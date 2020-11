LIVE: Vluchters krijgen vandaag uitgelezen terrein in de Vuelta

11:59 11 uur 59. Aankomstplaats Ourense. In Ourense lag al eens één keer eerder de streep in de Vuelta. In 2016 ging de Ronde van Spanje er van start met een ploegentijdrit aan een park voor onderwaterdieren. Chris Froome zal er goeie herinneringen aan bewaren, want hij was erbij toen Sky er naar de zege snelde. . Aankomstplaats Ourense In Ourense lag al eens één keer eerder de streep in de Vuelta. In 2016 ging de Ronde van Spanje er van start met een ploegentijdrit aan een park voor onderwaterdieren. Chris Froome zal er goeie herinneringen aan bewaren, want hij was erbij toen Sky er naar de zege snelde.

11:57 11 uur 57. Retro 2016: Sky wint ploegentijdrit in Ourense. Retro 2016: Sky wint ploegentijdrit in Ourense

11:55 11 uur 55. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:49 11 uur 49 match begonnen Officieuze start De renners zijn vertrokken in Lugo. Iets meer dan 200 kilometer staat vandaag op het programma, met onderweg 3 klimmetjes van 3e categorie.

11:34 11 uur 34. Startplaats Lugo. Startplaats Lugo ontvangt voor de 5e keer de Vuelta en de laatste keer dat dat gebeurde, in 2016, was er Belgische winst. Gianni Meersman sleepte er zijn 2e ritzege van die Vuelta in de wacht. Maar het feest zou niet blijven duren. Enkele maanden later moest hij zijn carrière vroegtijdig beëindigen door hartritmestoornissen. . Startplaats Lugo Startplaats Lugo ontvangt voor de 5e keer de Vuelta en de laatste keer dat dat gebeurde, in 2016, was er Belgische winst. Gianni Meersman sleepte er zijn 2e ritzege van die Vuelta in de wacht. Maar het feest zou niet blijven duren. Enkele maanden later moest hij zijn carrière vroegtijdig beëindigen door hartritmestoornissen.

11:33 11 uur 33. Retro 2016: Gianni Meersman wint in Lugo. Retro 2016: Gianni Meersman wint in Lugo

11:29 Verjaardagen. Maar liefst 2 renners mogen vandaag hun verjaardag vieren in deze Vuelta, met name Jasha Sütterlin (gisteren nog 10e in de tijdrit) en Carlos Verona. Sterker nog, Sütterin en Verona zijn op exact dezelfde dag geboren en worden vandaag dus allebei 28 jaar. 4 november blijkt trouwens een vruchtbare dag voor profrenners, want ook James Knox, Michael Gogl, Chris Lawless, Wesley Kreder en Juan Sebastiano Molano zijn vandaag jarig. En ook ten huize Dirk Demol is het vandaag feest. Hij wordt 61 jaar. . 11 uur 29. Verjaardagen Maar liefst 2 renners mogen vandaag hun verjaardag vieren in deze Vuelta, met name Jasha Sütterlin (gisteren nog 10e in de tijdrit) en Carlos Verona. Sterker nog, Sütterin en Verona zijn op exact dezelfde dag geboren en worden vandaag dus allebei 28 jaar.

4 november blijkt trouwens een vruchtbare dag voor profrenners, want ook James Knox, Michael Gogl, Chris Lawless, Wesley Kreder en Juan Sebastiano Molano zijn vandaag jarig. En ook ten huize Dirk Demol is het vandaag feest. Hij wordt 61 jaar.

11:29 11 uur 29. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:55 09 uur 55. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:10 09 uur 10. Aanvallers aan zet? Na een pittige tijdrit gisteren wacht de renners vandaag een heuvelachtige etappe van meer dan 200 kilometer met 3 beklimmingen van 3e categorie. De aankomst ligt na een helling van zo'n 2 kilometer. Dat lijkt te zwaar voor de rassprinters. De kans is bestaande dat de vlucht van de dag voorop blijft. Of zou Roglic opnieuw op de ritzege jagen? Dat zou al zijn 5e zijn in deze Vuelta. . Aanvallers aan zet? Na een pittige tijdrit gisteren wacht de renners vandaag een heuvelachtige etappe van meer dan 200 kilometer met 3 beklimmingen van 3e categorie. De aankomst ligt na een helling van zo'n 2 kilometer.

Dat lijkt te zwaar voor de rassprinters. De kans is bestaande dat de vlucht van de dag voorop blijft. Of zou Roglic opnieuw op de ritzege jagen? Dat zou al zijn 5e zijn in deze Vuelta.

09:06 09 uur 06. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten