LIVESTREAM Vuelta: Bennett is gelost, overleven sprinters lastige slotkilometer?

16:43 16 uur 43. Nog 16 kilometer: kopgroep gegrepen. We draaien de pagina van Van Moer en co om. Het wordt nu een stormloop richting die hellende slotkilometer.

16:42 16 uur 42. De ploegen van de kandidaat-ritwinnaars worden afgelost door de mannen van het klassement. Onder meer Chris Froome toont zich weer een trouwe waakhond van de rode trui.

16:38 16 uur 38. Lastra was al een hele poos aan het bekkentrekken, maar wil nu nog aanvallen. Ligthart lacht hem net niet uit en gunt de Spaanse sleper zijn moment de gloire niet.

16:38 16 uur 38. Nog iets meer dan 20 kilometer en de seconden vliegen er snel af. Het is een kwestie van tijd voor Van Moer en co moeten buigen.

16:34 16 uur 34. De lossende Bennett? Ik denk dat het ook met de emoties van gisteren te maken heeft in dit complexe seizoen. José De Cauwer.

16:30 16 uur 30. Nog 25 kilometer. We maken ons stilaan op voor de explosie. Van Moer en co weten hoe laat het is: de bonus bedraagt minder dan één minuut.

16:28 16 uur 28. Definitief adios van Bennett? De jojo speelt nog eens met de radijzen van Bennett. Hij zal dus geen sportieve revanche kunnen nemen voor het voorval van gisteren.

16:24 16 uur 24. Voorin zijn ze elkaar nu aan het doodknijpen. Molenaar wil bewijzen dat hij de sterkste is, maar Van Moer geeft geen krimp.

16:23 16 uur 23. Nog een extra factor om rekening mee te houden: bonificatieseconden aan de finish. Richard Carapaz zal extra waakzaam moeten zijn.

16:22 16 uur 22. Ook een goeie Tim Wellens kan een rol spelen op deze finish. José De Cauwer.

16:21 Nog 30 kilometer. Het kwartet doet zijn stinkende best, maar het peloton zal dit stukje kaas niet van zijn boterham laten eten. 1'45" leert de chrono ons. We zitten nu eigenlijk een beetje te wachten op een solo van Van Moer, toch duidelijk de sterkste beer in de kopgroep.

16:20 Van Moer in de kopgroep.

16:18 16 uur 18. Astana, Mitchelton-Scott en Deceuninck-Quick Step loodsen het peloton nog altijd langs de Cantabrische kust. Vooral de Australiërs zijn gretig. Chaves, Smith of Stannard: op papier zijn zij hun troefkaarten.

16:15 16 uur 15. De kopgroep heeft nog wat reserve in de tank gehouden. Ze blijven doorperen met een gemiddelde van ruim 43 km/u. Het peloton zal het gat niet al fluitend toeknallen.

16:09 16 uur 09. Bennett toont karakter. Op elke strook bergop laat hij los, maar de elastiek knakt niet. Al is dit geen gunstig voorteken voor wat dit weekend op zijn bord komt.

16:08 16 uur 08. Van Moer gelooft in de overlevingskansen van de kopgroep. Hij maant zijn makkers aan om het gaspedaal wat meer in te duwen.

16:04 16 uur 04. Het verschil blijft al een tijd stabiel: 3'22". Van Moer is zijn medevluchters aan het geselen. Renaat Schotte.

16:03 16 uur 03. De geschiedenis herhaalt zich: Bennett hangt weer aan de rekker. De Ier wordt niet meteen opgevangen door een ploegmakker. Hij wordt dus niet de spits bij de blauwe brigade.

16:01 16 uur 01. In de kopgroep geeft Van Moer een uitstekende indruk. Lastra zit te blazen in laatste positie.

