LIVESTREAM: Rijdt Roglic Carapaz weer uit het rood in enige tijdrit van Vuelta?

14:56 14 uur 56. Voor Froome is het belangrijk om in deze laatste tijdrit dit jaar een goed signaal te geven, naar zichzelf en naar zijn team voor volgend jaar. Renaat Schotte. Voor Froome is het belangrijk om in deze laatste tijdrit dit jaar een goed signaal te geven, naar zichzelf en naar zijn team voor volgend jaar. Renaat Schotte

14:54 14 uur 54. Froome. Met veel verbetenheid is Chris Froome van het startblok geschoten. Een interessante maatstaf voor de Brit. Zijn vorige tijdrit dit jaar was wel een sof. In de Tirreno werd hij pas 80e. . Froome Met veel verbetenheid is Chris Froome van het startblok geschoten. Een interessante maatstaf voor de Brit. Zijn vorige tijdrit dit jaar was wel een sof. In de Tirreno werd hij pas 80e.

14:51 14 uur 51. Cavagna. Rémi Cavagna is bij het 1e tussenpunt voorlopig 3e, weliswaar op amper 2 seconden van Edmondson. Het is nu al duidelijk dat de écht grote verschillen op de klim gemaakt worden. . Cavagna Rémi Cavagna is bij het 1e tussenpunt voorlopig 3e, weliswaar op amper 2 seconden van Edmondson. Het is nu al duidelijk dat de écht grote verschillen op de klim gemaakt worden.

14:48 14 uur 48. Thijssen. Met Gerben Thijssen is de eerste Belg binnengedruppeld, op bijna 6 minuten van Edmondson. . Thijssen Met Gerben Thijssen is de eerste Belg binnengedruppeld, op bijna 6 minuten van Edmondson.

14:46 14 uur 46. Dit is een tijdrit puur sang. Het is enerzijds een vlakke tijdrit en anderzijds een klimtijdrit. José De Cauwer. Dit is een tijdrit puur sang. Het is enerzijds een vlakke tijdrit en anderzijds een klimtijdrit. José De Cauwer

14:43 Edmondson onttroont Tanfield. Alexander Edmondson is duidelijk een betere klimmer dan Tanfield, want op de zware slotklim maakt hij nog een pak tijd goed. Hij is uiteindelijk 28 seconden sneller dan de Brit. . 14 uur 43. Edmondson onttroont Tanfield Alexander Edmondson is duidelijk een betere klimmer dan Tanfield, want op de zware slotklim maakt hij nog een pak tijd goed. Hij is uiteindelijk 28 seconden sneller dan de Brit.

14:42 14 uur 42. Van Moer. We zitten in een trosje Belgen, met eerder al Tosh Van der Sande en Jasper Philipsen en nu ook Brent Van Moer. "Hij gaat zich smijten, heb ik gehoord", zegt José De Cauwer. Van Moer won 2 jaar geleden zilver op het WK tijdrijden voor de beloften, op een halve minuut van Mikkel Bjerg. . Van Moer We zitten in een trosje Belgen, met eerder al Tosh Van der Sande en Jasper Philipsen en nu ook Brent Van Moer. "Hij gaat zich smijten, heb ik gehoord", zegt José De Cauwer. Van Moer won 2 jaar geleden zilver op het WK tijdrijden voor de beloften, op een halve minuut van Mikkel Bjerg.

14:40 Tanfield op 1. Harry Tanfield ziet duidelijk af op de moordende slotklim. Hij is pas als 5e gestart, maar komt wel als eerste aan. 48'52" is zijn eindtijd. Afwachten of Edmondson daar onder kan geraken. . 14 uur 40. Tanfield op 1 Harry Tanfield ziet duidelijk af op de moordende slotklim. Hij is pas als 5e gestart, maar komt wel als eerste aan. 48'52" is zijn eindtijd. Afwachten of Edmondson daar onder kan geraken.

14:36 14 uur 36. Uitzending op Eén. De uitzending van deze tijdrit is begonnen op Eén. Renaat Schotte en José De Cauwer zitten klaar om je doorheen deze wielerdag te loodsen. . Uitzending op Eén De uitzending van deze tijdrit is begonnen op Eén. Renaat Schotte en José De Cauwer zitten klaar om je doorheen deze wielerdag te loodsen.

14:26 14 uur 26. Aan het 2e tussenpunt heeft Tanfield toch een beetje afstand genomen van Edmondson. 10 seconden is het verschil daar. Over enkele minuten gaat Rémi Cavagna van start. Hij werd op La Planche des Belles Filles 6e, maar in principe zou dit iets vlakkere werk hem nog beter moeten liggen. . Aan het 2e tussenpunt heeft Tanfield toch een beetje afstand genomen van Edmondson. 10 seconden is het verschil daar.

Over enkele minuten gaat Rémi Cavagna van start. Hij werd op La Planche des Belles Filles 6e, maar in principe zou dit iets vlakkere werk hem nog beter moeten liggen.

14:14 Tussentijd. Het lijkt inderdaad een strijd te worden tussen Tanfield en Edmondson voor de eerste toptijd. Bij het eerste tussenpunt staan ze op een seconde van elkaar. De rest van het veld volgt al op meer dan anderhalve minuut. . 14 uur 14. Tussentijd Het lijkt inderdaad een strijd te worden tussen Tanfield en Edmondson voor de eerste toptijd. Bij het eerste tussenpunt staan ze op een seconde van elkaar. De rest van het veld volgt al op meer dan anderhalve minuut.

13:59 13 uur 59. Met Gerben Thijssen is ook de eerste Belg in gang geschoten, meteen gevolgd door Alexander Edmondson. Ook de Australiër is een outsider voor een ereplaats vandaag. In de Ruta del Sol werd hij eerder op het jaar 3e in de tijdrit. . Met Gerben Thijssen is ook de eerste Belg in gang geschoten, meteen gevolgd door Alexander Edmondson. Ook de Australiër is een outsider voor een ereplaats vandaag. In de Ruta del Sol werd hij eerder op het jaar 3e in de tijdrit.

13:51 13 uur 51. Tanfield. Met Harry Tanfield is een renner gelanceerd die misschien wel voor een eerste richttijd kan zorgen. De 25-jarige Brit werd vorig jaar nog 5e in de tijdrit van de BinckBank Tour. . Tanfield Met Harry Tanfield is een renner gelanceerd die misschien wel voor een eerste richttijd kan zorgen. De 25-jarige Brit werd vorig jaar nog 5e in de tijdrit van de BinckBank Tour.

13:47 13 uur 47 match begonnen Start Mickaël Delage is vertrokken! De renners vertrekken om de minuut, behalve de top 20, waar de renners om de 2 minuten starten.

Mickaël Delage rijdt zich warm voor zijn opdracht van zo meteen. Over 4 minuten gaat hij van start. 13 uur 43.

13:21 13 uur 21. 2 tijdritwinnaars in de Vuelta. Twee renners die straks van start gaan, wonnen ooit al een tijdrit in de Ronde van Spanje. Primoz Roglic was vorig jaar de beste in Pau, Chris Froome heeft zelfs 2 zeges tegen de klok op zijn naam staan, in Logroño en Calp. Het wordt interessant om te zien hoe Froome zich vandaag manifesteert. De laatste dagen leek zijn vormpeil alvast in stijgende lijn te gaan. . 2 tijdritwinnaars in de Vuelta Twee renners die straks van start gaan, wonnen ooit al een tijdrit in de Ronde van Spanje. Primoz Roglic was vorig jaar de beste in Pau, Chris Froome heeft zelfs 2 zeges tegen de klok op zijn naam staan, in Logroño en Calp. Het wordt interessant om te zien hoe Froome zich vandaag manifesteert. De laatste dagen leek zijn vormpeil alvast in stijgende lijn te gaan.

13:20 13 uur 20. Retro 2019: Roglic wint tijdrit in Pau. Retro 2019: Roglic wint tijdrit in Pau

12:22 12 uur 22. Starttijden favorieten en Belgen. 13.47u Mickael Delage (eerste) 13.54u Gerben Thijssen 14.36u Rémi Cavagna (Fra) 14.37u Tosh Van der Sande 14.38u Jasper Philipsen 14.42u Brent Van Moer 14.48u Stan Dewulf 14.54u Chris Froome (GBr) 15.04u Jasha Sütterlin (Dui) 15.05u Tim Wellens 15.32u Nelson Oliveira (Por) 15.44u Jon Izagirre (Spa) 15.55 Kobe Goossens 16.00u Marc Soler (Spa) 16.12u David De La Cruz (Spa) 16.28u Enric Mas (Spa) 16.30u Daniel Martin (Ier) 16.32u Hugh Carthy (GBr) 16.34u Primoz Roglic (Svn) 16.36u Richard Carapaz (Ecu) . Starttijden favorieten en Belgen

13.47u

Mickael Delage (eerste) 13.54u Gerben Thijssen 14.36u Rémi Cavagna (Fra) 14.37u Tosh Van der Sande 14.38u Jasper Philipsen 14.42u Brent Van Moer 14.48u Stan Dewulf 14.54u Chris Froome (GBr) 15.04u Jasha Sütterlin (Dui) 15.05u Tim Wellens 15.32u Nelson Oliveira (Por) 15.44u Jon Izagirre (Spa) 15.55 Kobe Goossens 16.00u Marc Soler (Spa) 16.12u David De La Cruz (Spa) 16.28u Enric Mas (Spa)

16.30u Daniel Martin (Ier) 16.32u Hugh Carthy (GBr) 16.34u Primoz Roglic (Svn) 16.36u Richard Carapaz (Ecu)



12:12 Het profiel van de tijdrit. 12 uur 12. Het profiel van de tijdrit

12:04 12 uur 04. Van Delage tot Carapaz. Rode lantaarn Mickael Delage gaat om 13.47u als eerste van start voor deze tijdrit, rode trui Richard Carapaz kan dan nog een dutje doen in zijn hotel, want hij vertrekt bijna 3 uur later als allerlaatste, om 16.36u. . Van Delage tot Carapaz Rode lantaarn Mickael Delage gaat om 13.47u als eerste van start voor deze tijdrit, rode trui Richard Carapaz kan dan nog een dutje doen in zijn hotel, want hij vertrekt bijna 3 uur later als allerlaatste, om 16.36u.