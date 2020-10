LIVESTREAM: Levert klimspektakel in Vuelta vuurwerk op in klassement?

13:04 13 uur 04. Twee Belgen in de kopgroep. Wellens heeft zich laten inlopen door de achtervolgers. Daar zit met Tosh Van der Sande een ploeg- en landgenoot bij. Clément Champoussin (AG2R), José Joaquin Rojas (Movistar), Ion Izagirre (Astana), Gonzalo Serrano (Caja Rural), Magnus Cort Nielsen (Education First) en Pierre-Luc Périchon (Cofidis) proberen samen met de Belgen hun kleine voorsprong groter te maken. . Twee Belgen in de kopgroep Wellens heeft zich laten inlopen door de achtervolgers. Daar zit met Tosh Van der Sande een ploeg- en landgenoot bij. Clément Champoussin (AG2R), José Joaquin Rojas (Movistar), Ion Izagirre (Astana), Gonzalo Serrano (Caja Rural), Magnus Cort Nielsen (Education First) en Pierre-Luc Périchon (Cofidis) proberen samen met de Belgen hun kleine voorsprong groter te maken.

12:59 12 uur 59. Clément Champoussin en Gonzalo Serrano zetten een achtervolging op poten. Vijf renners doen mee. . Clément Champoussin en Gonzalo Serrano zetten een achtervolging op poten. Vijf renners doen mee.

12:57 12 uur 57. Ik moet vandaag in de ontsnapping zitten. Het zal van bij de start gebeuren. Tim 'Nostradamus' Wellens vlak voor de start. Ik moet vandaag in de ontsnapping zitten. Het zal van bij de start gebeuren. Tim 'Nostradamus' Wellens vlak voor de start.

12:54 12 uur 54. Het peloton zit niet stil. Dion Smith probeert het gat met Wellens te dichten en ook bij anderen jeuken de benen. . Het peloton zit niet stil. Dion Smith probeert het gat met Wellens te dichten en ook bij anderen jeuken de benen.

12:50 22". Wellens bouwt zijn voorsprong lichtjes uit. Martin zit opnieuw in het pak. . 12 uur 50. 22" Wellens bouwt zijn voorsprong lichtjes uit. Martin zit opnieuw in het pak.

12:48 Alto de la Campa. Wellens komt als eerste boven op de eerste helling, tien seconden voor een harkende Martin. De hele rit alleen afwerken lijkt waanzin, Wellens zal wel eventjes inhouden en wachten op steun. Toch? . 12 uur 48. Alto de la Campa Wellens komt als eerste boven op de eerste helling, tien seconden voor een harkende Martin. De hele rit alleen afwerken lijkt waanzin, Wellens zal wel eventjes inhouden en wachten op steun. Toch?

12:45 12 uur 45. Daar is Wellens! Tim Wellens gaat zich ermee bemoeien en snelt iedereen zomaar voorbij. Guillaume Martin ruikt het gevaar voor zijn bergtrui en probeert aan te pikken. Dat zal veel energie kosten, want Wellens gaat hard. . Daar is Wellens! Tim Wellens gaat zich ermee bemoeien en snelt iedereen zomaar voorbij. Guillaume Martin ruikt het gevaar voor zijn bergtrui en probeert aan te pikken. Dat zal veel energie kosten, want Wellens gaat hard.

12:42 12 uur 42. Onder anderen Rui Costa wipt naar het kopgroepje. Het peloton volgt de gebeurtenissen van kortbij, dus is de vlucht zeker nog niet definitief vertrokken. . Onder anderen Rui Costa wipt naar het kopgroepje. Het peloton volgt de gebeurtenissen van kortbij, dus is de vlucht zeker nog niet definitief vertrokken.

12:41 12 uur 41. Een drietal met een bijzonder gretige Scotson als aanjager pakt honderd meter, maar niet meer dan dat. . Een drietal met een bijzonder gretige Scotson als aanjager pakt honderd meter, maar niet meer dan dat.

12:34 12 uur 34. Ontsnappingspogingen. Het viel te verwachten. Het regent demarrages in de eerste kilometers. Wie krijgt een vrijgeleide om weg te rijden? . Ontsnappingspogingen Het viel te verwachten. Het regent demarrages in de eerste kilometers. Wie krijgt een vrijgeleide om weg te rijden?

12:30 12 uur 30. Volgens Ineos hebben de koerscommissarissen de regels niet of verkeerd toegepast door Roglic drie seconden toe te kennen en had Carapaz zijn leiderstrui niet mogen verliezen. Voorlopig lijkt het opgelost, want het peloton is vertrokken. . Volgens Ineos hebben de koerscommissarissen de regels niet of verkeerd toegepast door Roglic drie seconden toe te kennen en had Carapaz zijn leiderstrui niet mogen verliezen. Voorlopig lijkt het opgelost, want het peloton is vertrokken.