16:01 16 uur 01. 16u. Nog 48 kilometer. Wat heeft deze etappe al opgeleverd? De strijd voor de vlucht van de dag was intenser dan gisteren. 4 renners hadden geluk met hun kraslot: Brent Van Moer (Lotto-Soudal), Pim Ligthart (Total Direct Energie), Alex Molenaar (Burgos) en Jonathan Lastra (Caja Rural).

Het kwartet kreeg een bonus van liefst 12 minuten, maar Deceuninck-Quick Step, Astana en Mitchelton-Scott hebben het verschil teruggebracht tot 3'22". Wie de azen straks worden, is afwachten, want deze finish (laatste 1,5 kilometer) helt venijnig. Sprinter Sam Bennett gaf daarstraks al een matige indruk.

15:57 Sprint. Brent Van Moer heeft goed naar Thomas De Gendt geluisterd: pak alles wat je kan. Ook de tussensprint zet hij op zijn rekening.

15:54 15 uur 54. Als we ons vizier dan toch op de springveren moeten richten, dan belanden we automatisch bij de klassementsmannen. Carapaz, Roglic, Martin en co kunnen hun benen dan al eens testen met het oog op de zware arbeid van dit weekend.

15:50 15 uur 50. Ik denk niet dat Bennett komedie speelt. Ik denk dat ze de kaart van een ploegmaat zullen trekken. José De Cauwer.

15:48 15 uur 48. Bennett sleurt zich nog net aan het staartje over de top. Dit beeld doet ons denken aan de zwalpende Bennett in het groen in de Tour op de Pas de Peyrol.

15:47 15 uur 47. Jonkies Van Moer en Molenaar waren even weggereden na de bergsprint, maar Ligthart brengt de twee duo's weer samen.

15:45 15 uur 45. Sam Bennett heeft het moeilijk: "Zoveel is duidelijk".

15:44 15 uur 44. Bennett is aan het harken. Dit is een veeg teken voor de finale: op de helling zit Sam Bennett te krasselen in het peloton. Trekt Deceuninck-Quick Step straks dan de kaart van Andrea Bagioli of Zdenek Stybar?

15:44 Alto de San Cipriano. Het klimwerk is verleden tijd, of toch het enige bergje dat meetelt volgens de organisatie. Brent Van Moer (Lotto-Soudal) versnelt en komt als eerste boven.

15:42 15 uur 42. We zijn op een kilometer van de top. Daar zullen de 4 leiders nog 3'30" overhouden.

15:35 15 uur 35. Vroege vogels op zaterdag. Morgen staat het peloton voor een stevige bergrit, misschien wel de zwaarste etappe in deze Vuelta. De uitzending op Eén en onze website begint al om 12.10u op Canvas. De finale is te volgen op Eén na de Koppenbergcross omstreeks 16.20u.

15:33 15 uur 33. Comienza puerto, meldt de organisatie. Over 5 kilometer beginnen we aan de helling van 3e categorie. Bergkoning Guillaume Martin zal zijn koppositie nog een dagje verlengen.

15:27 Rennersbenen in de Vuelta: scherp, messcherp...

15:25 15 uur 25. Deceuninck-Quick Step, Astana en Mitchelton-Scott mennen nog altijd de grote groep. De eerste twee teams hebben dankzij Bennett en Izagirre al een glas champagne mogen drinken, maar hun honger is nog niet gestild.

15:24 15 uur 24. Het peloton straalt nu echt wel gretigheid uit. Renaat Schotte.

15:23 15 uur 23. Torrelavega. We naderen Torrelavega, de heimat van Manolo Saiz (de legendarische ploegleider van Once) en Oscar Freire (drievoudig wereldkampioen). Vanuit het stadje loopt het wegdek zoetjesaan meer en meer op.

15:19 Tijdsverschil. Op 75 kilometer van de aankomst smelt de bonus van de 4 leiders weg: 5'46". Het peloton wil deze kans dus niet laten schieten.

