maar eentje die in het algemene klassement op minder dan 1 uur van leider Roglic staat: Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) staat op 16'11".

11:58 11 uur 58. Wellens blijft proberen. Het vuurwerk is niet voorbij, integendeel. Het begint pas. De volgende beklimming laat nu niet lang meer op zich wachten en dat zint een tiental aanvallers. En wat dacht u, Wellens probeert het gewoon opnieuw.

11:56 Alto de San Amaro. Bovenop de Alto de San Amaro graait Martin 3 puntjes mee. Wellens volgt in zijn zog en pakt er 2, al moet er een mirakel gebeuren om de Fransman zijn trui nog te ontnemen.

11:52 11 uur 52. Wellens en Martin zijn opgeslokt door het peloton, dat voorlopig niemand wil laten gaan.

11:49 11 uur 49. Daar is ie weer! Jawel, bergkoning Martin valt aan en krijgt Tim Wellens opnieuw met zich mee. Onze landgenoot weet maar van geen ophouden.

11:48 11 uur 48. Carapaz weer in peloton. Het avontuurtje (of wat het ook mocht zijn) van Richard Carapaz is voorbij. De Ecuadoraan zit weer in het peloton. Intussen is de bollenman wel vertrokken.

11:38 11 uur 38. Carapaz in kopgroep. Vreemde situatie, want een kopgroep van een dikke 20 renners heeft een kleine voorsprong op het peloton. Daarbij ook Richard Carapaz. Is hij wat van plan, zo vroeg in de etappe? Of is het allemaal maar niets?

11:27 11 uur 27. We zijn 39 kilometer en enkele aanvalspogingen ver, maar een vlucht is er nog niet. Het is waarschijnlijk wachten op de eerste beklimming, de Alto de San Amaro (6km aan 6,2%). De wind waait ook vol op de kop, dus met een klein groepje zal het een lastige dag worden.

11:20 11 uur 20. Vluchters gegrepen. Met de eerste beklimming van de dag in zicht, zijn de vier vluchters weer bij de lurven gegrepen. Alles kan weer herbeginnen!

11:13 11 uur 13. Peloton jaagt weer. De vluchters zullen het niet cadeau krijgen, want hun voorsprong telt plots nog maar 40". Onder leiding van Caja Rural-Seguros RGA gaat het weer sneller in het peloton.

11:01 11 uur 01. We zijn met z'n vieren vooraan, want Edmondson heeft de oversteek gemaakt. Het peloton lijkt ook zijn goedkeuring te geven, want de voorsprong bedraagt al meer dan een minuut.

10:52 10 uur 52. Dewulf gegrepen. Intussen is Dewulf alweer gegrepen en hebben Sicard, Bol en Oliveira een kleine voorsprong.

10:48 Opgave Gerben Thijssen. De eerste opgave vandaag is een feit: Gerben Thijssen (Lotto-Soudal) geeft er de brui aan.

10:44 10 uur 44. Dewulf valt aan. Samen met de Fransman Victor Lafay (Cofidis) trekt Stan Dewulf (Lotto-Soudal) in de aanval. Ze hebben een bonus van 18 seconden.

10:42 Van Genechten won in 2016 in Puebla de Sanabria. 10 uur 42. Van Genechten won in 2016 in Puebla de Sanabria

10:41 10 uur 41. 2016: Van Genechten troeft Bennati, Valverde en Gilbert af. In 2016 lag de aankomst van de zevende etappe net als vandaag in Puebla de Sanabria. Een rit die Jonas Van Genechten kleur gaf met de etappezege. In een sprint rekende hij onder anderen af met Alejandro Valverde, Philippe Gilbert en Daniele Bennati.

10:29 10 uur 29. Meteen meerdere aanvallen. Dat het vandaag de langste etappe is, maakt geen verschil voor enkele renners, want het gevecht om de vlucht van de dag is al geopend!

09:52 09 uur 52. Wachten de vluchters tot de laatste klim? De finale van de 15e etappe zal hoogstwaarschijnlijk niet beginnen op de Alto de Fumaces. De top ligt op 80 kilometer van de finish, net wat te ver. De Alto de Padornelo (derde categorie) kan net wat meer vuurwerk opleveren. De top is meteen goed voor het hoogste punt van de dag (1.310 meter). Wordt dit het punt waar een vluchter zijn kans ziet? Als iemand ervandoor zou gaan, heeft die ook maar best zijn hardrijdersbenen op zak. De finish in Puebla de Sanabria ligt er na 6 kilometer afdalen en 11 kilometer vlak, al gaat het tijdens de laatste 2 kilometers nog lichtjes omhoog.

Als iemand ervandoor zou gaan, heeft die ook maar best zijn hardrijdersbenen op zak. De finish in Puebla de Sanabria ligt er na 6 kilometer afdalen en 11 kilometer vlak, al gaat het tijdens de laatste 2 kilometers nog lichtjes omhoog.

09:44 09 uur 44. Wachten de vluchters op de eerste klim? Van Mos naar Puebla de Sanabria, die weg moeten de renners vandaag afleggen. Normaal gezien zou er gestart worden in Utrecht en zou vandaag ook de Portugese grens even gepasseerd worden. Maar wat dacht u? Juist, corona, dus we blijven ook vandaag gewoon in Spanje. Na 50 kilometer mogen de klimbenen voor het eerst echt naar boven gehaald worden voor 6 kilometer aan 6,2%. Een twintigtal kilometer later is het alweer prijs: daar ligt de Alto de Carracedo (7 kilometer aan 5%). Met de Alto do Furriolo (5,1 km aan 7%) er vlak na, is de kans groot dat de vluchtersgroep inmiddels een mooie voorsprong heeft.

Na 50 kilometer mogen de klimbenen voor het eerst echt naar boven gehaald worden voor 6 kilometer aan 6,2%. Een twintigtal kilometer later is het alweer prijs: daar ligt de Alto de Carracedo (7 kilometer aan 5%). Met de Alto do Furriolo (5,1 km aan 7%) er vlak na, is de kans groot dat de vluchtersgroep inmiddels een mooie voorsprong heeft.

09:28 09 uur 28. Start vervroegd. De start van de langste etappe is vervroegd naar 10.23 uur. De wind staat vandaag in het nadeel, dus de wedstrijdorganisatie besloot in te grijpen. Er beloven vandaag ook hevige windstoten te zijn.