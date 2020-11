Tim Wellens vangt medevluchters perfect op en pakt tweede ritzege in de Vuelta

16:49 16 uur 49 match afgelopen Einde



16:48 16 uur 48. De toppers blijven in elkaars buurt in de slingerende finale. Er zullen geen noemenswaardige verschillen zijn in de top 10. . De toppers blijven in elkaars buurt in de slingerende finale. Er zullen geen noemenswaardige verschillen zijn in de top 10.

16:47 16 uur 47. De klassementsmannen houden zich voorlopig wat afzijdig in de laatste kilometer. . De klassementsmannen houden zich voorlopig wat afzijdig in de laatste kilometer.

16:47 16 uur 47. Een tweede finale is begonnen! 2 koersen voor de prijs van 1! Renaat Schotte. Een tweede finale is begonnen! 2 koersen voor de prijs van 1! Renaat Schotte

16:47 16 uur 47. Het peloton begint nu ook aan die slotklim. Krijgen we daar nog tijdsverschillen? . Het peloton begint nu ook aan die slotklim. Krijgen we daar nog tijdsverschillen?

16:46 16 uur 46. De beste man heeft gewonnen! José De Cauwer. De beste man heeft gewonnen! José De Cauwer

16:45 16 uur 45. Weer Wellens! Wellens heeft het voordeel van de laatste binnenbocht en houdt zo nipt Michael Woods af. 2e zege voor Wellens! . Weer Wellens! Wellens heeft het voordeel van de laatste binnenbocht en houdt zo nipt Michael Woods af. 2e zege voor Wellens!

16:45 16 uur 45. Woods probeert Wellens nog bij te benen. . Woods probeert Wellens nog bij te benen.

16:45 16 uur 45. Wellens zet door en slaat een kloofje! . Wellens zet door en slaat een kloofje!

16:44 16 uur 44. Wellens neemt over van Woods. Zo vangt hij meteen ook Soler op. . Wellens neemt over van Woods. Zo vangt hij meteen ook Soler op.

16:44 16 uur 44. Stybar is opgeschoven. De Nederlanders hangen wat achteraan. . Stybar is opgeschoven. De Nederlanders hangen wat achteraan.

16:44 16 uur 44. Woods leidt de dans, voor Soler en Wellens. . Woods leidt de dans, voor Soler en Wellens.

16:43 16 uur 43. Hoe dichter bij de streep, hoe beter voor Stybar. José De Cauwer. Hoe dichter bij de streep, hoe beter voor Stybar José De Cauwer

16:43 Laatste km. In groep rijden ze onder de boog van de laatste kilometer. Wie gaat als eerste aan? . 16 uur 43. Laatste km. In groep rijden ze onder de boog van de laatste kilometer. Wie gaat als eerste aan?

16:41 16 uur 41. Vlak voor het opdraaien van het (niet-gecatalogeerde) klimmetje komen de 3 bij de 3 leiders. We hebben nog 6 kanshebbers op de zege! . Vlak voor het opdraaien van het (niet-gecatalogeerde) klimmetje komen de 3 bij de 3 leiders. We hebben nog 6 kanshebbers op de zege!

16:40 16 uur 40. De Nederlands-Canadese entente komt zowaar wat dichterbij. Het is nog niet gespeeld, ook omdat ze vooraan beginnen te loeren naar elkaar! . De Nederlands-Canadese entente komt zowaar wat dichterbij. Het is nog niet gespeeld, ook omdat ze vooraan beginnen te loeren naar elkaar!

16:39 16 uur 39. Wellens, Stybar en Soler moeten zich blijven weren, want de achtervolgers houden de druk op de ketel. We zitten in de laatste 4 kilometer. . Wellens, Stybar en Soler moeten zich blijven weren, want de achtervolgers houden de druk op de ketel. We zitten in de laatste 4 kilometer.

16:36 16 uur 36. Voor Wellens is het jammer dat het seizoen bijna voorbij is. José De Cauwer. Voor Wellens is het jammer dat het seizoen bijna voorbij is. José De Cauwer

16:35 16 uur 35. Wellens vs. Stybar? De finale naar Ourense is bochtig en gaat ook nog lichtjes bergop. Dat moet de 3 koplopers liggen, al moet Soler het eerder van een lange klim hebben. Gaan we naar een duel Wellens-Stybar? . Wellens vs. Stybar? De finale naar Ourense is bochtig en gaat ook nog lichtjes bergop. Dat moet de 3 koplopers liggen, al moet Soler het eerder van een lange klim hebben. Gaan we naar een duel Wellens-Stybar?

16:33 Tijdsverschil. Van Baarle, Arensman en Woods worden al op 12 seconden gezet. De 3 leiders lijken toch met meer overgave rond te rijden, al kan schijn bedriegen. . 16 uur 33. Tijdsverschil Van Baarle, Arensman en Woods worden al op 12 seconden gezet. De 3 leiders lijken toch met meer overgave rond te rijden, al kan schijn bedriegen.

16:31 16 uur 31. Het wordt moeilijk voor die achtervolgers, Renaat. José De Cauwer. Het wordt moeilijk voor die achtervolgers, Renaat. José De Cauwer

16:30 16 uur 30. Wellens komt met een ultieme inspanning bij Soler en Stybar. Strijden deze drie om de zege of komen de Nederlanders met Woods nog terug? . Wellens komt met een ultieme inspanning bij Soler en Stybar. Strijden deze drie om de zege of komen de Nederlanders met Woods nog terug?

16:28 16 uur 28. De gaten in de afdaling worden groter. Wellens neemt alle risico's om Stybar en Soler toch in het vizier te houden. Niet vergeten dat Soler zijn eerste zege in deze Vuelta ook wist te behalen in een afdaling. . De gaten in de afdaling worden groter. Wellens neemt alle risico's om Stybar en Soler toch in het vizier te houden. Niet vergeten dat Soler zijn eerste zege in deze Vuelta ook wist te behalen in een afdaling.

16:27 16 uur 27. Wellens daalt niet zo goed als Soler en Stybar en moet een gaatje laten. De collega's in zijn wiel zijn er een beetje de dupe van, want zij zien de twee ook wegrijden. . Wellens daalt niet zo goed als Soler en Stybar en moet een gaatje laten. De collega's in zijn wiel zijn er een beetje de dupe van, want zij zien de twee ook wegrijden.

16:23 Tijdsverschil. In het peloton zorgen Ineos, EF en Lotto-Soudal voor afstoppingswerk. De voorsprong is weer meer dan 2 minuten. Het zag er mooi uit, maar het werk van Total heeft totaal niets uitgehaald. . 16 uur 23. Tijdsverschil In het peloton zorgen Ineos, EF en Lotto-Soudal voor afstoppingswerk. De voorsprong is weer meer dan 2 minuten. Het zag er mooi uit, maar het werk van Total heeft totaal niets uitgehaald.

16:20 16 uur 20. Nieuwe prik. Met het spandoek van de 20 kilometer in zicht, springt Soler weg. Terwijl de anderen meteen in zijn wiel springen, rijden de Nederlanders Van Baarle en Arensman er in hun eigen tempo naartoe. . Nieuwe prik Met het spandoek van de 20 kilometer in zicht, springt Soler weg. Terwijl de anderen meteen in zijn wiel springen, rijden de Nederlanders Van Baarle en Arensman er in hun eigen tempo naartoe.

16:18 16 uur 18. De impuls heeft er wel voor gezorgd dat de vluchters weer zijn uitgelopen. Het peloton heeft nu ook de top van de Alto de Abelaira gerond. Total is weg van de kop, wie neemt hun rol over? . De impuls heeft er wel voor gezorgd dat de vluchters weer zijn uitgelopen. Het peloton heeft nu ook de top van de Alto de Abelaira gerond. Total is weg van de kop, wie neemt hun rol over?

16:13 16 uur 13. Wellens is tot bij Soler en Woods geraakt. Maar Van Baarle, Arensman en Stybar zijn niet ver. Périchon lijkt definitief overboord. . Wellens is tot bij Soler en Woods geraakt. Maar Van Baarle, Arensman en Stybar zijn niet ver. Périchon lijkt definitief overboord.

16:13 16 uur 13. Ze rijden niet ver weg van elkaar. José De Cauwer. Ze rijden niet ver weg van elkaar. José De Cauwer

16:12 16 uur 12. Aanval Woods! De woorden van José zijn nog niet kou of Michael Woods kiest het ruime sop. Soler lijkt als enige in staat om het gat te (willen) dichten. . Aanval Woods! De woorden van José zijn nog niet kou of Michael Woods kiest het ruime sop. Soler lijkt als enige in staat om het gat te (willen) dichten.

16:11 16 uur 11. Er is te veel druk van achteren om vooraan al te beginnen pokeren. José De Cauwer. Er is te veel druk van achteren om vooraan al te beginnen pokeren. José De Cauwer

16:07 Tijdsverschil. Alsof er ergens een leiding aan het lekken is, vloeien de seconden weg voor de 7 aanvallers. Op de klim is Total-Direct Energie wel gedecimeerd. Er blijven nog 2 mannetjes over. Daarachter houdt Jumbo-Visma zich schuil. . 16 uur 07. Tijdsverschil Alsof er ergens een leiding aan het lekken is, vloeien de seconden weg voor de 7 aanvallers. Op de klim is Total-Direct Energie wel gedecimeerd. Er blijven nog 2 mannetjes over. Daarachter houdt Jumbo-Visma zich schuil.

16:00 16 uur . Ik moet eerlijk zeggen: die jongens van Total-Direct Energie verbazen mij met hun gretigheid en geloof. José De Cauwer. Ik moet eerlijk zeggen: die jongens van Total-Direct Energie verbazen mij met hun gretigheid en geloof. José De Cauwer

15:58 Alto de Abelaira. We beginnen zo meteen aan de Alto de Abelaira, de laatste beklimming van 3e categorie van de dag. Wordt de kopgroep hier al aan stukken gereten of wachten ze tot de afdaling of later? . 15 uur 58. Alto de Abelaira We beginnen zo meteen aan de Alto de Abelaira, de laatste beklimming van 3e categorie van de dag. Wordt de kopgroep hier al aan stukken gereten of wachten ze tot de afdaling of later?

15:52 15 uur 52. We zitten in de laatste 40 kilometer en het verschil blijft maar teruglopen. Nog 3 minuten nu. Het gaat wel erg snel. Kunnen ze vooraan nóg eens versnellen? De kronkelende finale speelt in ieder geval in het voordeel van de leiders. . We zitten in de laatste 40 kilometer en het verschil blijft maar teruglopen. Nog 3 minuten nu. Het gaat wel erg snel. Kunnen ze vooraan nóg eens versnellen? De kronkelende finale speelt in ieder geval in het voordeel van de leiders.

15:44 Fietswissel Roglic. Rode trui Primoz Roglic heeft blijkbaar een probleem met zijn fiets. Hij laat zich, met 2 drinkbussen in zijn achterzak, uitzakken tot bij de auto van Jumbo-Visma en ruilt zijn azuurblauwe Bianchi voor een zwart exemplaar. . 15 uur 44. Fietswissel Roglic Rode trui Primoz Roglic heeft blijkbaar een probleem met zijn fiets. Hij laat zich, met 2 drinkbussen in zijn achterzak, uitzakken tot bij de auto van Jumbo-Visma en ruilt zijn azuurblauwe Bianchi voor een zwart exemplaar.

15:40 Tijdsverschil. De totale Total-ploeg zorgt er toch voor dat het verschil voor het eerst sinds lang onder de 4 minuten zakt. In de kopgroep lijken ze ook al iets meer naar elkaar te kijken. De voorbereidingen worden getroffen voor de finale. . 15 uur 40. Tijdsverschil De totale Total-ploeg zorgt er toch voor dat het verschil voor het eerst sinds lang onder de 4 minuten zakt. In de kopgroep lijken ze ook al iets meer naar elkaar te kijken. De voorbereidingen worden getroffen voor de finale.

15:32 15 uur 32. Hoeveel keer is het al dat ze tel laat beginnen bij Total-Direct Energie? En voor wie doen ze het dan? Julien Simon? José De Cauwer. Hoeveel keer is het al dat ze tel laat beginnen bij Total-Direct Energie? En voor wie doen ze het dan? Julien Simon? José De Cauwer

15:29 Alto de Guitara. Op de Alto de Guitara tokkelt Tim Wellens naar de 3 bergpunten, voor Périchon. De voorsprong is nog altijd geruststellend, al kan het rap gaan als ze in het peloton alle registers opentrekken. . 15 uur 29. Alto de Guitara Op de Alto de Guitara tokkelt Tim Wellens naar de 3 bergpunten, voor Périchon. De voorsprong is nog altijd geruststellend, al kan het rap gaan als ze in het peloton alle registers opentrekken.

15:23 15 uur 23. Ook Total-Direct Energie steekt voorzichtig een mannetje mee, maar het lijkt wat laat. Zeker omdat ze moeten optornen tegen 7 renners die nog goed ronddraaien. . Ook Total-Direct Energie steekt voorzichtig een mannetje mee, maar het lijkt wat laat. Zeker omdat ze moeten optornen tegen 7 renners die nog goed ronddraaien.