12:29 12 uur 29. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:26 12 uur 26 match begonnen Start! De gensters vlogen al in het rond nog voor de etappe begon. Krijgen we een spetterende strijd op de wegen van Asturië?

12:23 Staking! De start loopt wat vertraging op omdat Froome in naam van Ineos protesteert tegen de bonus die Roglic gisteren 'kreeg'. 12 uur 23. Staking! De start loopt wat vertraging op omdat Froome in naam van Ineos protesteert tegen de bonus die Roglic gisteren 'kreeg'. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:12 12 uur 12. De ploegen hebben nog een handvol minuten de tijd om op te warmen op de rollen. Van een rustige aanloop van de etappe zal wellicht geen sprake zijn. . De ploegen hebben nog een handvol minuten de tijd om op te warmen op de rollen. Van een rustige aanloop van de etappe zal wellicht geen sprake zijn.

12:04 Zouden ze in Spanje ook al Halloween vieren? 12 uur 04. Zouden ze in Spanje ook al Halloween vieren? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:01 12 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:48 11 uur 48. U doet er trouwens goed aan om de etappe van bij de start te volgen. Vooraleer de renners aan de vier beklimmingen van eerste categorie kunnen beginnen, moeten ze immers eerst over de Alto de la Campa. Die is slechts van derde categorie, maar de voet ligt bij wijze van spreken op kilometer 0. . U doet er trouwens goed aan om de etappe van bij de start te volgen. Vooraleer de renners aan de vier beklimmingen van eerste categorie kunnen beginnen, moeten ze immers eerst over de Alto de la Campa. Die is slechts van derde categorie, maar de voet ligt bij wijze van spreken op kilometer 0.

11:35 11 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:26 11 uur 26. Derde keer Alto de Farrapona. De Alto de Farrapona kreeg pas in 2011 een laag asfalt. Dat jaar passeerde de Vuelta er ook voor de eerste keer. Rein Taaramäe bleef toen als laatste van een lange vlucht over. In 2014 vochten Alberto Contador en Chris Froome een titanenduel uit op de Alto de Farrapona. Froome bepaalde het tempo, maar het was Contador die de rit en uiteindelijk de Vuelta won. . Derde keer Alto de Farrapona De Alto de Farrapona kreeg pas in 2011 een laag asfalt. Dat jaar passeerde de Vuelta er ook voor de eerste keer. Rein Taaramäe bleef toen als laatste van een lange vlucht over. In 2014 vochten Alberto Contador en Chris Froome een titanenduel uit op de Alto de Farrapona. Froome bepaalde het tempo, maar het was Contador die de rit en uiteindelijk de Vuelta won.

11:15 Ivan Sosa wordt vandaag 23, dus vanavond is het sowieso feest bij Ineos. Richard Carapaz kan misschien voor een extra fles champagne zorgen. 11 uur 15. Ivan Sosa wordt vandaag 23, dus vanavond is het sowieso feest bij Ineos. Richard Carapaz kan misschien voor een extra fles champagne zorgen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:51 Dan Martin (Israel Start-Up Nation), nummer 3 op 28 seconden, is klaar om wat tijd terug te pakken op de twee protagonisten in de Vuelta. 10 uur 51. Dan Martin (Israel Start-Up Nation), nummer 3 op 28 seconden, is klaar om wat tijd terug te pakken op de twee protagonisten in de Vuelta. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:46 10 uur 46. Live-uitzending vanaf 12u10. U hoeft geen seconde van het bergspektakel in de Vuelta te missen. Om 12u10 start de uitzending op Canvas, na de Koppenbergcross (16u20) kunt u overschakelen naar Eén. Uiteraard zit u ook op sporza.be gebeiteld met een livestream. . Live-uitzending vanaf 12u10 U hoeft geen seconde van het bergspektakel in de Vuelta te missen. Om 12u10 start de uitzending op Canvas, na de Koppenbergcross (16u20) kunt u overschakelen naar Eén. Uiteraard zit u ook op sporza.be gebeiteld met een livestream.

10:44 10 uur 44. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:43 10 uur 43. Om even de waardeverhoudingen te schatten, blikken we nog eens terug naar de 8e rit. Op Moncalvillo kon Roglic wraak nemen op Carapaz, die de rode trui had overgenomen. Op de slotklim knalde de Sloveen zijn rivaal uit het wiel. . Om even de waardeverhoudingen te schatten, blikken we nog eens terug naar de 8e rit. Op Moncalvillo kon Roglic wraak nemen op Carapaz, die de rode trui had overgenomen. Op de slotklim knalde de Sloveen zijn rivaal uit het wiel.

10:38 10 uur 38. Vuelta Bekijk de spetterende ontknoping op de slotklim naar Alto de Moncalvillo

10:38 10 uur 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten