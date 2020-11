Kijk integraal naar bergrit in Vuelta, met finish op "meedogenloze" Angliru

14:12 14 uur 12. Veel renners zitten met de kriebels in hun benen en willen direct op avontuur vertrekken. De kleine ploeg van Burgos was er gisteren niet bij en is erg actief. . Veel renners zitten met de kriebels in hun benen en willen direct op avontuur vertrekken. De kleine ploeg van Burgos was er gisteren niet bij en is erg actief.

14:10 14 uur 10 match begonnen Op naar de Angliru! We zijn vertrokken voor de eerste novemberrit ooit in een grote ronde. Wie bereikt op Allerheiligen de wielerhemel?

13:54 13 uur 54. De neutralisatie is begonnen. Om stipt 14u08 moet de etappe naar de Angliru officieel beginnen.

13:44 Jammer genoeg geen publiek langs de weg vandaag, maar anderzijds ook geen regen. 13 uur 44.

13:28 13 uur 28. Minieme tijdsverschillen. Leider Roglic en Carapaz zitten na twee weken in precies dezelfde tijd. De top vier wordt door minder dan een minuut van elkaar gescheiden en de hele top tien door amper vijf minuten. Het valt te verwachten dat er heel wat zal verschuiven in dat klassement.

13:20 Zien ze het echt zitten bij Lotto-Soudal, of is het slechts toneel? 13 uur 20.

13:03 Ook bij de organisatie verwachten ze de grote namen. 13 uur 03.

12:52 12 uur 52. Gisteren was het, op enkele twijfelachtige schoten voor de boeg na, wapenstilstand tussen de favorieten. Vandaag kan niemand verstoppertje spelen. Het kan eigenlijk niet anders dan dat er spektakel komt.

12:41 Zelfs met de auto is het steilste stuk van de Angliru lastig. 12 uur 41.

12:03 De Angliru in 1 woord: "hel". . 12 uur 03.

12:03 Chris Froome vat de Angliru samen: "Meedogenloze stukken, het is barbaars.". 12 uur 03.

11:42 11 uur 42. Contador was laatste winnaar op Angliru in 2017. De laatste ontmoeting met de Angliru dateert van 2017. De afscheidnemende Alberto Contador werd er toen eindelijk beloond voor zijn voortdurend aanvalswerk. Zie VIDEO hieronder.



11:31 11 uur 31. 5 beklimmingen, zwaar drieluik als slot. Er is geen meter vlak in deze rit. Van bij de start gaat het eerst 26 km licht bergaf, waarna de 1e col van 3e categorie wacht, de Alto del Padrun. 14 km verder ligt de top al van de Alto de San Emiliano.

Tot slot is er een drieluik van 2 cols van 1e categorie en de Angliru buiten categorie. De top van de Alto de la Mozqueta ligt na 60 km, de Alto del Cordal na 88 km en tot slot is er de Angliru na 109 km.

11:21 Het peloton, of toch het grootste deel ervan, kijkt bang uit naar wat komen gaat... 11 uur 21.

11:20 11 uur 20. Monsterlijke Angliru. Wie aan monsters in de Vuelta denkt, denkt uiteraard aan de Angliru. De iconische beklimming is hét terrein om de 0 seconden die tussen rode trui Roglic en uitdager Carapaz staan uit te wissen.

De Angliru is een grillige klim van 12,4 km met gemiddeld 9,9% stijgingspercentage. Het begint nog rustig, al ligt er net voor de 1e kilometer een stukje van 22,5%. Vanaf kilometer 5 gaat het meestal boven de 13 à 14% met in de voorlaatste kilometer een stuk van 23,5%.



11:19 11 uur 19. Live op alle Sporza-kanalen. De rit gaat van start om 14.08u, Sporza is er al bij vanaf 14u met de tv-uitzending op Eén, die ook gestreamd wordt op deze pagina. Radio 1 verzorgt flitsen in zijn sportuitzending.