15:23 15 uur 23. Het peloton maakt jacht, maar ze komen niet veel wild tegen. José De Cauwer. Het peloton maakt jacht, maar ze komen niet veel wild tegen. José De Cauwer

15:13 Tijdsverschil. De 7 koplopers spelen het spel gewiekst, want ze hebben op het juiste moment het tempo opgedreven en dat lijkt te werken. Het verschil is bijna opnieuw 5 minuten. . 15 uur 13. Tijdsverschil De 7 koplopers spelen het spel gewiekst, want ze hebben op het juiste moment het tempo opgedreven en dat lijkt te werken. Het verschil is bijna opnieuw 5 minuten.

15:08 15 uur 08. De jongens vooraan hebben nu echt de gas opengedraaid. Ze weten dat ze nu de weerstand in het peloton moeten breken. José De Cauwer. De jongens vooraan hebben nu echt de gas opengedraaid. Ze weten dat ze nu de weerstand in het peloton moeten breken. José De Cauwer

15:00 15 uur . Stybar. Ook vluchter Zdenek Stybar won al eens een rit in de Vuelta, maar daarvoor moeten we al 7 jaar terug in de tijd gaan. Stybar en Gilbert bleven in Mairena del Aljarafe net uit de greep van het peloton. Het werd uiteindelijk een millimetersprint tussen de toenmalige wereldkampioen en de Tsjech. . Stybar Ook vluchter Zdenek Stybar won al eens een rit in de Vuelta, maar daarvoor moeten we al 7 jaar terug in de tijd gaan. Stybar en Gilbert bleven in Mairena del Aljarafe net uit de greep van het peloton. Het werd uiteindelijk een millimetersprint tussen de toenmalige wereldkampioen en de Tsjech.

15:00 15 uur . Retro Vuelta 2013: Stybar klopt Gilbert in millimetersprint. Retro Vuelta 2013: Stybar klopt Gilbert in millimetersprint

14:57 14 uur 57. We moeten sinds vandaag, op 5 dagen van het einde, plots verplicht een mondmasker dragen tijdens het commentaar geven. Daar viel geen speld tussen te krijgen. Renaat Schotte. We moeten sinds vandaag, op 5 dagen van het einde, plots verplicht een mondmasker dragen tijdens het commentaar geven. Daar viel geen speld tussen te krijgen. Renaat Schotte

14:54 Tijdsverschil. De voorsprong van de 7 leiders begint terug te lopen, naar 4'45". Rijdt de winnaar van de dag dan toch gewoon in het peloton? . 14 uur 54. Tijdsverschil De voorsprong van de 7 leiders begint terug te lopen, naar 4'45". Rijdt de winnaar van de dag dan toch gewoon in het peloton?

14:48 14 uur 48. Tot een kwartier geleden had ik gedacht dat de vlucht voorop zou blijven, maar nu Bora en Astana beginnen te werken, begin ik toch te twijfelen. José De Cauwer. Tot een kwartier geleden had ik gedacht dat de vlucht voorop zou blijven, maar nu Bora en Astana beginnen te werken, begin ik toch te twijfelen. José De Cauwer

14:46 14 uur 46. Op de top van de Escairon springt Périchon weg om de bolletjestrui te beschermen van Guillaume Martin, al is er niet echt een bedreiging voor hem in de kopgroep. . Op de top van de Escairon springt Périchon weg om de bolletjestrui te beschermen van Guillaume Martin, al is er niet echt een bedreiging voor hem in de kopgroep.

14:46 Val met Terpstra. In de bevoorrading komt Niki Terpstra ten val. Die heeft zijn dosis pech al gehad de voorbije jaren. De problemen lijken eerder van materiële dan fysieke aard. . 14 uur 46. Val met Terpstra In de bevoorrading komt Niki Terpstra ten val. Die heeft zijn dosis pech al gehad de voorbije jaren. De problemen lijken eerder van materiële dan fysieke aard.

14:42 14 uur 42. Het is eigenlijk niet te geloven dat deze etappe door de organisatie gecatalogeerd wordt als een sprintersetappe. Renaat Schotte. Het is eigenlijk niet te geloven dat deze etappe door de organisatie gecatalogeerd wordt als een sprintersetappe. Renaat Schotte

14:27 Alto de Escairon. De leiders zijn inmiddels begonnen aan de eerste beklimming van de dag, de Alto de Escairon: 8,7 km tegen een gemiddelde van 3,3%. . 14 uur 27. Alto de Escairon De leiders zijn inmiddels begonnen aan de eerste beklimming van de dag, de Alto de Escairon: 8,7 km tegen een gemiddelde van 3,3%.

