Primoz Roglic wint tijdrit met 1 seconde en neemt rode trui weer over

De tijdrit in de Vuelta in een notendop

Bekijk de ontknoping van de razend spannende tijdrit in de Vuelta

Roglic maakt het verschil op de slotklim

Vier renners begonnen in het klassement binnen een minuut van elkaar aan de tijdrit, drie renners zouden binnen een minuut van elkaar staan ná de tijdrit. Tussenin kregen we een spannend spektakel.

Het was de Amerikaan Will Barta die de klassementsmannen een aardige kluif gaf om aan te sabbelen. Hugh Carthy zette op het vlakke gedeelte aanvankelijk de beste tijden neer van de grote drie, Primoz Roglic leek nog onder stoom te moeten komen of hij had net als in de Tour weer een mindere dag en Richard Carapaz deed zijn uiterste best om de schade te beperken.

Aan de voet van de slotklim had Roglic Carthy met de tussentijden al bijgebeend, maar het bleef een secondespel. Carthy en Carapaz kregen wel nog hun favoriete terrein om alsnog wat tijd goed te maken.

Toch was het Roglic die bewees dat zijn zwak momentje op de Angliru geen referentie was. De kopman van Jumbo-Visma legde nog een vette cheque in het mandje van zijn concurrenten. Zijn verbeten finish zorgde er zelfs voor dat Barta op de valreep nog plaats moest ruimen in de hotseat.

Roglic begint zo aan de laatste dagen van de Vuelta met 39 seconden voorsprong op Carapaz en 47 op Carthy.