15:14 15 uur 14. Dit peloton telt enkele mannen die er in 2008 ook al bij waren. Ook Robert Gesink kan herinneringen ophalen. De 34-jarige Nederlander was destijds 13e. "Het is een lastige finish. Dit kan wel iets voor Primoz Roglic zijn, denk ik."

15:12 15 uur 12. Van Lotto-Soudal naar AA Gent. Het seizoen is bijna gedaan, maar er hangen nog veel transfers in de lucht. Simon Geschke heeft met Cofidis een nieuwe werkgever gevonden, Lotto-Soudal neemt dan weer afscheid van ploegdokter Jens De Decker. Hij gaat aan de slag bij AA Gent.

15:10 15 uur 10. Vuelta Topweekend in de Vuelta staat voor de deur met de iconische Angliru

15:08 15 uur 08. Er wordt stevig doorgetrokken in het peloton. Wie even zat te dutten, moet bijpikkelen.

15:00 15 uur . In 2008 verloor ik tijd op deze aankomst. Ik weet niet of alle sprinters deze finish aankunnen. Sam Bennett misschien wel, maar bij de rest heb ik toch mijn twijfels. Alejandro Valverde (Movistar).

14:59 14 uur 59. Nog 90 kilometer. We zijn net voorbij halfweg. De 4 leiders houden van hun maximale bonus van 12 minuten nog 7'11" over. Over 25 minuten beginnen we aan het bergje van 3e categorie.

14:58 Deceuninck-Quick Step neemt zijn verantwoordelijkheid.

14:54 14 uur 54. Als we nog even terugkeren naar 2008 en de overwinning van Paolo Bettini in aankomstplaats Suances, dan zien we dat de toenmalige wereldkampioen sterker was dan Davide Rebellin, Damiano Cunego, Alessandro Ballan en Alberto Contador. Die namen verraden al iets over wat ons in de finale te wachten staat.

14:49 14 uur 49. Ook onze commentatoren blikken nog eens terug op de sprint van gisteren. "Als je kleurloos (lees: zonder blauwe bril) naar de sprint kijkt en rekening houdt met de huidige context, dan moet je dit aanvaarden", zegt José De Cauwer over de declassering van Sam Bennett.

14:45 14 uur 45. Een massasprint? Ze zullen hier niet en masse bovenkomen, al gaan we van deze finish ook geen col maken. José De Cauwer.

14:44 14 uur 44. RETRO: Paolo Bettini boekte in de Vuelta van 2008 in Suances de laatste zege uit zijn carrière.

14:41 14 uur 41. "We hebben ons laten misleiden", stelt José De Cauwer. "We kunnen met z'n allen aan de voet van de laatste 1,5 kilometer komen, maar als het op een sprint uitdraait, is het nog maar de vraag of de rappe mannen als Bennett en Ackermann meedoen voor de zege. We zullen een verhakkeld peloton zien finishen. Ik weet niet of die twee rassprinters dat overleven."

14:39 14 uur 39. Deceuninck-Quick Step werkt voor Bennett, al kunnen ze ook speculeren op Stybar of Bagioli. Mitchelton-Scott zal kijken naar Chaves, Smith en Stannard, Astana zet ook een mannetje bij voor Aranburu.

14:35 14 uur 35. Eén en livestream. Renaat Schotte en José De Cauwer ontdekken met ons of de vluchters echt kans maken op de ritzege. Veel kijkplezier!

14:31 14 uur 31. Het werk van Deceuninck-Quick Step en Mitchelton-Scott loont. Ze reduceren het verschil tot 9'20".