14:25 Tijdsverschil. De voorsprong trekt al een tijdje de wacht op tussen 5 en 6 minuten. Het zijn Bora-Hansgrohe en Astana die het tempo bepalen. Geloven de Duitsers nog in een zege voor Ackermann? Of vrezen ze de plaats in de top 10 voor Grossschartner en Vlasov? . 14 uur 25. Tijdsverschil De voorsprong trekt al een tijdje de wacht op tussen 5 en 6 minuten. Het zijn Bora-Hansgrohe en Astana die het tempo bepalen. Geloven de Duitsers nog in een zege voor Ackermann? Of vrezen ze de plaats in de top 10 voor Grossschartner en Vlasov?

14:12 Salmon zwemt terug naar huis. Martin Salmon sprong eerder op de dag nog mee in de dans voor de vlucht van de dag, maar de Duitser van Sunweb heeft gemerkt dat het na 2 weken op is. Hij geeft er zelfs meteen de brui aan. Zo zal hij zijn eerste grote ronde, met Madrid in zicht, niet uitrijden. . 14 uur 12. Salmon zwemt terug naar huis Martin Salmon sprong eerder op de dag nog mee in de dans voor de vlucht van de dag, maar de Duitser van Sunweb heeft gemerkt dat het na 2 weken op is. Hij geeft er zelfs meteen de brui aan. Zo zal hij zijn eerste grote ronde, met Madrid in zicht, niet uitrijden.

13:55 Tijdsverschil. Met 5 minuten voorsprong ziet het er steeds beter uit voor de vluchters, zeker omdat er geen zware cols zijn waar veel tijd op verloren kan worden. Bovendien hebben we al 80 van de 208 kilometer vandaag verteerd. . 13 uur 55. Tijdsverschil Met 5 minuten voorsprong ziet het er steeds beter uit voor de vluchters, zeker omdat er geen zware cols zijn waar veel tijd op verloren kan worden. Bovendien hebben we al 80 van de 208 kilometer vandaag verteerd.

13:51 13 uur 51. Van Baarle op zoek naar eerste zege in grote ronde. Dylan van Baarle is de vertegenwoordiger van Ineos in de kopgroep. De Nederlander wordt geroemd om zijn harde labeur in dienst van zijn kopmannen, ook in de Tour, maar hij wil natuurlijk zelf ook graag eens oogsten. Met amper 4 profzeges oogt zijn palmares op zijn 28e een beetje mager voor iemand van zijn status. Twee jaar geleden was hij al eens dicht bij zijn eerste zege in een grote ronde, maar toen was Alexandre Geniez hem te snel af. . Van Baarle op zoek naar eerste zege in grote ronde Dylan van Baarle is de vertegenwoordiger van Ineos in de kopgroep. De Nederlander wordt geroemd om zijn harde labeur in dienst van zijn kopmannen, ook in de Tour, maar hij wil natuurlijk zelf ook graag eens oogsten. Met amper 4 profzeges oogt zijn palmares op zijn 28e een beetje mager voor iemand van zijn status. Twee jaar geleden was hij al eens dicht bij zijn eerste zege in een grote ronde, maar toen was Alexandre Geniez hem te snel af.

13:51 13 uur 51. Retro Vuelta 2018: Van Baarle wordt gevloerd door Geniez. Retro Vuelta 2018: Van Baarle wordt gevloerd door Geniez

13:47 13 uur 47. Woods en Soler. Zoals eerder al vermeld hebben naast Wellens ook Michael Woods en Marc Soler al een rit gewonnen in deze Vuelta. Soler is bovendien de best geplaatste renner in de kopgroep, weliswaar op meer dan 18 minuten van Roglic. . Woods en Soler Zoals eerder al vermeld hebben naast Wellens ook Michael Woods en Marc Soler al een rit gewonnen in deze Vuelta. Soler is bovendien de best geplaatste renner in de kopgroep, weliswaar op meer dan 18 minuten van Roglic.

13:46 13 uur 46. Woods wint in Villanueva de Valdegovia. Woods wint in Villanueva de Valdegovia

13:46 13 uur 46. Soler soleert naar zege in Lekunberri. Soler soleert naar zege in Lekunberri

13:41 13 uur 41. Astana. In het peloton is het zowaar Astana dat de hand aan de ploeg slaat. De broers Izagirre toonden zich eerder vandaag al actief, maar de beslissende slag hebben ze gemist. Een verschroeiend tempo houden ze er niet op na. De voorsprong snuffelt bijna aan 4 minuten. . Astana In het peloton is het zowaar Astana dat de hand aan de ploeg slaat. De broers Izagirre toonden zich eerder vandaag al actief, maar de beslissende slag hebben ze gemist. Een verschroeiend tempo houden ze er niet op na. De voorsprong snuffelt bijna aan 4 minuten.

13:36 13 uur 36. Iedereen wil vandaag mee zijn in de vlucht. Ik verwacht dan ook een groot gevecht. De finale moet mij liggen. Het lijkt een beetje op de 5e rit, die ik gewonnen heb. Tim Wellens vlak voor de start. Iedereen wil vandaag mee zijn in de vlucht. Ik verwacht dan ook een groot gevecht. De finale moet mij liggen. Het lijkt een beetje op de 5e rit, die ik gewonnen heb. Tim Wellens vlak voor de start

13:36 13 uur 36. Tim Wellens wint de etappe naar Sabiñanigo. Tim Wellens wint de etappe naar Sabiñanigo

13:30 13 uur 30. Peloton viert teugels. In het peloton lijkt de rust nu toch weergekeerd. De voorsprong groeit snel nu, naar anderhalve minuut. Opmerkelijk is dat van de 7 vluchters er 3 al een ritzege in deze Vuelta op zak hebben: Tim Wellens, Michael Woods en Marc Soler. Het is aan Dylan van Baarle, Thymen Arensman, Pierre-Luc Périchon en Zdenek Stybar om zich bij dat rijtje te scharen. . Peloton viert teugels In het peloton lijkt de rust nu toch weergekeerd. De voorsprong groeit snel nu, naar anderhalve minuut.

13:25 Situatie: 7 leiders. De tegenaanvallers zijn weer opgeslokt en vanuit de kopgroep is Barbero teruggewaaid. Zo krijgen we 7 vluchters met een voorsprong van 40 seconden. . 13 uur 25. Situatie: 7 leiders De tegenaanvallers zijn weer opgeslokt en vanuit de kopgroep is Barbero teruggewaaid. Zo krijgen we 7 vluchters met een voorsprong van 40 seconden.

13:17 13 uur 17. Arensman, Barbero en Périchon zijn bij Wellens, Stybar, Woods, Soler en Van Baarle gekomen. Het peloton zit hen nog altijd op de hielen. Met Hofstede en Jon Izagirre zijn er 2 nieuwe tegenaanvallers. . Arensman, Barbero en Périchon zijn bij Wellens, Stybar, Woods, Soler en Van Baarle gekomen. Het peloton zit hen nog altijd op de hielen. Met Hofstede en Jon Izagirre zijn er 2 nieuwe tegenaanvallers.

13:16 13 uur 16. 3 tegenaanvallers. Aangezien de kopgroep nog altijd binnen schot is, proberen 3 renners het om samen naar voren te rijden: Arensman, Périchon en Barbero. . 3 tegenaanvallers Aangezien de kopgroep nog altijd binnen schot is, proberen 3 renners het om samen naar voren te rijden: Arensman, Périchon en Barbero.

13:15 Gemiddelde snelheid. Jumbo-Visma heeft dan wel geen zin meer in een achtervolging, andere ploegen weigeren voorlopig de handdoek te werpen. Het verschil blijft zo 30 seconden. Inmiddels hebben we al een uur achter de rug en daarin is bijna 50 kilometer afgelegd. Gemiddelde: 49,1 km/u. . 13 uur 15. Gemiddelde snelheid Jumbo-Visma heeft dan wel geen zin meer in een achtervolging, andere ploegen weigeren voorlopig de handdoek te werpen. Het verschil blijft zo 30 seconden. Inmiddels hebben we al een uur achter de rug en daarin is bijna 50 kilometer afgelegd. Gemiddelde: 49,1 km/u.

13:08 13 uur 08. Nieuwe kopgroep, opnieuw Wellens. Een elitegroep van vluchters, bestaat dat? Met Wellens, Soler, Woods, Van Baarle en Stybar lijkt het daar wel op. In het peloton is er plots veel minder animo om hen terug te halen. Is dit de winnende combinatie? . Nieuwe kopgroep, opnieuw Wellens Een elitegroep van vluchters, bestaat dat? Met Wellens, Soler, Woods, Van Baarle en Stybar lijkt het daar wel op. In het peloton is er plots veel minder animo om hen terug te halen. Is dit de winnende combinatie?

12:59 12 uur 59. Het peloton heeft het merendeel van de vluchters opgerold. Van Baarle en Lafay rijden er nu met hun tweetjes nog wat voor. . Het peloton heeft het merendeel van de vluchters opgerold. Van Baarle en Lafay rijden er nu met hun tweetjes nog wat voor.

Een blik op de laatste meters tot de finish. Met een bocht zowaar! Hopelijk komen we hier straks veilig door. Zeker niet ideaal voor een (massa)sprint. 12 uur 57.

12:57 12 uur 57. Enkel topploegen. Opmerkelijk is dat er geen enkele renner van Caja Rural of Burgos mee is in de kopgroep, toch 2 teams die je in een rit als vandaag zou verwachten. Het wijst erop dat er enorm gevlamd is en de kwaliteit toch komt bovendrijven. . Enkel topploegen Opmerkelijk is dat er geen enkele renner van Caja Rural of Burgos mee is in de kopgroep, toch 2 teams die je in een rit als vandaag zou verwachten. Het wijst erop dat er enorm gevlamd is en de kwaliteit toch komt bovendrijven.

12:55 12 uur 55. Het peloton laat het niet gebeuren, al is het onwaarschijnlijk dat het Jumbo-Visma is dat de kastanjes uit het vuur haalt. Met Kuss, Gesink, Vingegaard en Hofstede hebben ze immers 4 renners mee voorin. Het zal aan Ineos en EF zijn om het zaakje op te lossen. . Het peloton laat het niet gebeuren, al is het onwaarschijnlijk dat het Jumbo-Visma is dat de kastanjes uit het vuur haalt. Met Kuss, Gesink, Vingegaard en Hofstede hebben ze immers 4 renners mee voorin. Het zal aan Ineos en EF zijn om het zaakje op te lossen.

12:48 Tijdsverschil. Het verschil tussen de groep van 26, met Wellens als enige Belg, en het peloton bedraagt een kleine halve minuut. . 12 uur 48. Tijdsverschil Het verschil tussen de groep van 26, met Wellens als enige Belg, en het peloton bedraagt een kleine halve minuut.

12:47 12 uur 47. 26 leiders. De groep wordt steeds groter en bestaat nu zelfs al uit 26 renners. Daarbij zowaar 2 renners uit de top 10: Poels en Grossschartner. Dat zal het peloton toch niet laten gebeuren? . 26 leiders De groep wordt steeds groter en bestaat nu zelfs al uit 26 renners. Daarbij zowaar 2 renners uit de top 10: Poels en Grossschartner. Dat zal het peloton toch niet laten gebeuren?

12:42 12 uur 42. Met Sütterlin, Garrison en Godon groeit de groep aan tot 8 renners. Opmerkelijk is dat beide jarigen Sütterlin en Verona mee zijn. . Met Sütterlin, Garrison en Godon groeit de groep aan tot 8 renners. Opmerkelijk is dat beide jarigen Sütterlin en Verona mee zijn.

12:41 12 uur 41. Wellens gaat mee. Tim Wellens kon al eerder oogsten in deze Vuelta en vandaag is opnieuw een mooie kans. Hij schuift dan ook mee met 4 andere renners. En niet de minsten: Sepp Kuss, Marc Soler, Carlos Verona en Guillaume Martin. . Wellens gaat mee Tim Wellens kon al eerder oogsten in deze Vuelta en vandaag is opnieuw een mooie kans. Hij schuift dan ook mee met 4 andere renners. En niet de minsten: Sepp Kuss, Marc Soler, Carlos Verona en Guillaume Martin.

12:37 12 uur 37. Razend tempo. Zoals verwacht gaat het in een rotvaart in het peloton. Een nieuwe ontsnappingspoging met 4 renners krijgt ook geen kans. . Razend tempo Zoals verwacht gaat het in een rotvaart in het peloton. Een nieuwe ontsnappingspoging met 4 renners krijgt ook geen kans.

12:26 12 uur 26. Hergroepering. Mitchelton-Scott laat het niet gebeuren. Als touwtrekkers halen ze de 8 weer binnen. . Hergroepering Mitchelton-Scott laat het niet gebeuren. Als touwtrekkers halen ze de 8 weer binnen.

12:18 12 uur 18. Dewulf is mee. Bij die 8 vluchters herkennen we 1 Belg: Stan Dewulf. Hij krijgt steun van Cavagna, Schwarzmann, Vingegaard, Gorka Izagirre, Mäder, Peters en Salmon. . Dewulf is mee Bij die 8 vluchters herkennen we 1 Belg: Stan Dewulf. Hij krijgt steun van Cavagna, Schwarzmann, Vingegaard, Gorka Izagirre, Mäder, Peters en Salmon.

12:17 12 uur 17. 8 renners hebben na een kleine 5 kilometer een 200-tal meter voorsprong op het peloton. . 8 renners hebben na een kleine 5 kilometer een 200-tal meter voorsprong op het peloton.

