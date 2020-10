David Gaudu triomfeert in lastige bergrit, geen oorlog bij favorieten

Etappe 11 in een notendop

Bekijk de ontknoping van de 11e etappe

Wellens brengt koers op gang, maar moet afhaken

Op de Cobertoria, de derde helling van de dag, viel zijn onderneming helemaal in duigen. Wellens moest lossen en Martin kon zijn leidersplaats in het bergklassement flink verstevigen. Ondertussen was Soler, de nummer tien in de stand, op z'n eentje naar de kopgroep gestormd.

De vooruitzichten schrikten Wellens niet af. Op zoek naar de bergtrui was onze landgenoot de aanstoker van een vlucht van twaalf man. Die kreeg echter amper vrijheid, want Martin was niet van plan om zijn blauwe bollen zomaar af te staan. Cofidis werkte zich te pletter en bracht zijn bergkoning voorin. Het plan van Wellens botste zo op een eerste obstakel.

Gaudu pakt ritzege, favorieten houden zich gedeisd

Het peloton liet zijn achterstand op de kopgroep nooit ver boven de drie minuten klimmen. Ondanks het harde werk van Oliveira (voor Soler) en Armirail (voor Gaudu) leek de vlucht dan ook ten dode opgeschreven. Zo'n beperkte voorgift zouden ze op de steile stroken van de slotklim niet kunnen verdedigen.

De Alto de la Farrapona baarde echter een muis. Was het de angst voor de Angliru, die morgen op het programma staat? De machtsontplooiing van de Jumbo-trein in dienst van Roglic? De groep der favorieten maakte in ieder geval niet genoeg vaart om de kopgroep bij te benen. Pas in het slot ontsnapte Vlasov, maar meer dan een handvol seconden pikte de Rus niet.

Voor de etappezege ging het tussen Gaudu en Soler, de twee sterkste mannen van de vlucht. In het sprintje toonde Gaudu zich een pak kwieker dan zijn Spaanse metgezel. De Fransman was dolblij met zijn eerste zege in een grote ronde. Een dikke minuut later bolden Roglic en Carapaz praktisch zij aan zij over de streep.