14:26 14 uur 26. Het was v

14:25 Het peloton ontwaakt uit de lange siësta. 14 uur 25. Het peloton ontwaakt uit de lange siësta

14:21 14 uur 21. Nog eens de namen van de 4 leiders. Brent Van Moer (Lotto-Soudal) Pim Ligthart (Total Direct Energie) Alex Molenaar (Burgos) Jonathan Lastra (Caja Rural) . Nog eens de namen van de 4 leiders Brent Van Moer (Lotto-Soudal) Pim Ligthart (Total Direct Energie) Alex Molenaar (Burgos) Jonathan Lastra (Caja Rural)

14:16 14 uur 16. Na 60 kilometer is de terugval ingezet. Met 11'02" is de achterstand van het peloton natuurlijk nog altijd aanzienlijk. Ook Deceuninck-Quick Step verschijnt nu toch op het toneel. . Na 60 kilometer is de terugval ingezet. Met 11'02" is de achterstand van het peloton natuurlijk nog altijd aanzienlijk. Ook Deceuninck-Quick Step verschijnt nu toch op het toneel.

14:12 14 uur 12. Maakt Deceuninck-Quick Step een statement na gisteren of vermoeden ze dat deze finish te zwaar is voor Sam Bennett? De Ier won nochtans in de Ronde van Burgos overtuigend op zo'n lastige aankomst. Toen zette de lefgozer van erg ver aan en niemand zag hem nog terug. . Maakt Deceuninck-Quick Step een statement na gisteren of vermoeden ze dat deze finish te zwaar is voor Sam Bennett? De Ier won nochtans in de Ronde van Burgos overtuigend op zo'n lastige aankomst. Toen zette de lefgozer van erg ver aan en niemand zag hem nog terug.

14:08 14 uur 08. Ik denk dat deze rit iets te zwaar wordt voor de sprinters. Dit lijkt me iets voor Alejandro Valverde. Emils Liepins (Trek-Segafredo). Ik denk dat deze rit iets te zwaar wordt voor de sprinters. Dit lijkt me iets voor Alejandro Valverde. Emils Liepins (Trek-Segafredo)

14:08 14 uur 08. De sprintersploegen blinken uit in afwezigheid. Ineos, Movistar en Mitchelton-Scott drijven het tempo nu toch een beetje op. . De sprintersploegen blinken uit in afwezigheid. Ineos, Movistar en Mitchelton-Scott drijven het tempo nu toch een beetje op.

14:07 Rijden of niet? Neen, lijkt de volgwagen aan te geven. 14 uur 07. Rijden of niet? Neen, lijkt de volgwagen aan te geven

14:03 14 uur 03. Michal Paluta (CCC) heeft de boodschap begrepen. Hij wordt opgeslokt door het peloton. Dat wordt nu zelfs al op 12'15" gesignaleerd. . Michal Paluta (CCC) heeft de boodschap begrepen. Hij wordt opgeslokt door het peloton. Dat wordt nu zelfs al op 12'15" gesignaleerd.

13:58 13 uur 58. Pascal Ackermann werd gisteren alsnog uitgeroepen tot ritwinnaar, waardoor Bora-Hansgrohe nu in alle grote rondes dit seizoen een etappe heeft gewonnen. Enkel EF Pro Cycling had dat ook al geflikt. Meer nog, Bora-Hansgrohe is de enige ploeg die in 2019 en 2020 in alle grote rondes al ritzeges kon boeken. . Pascal Ackermann werd gisteren alsnog uitgeroepen tot ritwinnaar, waardoor Bora-Hansgrohe nu in alle grote rondes dit seizoen een etappe heeft gewonnen. Enkel EF Pro Cycling had dat ook al geflikt. Meer nog, Bora-Hansgrohe is de enige ploeg die in 2019 en 2020 in alle grote rondes al ritzeges kon boeken.

13:56 Gemiddelde snelheid. Na één uur koers staat 43,7 kilometer op de teller. Het verschil stijgt nu boven de 11 minuten uit: 11'16", een primeur in deze Vuelta. . 13 uur 56. Gemiddelde snelheid Na één uur koers staat 43,7 kilometer op de teller. Het verschil stijgt nu boven de 11 minuten uit: 11'16", een primeur in deze Vuelta.

13:50 13 uur 50. Het was een prima dag gisteren, ideaal om je verjaardag te vieren. Ik geniet van deze Vuelta. Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Het was een prima dag gisteren, ideaal om je verjaardag te vieren. Ik geniet van deze Vuelta. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

13:46 13 uur 46. Bijna 11 minuten! De voorsprong van de 4 leiders dikt nu zeer fors aan. 10'54" wordt gemeld. Als er niet snel iemand ontwaakt, dan ziet het er goed uit voor Brent Van Moer en co. . Bijna 11 minuten! De voorsprong van de 4 leiders dikt nu zeer fors aan. 10'54" wordt gemeld. Als er niet snel iemand ontwaakt, dan ziet het er goed uit voor Brent Van Moer en co.

13:46 13 uur 46. Voor de rode trui is er uiteraard geen bedreiging. Jonathan Lastra staat 53e op 58'49". . Voor de rode trui is er uiteraard geen bedreiging. Jonathan Lastra staat 53e op 58'49".

13:41 Het peloton slentert. 13 uur 41. Het peloton slentert

13:36 Stevige bonus. Het kwartet trapt door en dat kan niet echt gezegd worden over het peloton. De achterstand loopt op tot 6'20". De onfortuinlijke Michal Paluta (CCC) zit in niemandsland: 4'06". . 13 uur 36. Stevige bonus Het kwartet trapt door en dat kan niet echt gezegd worden over het peloton. De achterstand loopt op tot 6'20". De onfortuinlijke Michal Paluta (CCC) zit in niemandsland: 4'06".

13:34 13 uur 34. Alex Molenaar en Jonathan Lastra. Er wordt veel Nederlands gepraat in de kopgroep, want ook Alex Molenaar is een Nederlandse gezant voorin. De 21-jarige Nederlander van Burgos probeert zich vooral te onderscheiden in de sprints. Caja Rural, die andere Spaanse ploeg, rekent op Jonathan Lastra. De Spanjaard werd vorig jaar 2e in de Vuelta-etappe die gewonnen werd door Mikel Iturria. . Alex Molenaar en Jonathan Lastra Er wordt veel Nederlands gepraat in de kopgroep, want ook Alex Molenaar is een Nederlandse gezant voorin. De 21-jarige Nederlander van Burgos probeert zich vooral te onderscheiden in de sprints. Caja Rural, die andere Spaanse ploeg, rekent op Jonathan Lastra. De Spanjaard werd vorig jaar 2e in de Vuelta-etappe die gewonnen werd door Mikel Iturria.

13:32 13 uur 32. Pim Ligthart. De volgwagen van Lotto-Soudal zal ook even buurten bij Pim Ligthart. De 32-jarige Nederlander reed tussen 2014 en 2016 3 seizoenen in Belgische loondienst. De snelle Ligthart maakte vorig jaar op voorspraak van kopman Niki Terpstra de overstap naar Total Direct Energie. . Pim Ligthart De volgwagen van Lotto-Soudal zal ook even buurten bij Pim Ligthart. De 32-jarige Nederlander reed tussen 2014 en 2016 3 seizoenen in Belgische loondienst. De snelle Ligthart maakte vorig jaar op voorspraak van kopman Niki Terpstra de overstap naar Total Direct Energie.

13:29 13 uur 29. Brent Van Moer. De jonkies van Lotto-Soudal blijven zich manifesteren in de grote rondes. Oost-Vlaming Brent Van Moer werd vorig jaar prof bij de Belgische ploeg. De 22-jarige Van Moer is vooral een sterke tijdrijder. In 2018 werd hij 2e op het WK tijdrijden bij beloften, in 2019 5e. Op Mikkel Bjerg stond toen geen maat. . Brent Van Moer De jonkies van Lotto-Soudal blijven zich manifesteren in de grote rondes. Oost-Vlaming Brent Van Moer werd vorig jaar prof bij de Belgische ploeg. De 22-jarige Van Moer is vooral een sterke tijdrijder. In 2018 werd hij 2e op het WK tijdrijden bij beloften, in 2019 5e. Op Mikkel Bjerg stond toen geen maat.