12:10 12 uur 10. Officiële start. De renners zijn nu écht vertrokken. We mogen verwachten dat de strijd voor de vlucht van de dag hevig zal zijn, want de kans dat die voorop blijft is reëel. . Officiële start De renners zijn nu écht vertrokken. We mogen verwachten dat de strijd voor de vlucht van de dag hevig zal zijn, want de kans dat die voorop blijft is reëel.

11:59 11 uur 59. Aankomstplaats Ourense. In Ourense lag al vaker de streep in de Vuelta. In 2016 ging de Ronde van Spanje er van start met een ploegentijdrit aan een park voor onderwaterdieren. Chris Froome zal er goeie herinneringen aan bewaren, want hij was erbij toen Sky er naar de zege snelde. . Aankomstplaats Ourense In Ourense lag al vaker de streep in de Vuelta. In 2016 ging de Ronde van Spanje er van start met een ploegentijdrit aan een park voor onderwaterdieren. Chris Froome zal er goeie herinneringen aan bewaren, want hij was erbij toen Sky er naar de zege snelde.

11:57 11 uur 57. Retro 2016: Sky wint ploegentijdrit in Ourense. Retro 2016: Sky wint ploegentijdrit in Ourense

11:49 11 uur 49 match begonnen Officieuze start De renners zijn vertrokken in Lugo. Iets meer dan 200 kilometer staat vandaag op het programma, met onderweg 3 klimmetjes van 3e categorie.

11:34 11 uur 34. Startplaats Lugo. Startplaats Lugo ontvangt voor de 5e keer de Vuelta en de laatste keer dat dat gebeurde, in 2016, was er Belgische winst. Gianni Meersman sleepte er zijn 2e ritzege van die Vuelta in de wacht. Maar het feest zou niet blijven duren. Enkele maanden later moest hij zijn carrière vroegtijdig beëindigen door hartritmestoornissen. . Startplaats Lugo Startplaats Lugo ontvangt voor de 5e keer de Vuelta en de laatste keer dat dat gebeurde, in 2016, was er Belgische winst. Gianni Meersman sleepte er zijn 2e ritzege van die Vuelta in de wacht. Maar het feest zou niet blijven duren. Enkele maanden later moest hij zijn carrière vroegtijdig beëindigen door hartritmestoornissen.

11:33 11 uur 33. Retro 2016: Gianni Meersman wint in Lugo. Retro 2016: Gianni Meersman wint in Lugo

11:29 Verjaardagen. Maar liefst 2 renners mogen vandaag hun verjaardag vieren in deze Vuelta, met name Jasha Sütterlin (gisteren nog 10e in de tijdrit) en Carlos Verona. Sterker nog, Sütterin en Verona zijn op exact dezelfde dag geboren en worden vandaag dus allebei 28 jaar. 4 november blijkt trouwens een vruchtbare dag voor profrenners, want ook James Knox, Michael Gogl, Chris Lawless, Wesley Kreder en Juan Sebastiano Molano zijn vandaag jarig. En ook ten huize Dirk Demol is het vandaag feest. Hij wordt 61 jaar. . 11 uur 29. Verjaardagen Maar liefst 2 renners mogen vandaag hun verjaardag vieren in deze Vuelta, met name Jasha Sütterlin (gisteren nog 10e in de tijdrit) en Carlos Verona. Sterker nog, Sütterin en Verona zijn op exact dezelfde dag geboren en worden vandaag dus allebei 28 jaar.

4 november blijkt trouwens een vruchtbare dag voor profrenners, want ook James Knox, Michael Gogl, Chris Lawless, Wesley Kreder en Juan Sebastiano Molano zijn vandaag jarig. En ook ten huize Dirk Demol is het vandaag feest. Hij wordt 61 jaar.

09:10 09 uur 10. Aanvallers aan zet? Na een pittige tijdrit gisteren wacht de renners vandaag een heuvelachtige etappe van meer dan 200 kilometer met 3 beklimmingen van 3e categorie. De aankomst ligt na een helling van zo'n 2 kilometer. Dat lijkt te zwaar voor de rassprinters. De kans is bestaande dat de vlucht van de dag voorop blijft. Of zou Roglic opnieuw op de ritzege jagen? Dat zou al zijn 5e zijn in deze Vuelta. . Aanvallers aan zet? Na een pittige tijdrit gisteren wacht de renners vandaag een heuvelachtige etappe van meer dan 200 kilometer met 3 beklimmingen van 3e categorie. De aankomst ligt na een helling van zo'n 2 kilometer.

Dat lijkt te zwaar voor de rassprinters. De kans is bestaande dat de vlucht van de dag voorop blijft. Of zou Roglic opnieuw op de ritzege jagen? Dat zou al zijn 5e zijn in deze Vuelta.