13:25 13 uur 25. We vrezen voor het zaakje van Michal Paluta. De achterstand van de Pool op zijn oorspronkelijke gezellen loopt op. . We vrezen voor het zaakje van Michal Paluta. De achterstand van de Pool op zijn oorspronkelijke gezellen loopt op.

13:23 13 uur 23. Ik kon het werk van mijn ploeg donderdag niet afmaken, maar waarom zou dat een van de komende ritten niet lukken? . Gerben Thijssen (Lotto-Soudal). Ik kon het werk van mijn ploeg donderdag niet afmaken, maar waarom zou dat een van de komende ritten niet lukken? Gerben Thijssen (Lotto-Soudal)

13:21 13 uur 21. Het peloton kiest voor de relatieve rustfase. De vlucht van de dag is vertrokken, al is het afwachten of Paluta na zijn pech van het kwartet weer een vijftal maakt. Het is nu afwachten hoe de kudde zich gedraagt. 4 of 5 vluchters, dat valt te controleren. Maar hoe groot is het geloof in de sprinters op deze venijnige aankomst? . Het peloton kiest voor de relatieve rustfase. De vlucht van de dag is vertrokken, al is het afwachten of Paluta na zijn pech van het kwartet weer een vijftal maakt.

Het is nu afwachten hoe de kudde zich gedraagt. 4 of 5 vluchters, dat valt te controleren. Maar hoe groot is het geloof in de sprinters op deze venijnige aankomst?

13:19 13 uur 19. Brent Van Moer (Lotto-Soudal) Alex Molenaar (Burgos) Pim Ligthart (Total Direct Energie) Jonathan Lastra (Caja Rural) Michal Paluta (CCC) op 55" Peloton op 1'53" . Brent Van Moer (Lotto-Soudal) Alex Molenaar (Burgos) Pim Ligthart (Total Direct Energie) Jonathan Lastra (Caja Rural) Michal Paluta (CCC) op 55" Peloton op 1'53"

13:17 Pech in de kopgroep. Het welles-nietesspelletje lijkt nu toch in het voordeel van de vluchters uit te draaien. Die zijn overigens met z'n vieren na een lekke band voor Michal Paluta (CCC). . 13 uur 17. Pech in de kopgroep Het welles-nietesspelletje lijkt nu toch in het voordeel van de vluchters uit te draaien. Die zijn overigens met z'n vieren na een lekke band voor Michal Paluta (CCC).

13:13 Brent Van Moer en co zijn nog niet helemaal verlost van het peloton. 13 uur 13. Brent Van Moer en co zijn nog niet helemaal verlost van het peloton

13:12 13 uur 12. De tegenprik wordt geneutraliseerd. De 5 leiders zetten het peloton op 40 seconden: Van Moer, Lastra, Paluta, Molenaar en Ligthart. . De tegenprik wordt geneutraliseerd. De 5 leiders zetten het peloton op 40 seconden: Van Moer, Lastra, Paluta, Molenaar en Ligthart.

13:09 13 uur 09. Daar is Cavagna weer. Het peloton blijft klauwen. Opvallend: ook Deceuninck-Quick Step schuift mee. Rémi Cavagna springt tot bij de achtervolgers, Victor Lafay (Cofidis) en Martin Salmon (Sunweb) zien het ook wel zitten. We hebben 5 koplopers en 5 jagers. . Daar is Cavagna weer Het peloton blijft klauwen. Opvallend: ook Deceuninck-Quick Step schuift mee. Rémi Cavagna springt tot bij de achtervolgers, Victor Lafay (Cofidis) en Martin Salmon (Sunweb) zien het ook wel zitten. We hebben 5 koplopers en 5 jagers.

13:08 13 uur 08. Jasper (Philipsen) zat gisteren wat ingesloten. Voor vandaag schat ik de kansen op een sprint op 50 procent. . Neil Stephens (ploegleider UAE). Jasper (Philipsen) zat gisteren wat ingesloten. Voor vandaag schat ik de kansen op een sprint op 50 procent. Neil Stephens (ploegleider UAE)

13:05 13 uur 05. De sprintersploegen wacht een zwaardere taak dan gisteren. Ook Fred Wright (Bahrein-McLaren) wil nog in de spits van de koers geraken. We zouden dus een kopgroep van 7 renners kunnen krijgen. . De sprintersploegen wacht een zwaardere taak dan gisteren. Ook Fred Wright (Bahrein-McLaren) wil nog in de spits van de koers geraken. We zouden dus een kopgroep van 7 renners kunnen krijgen.

13:03 Tijdsverschil. De 4 leiders wachten het duo niet op aangezien het peloton nog vrij dicht hangt. De verschillen: 15 seconden voor de 2 achtervolgers, 40 seconden voor het peloton. . 13 uur 03. Tijdsverschil De 4 leiders wachten het duo niet op aangezien het peloton nog vrij dicht hangt. De verschillen: 15 seconden voor de 2 achtervolgers, 40 seconden voor het peloton.

12:58 12 uur 58. Caja Rural probeert het niet meer klassikaal, maar wil Jonathan Lastra de kloof laten dichten. Quentin Jauregui (AG2R) springt naar het wiel van de Spaanse achtervolger. . Caja Rural probeert het niet meer klassikaal, maar wil Jonathan Lastra de kloof laten dichten. Quentin Jauregui (AG2R) springt naar het wiel van de Spaanse achtervolger.

12:56 Sam Bennett lachte gisteren groen, maar leek vanmiddag toch weer goedgemutst. 12 uur 56. Sam Bennett lachte gisteren groen, maar leek vanmiddag toch weer goedgemutst

12:54 12 uur 54. "Doe maar", leek het peloton te zeggen, maar Caja Rural heeft niemand mee en "concurrent" Burgos wel. Dat kan de kleine Spaanse formatie niet zomaar aanvaarden. Zij brengen het peloton bijna tot op het achterwiel van het kwartet. . "Doe maar", leek het peloton te zeggen, maar Caja Rural heeft niemand mee en "concurrent" Burgos wel. Dat kan de kleine Spaanse formatie niet zomaar aanvaarden. Zij brengen het peloton bijna tot op het achterwiel van het kwartet.

12:52 12 uur 52. Met z'n vieren zijn ze, de renners die zich losrukken uit het peloton. Brent Van Moer (Lotto-Soudal), Michal Paluta (CCC), Pim Ligthart (Total Direct Energie) en Alex Molenaar (Burgos) zijn de avonturiers van de dag. . Met z'n vieren zijn ze, de renners die zich losrukken uit het peloton. Brent Van Moer (Lotto-Soudal), Michal Paluta (CCC), Pim Ligthart (Total Direct Energie) en Alex Molenaar (Burgos) zijn de avonturiers van de dag.

12:51 12 uur 51. Ik denk dat een ontsnapping kans op slagen heeft. Deze streek is lastig en ook de slotkilometer is niet van de poes. Vuelta-ambassadeur Joaquim Rodriguez. Ik denk dat een ontsnapping kans op slagen heeft. Deze streek is lastig en ook de slotkilometer is niet van de poes. Vuelta-ambassadeur Joaquim Rodriguez

12:47 12 uur 47. De etappe is nu ook officieel van start gegaan. Gisteren was er amper interesse voor de vlucht van de dag. Alleen Caja Rural en Burgos tekenden present. Gaan we vandaag voor een bisnummer of krijgen we meer strijd te zien? . De etappe is nu ook officieel van start gegaan. Gisteren was er amper interesse voor de vlucht van de dag. Alleen Caja Rural en Burgos tekenden present. Gaan we vandaag voor een bisnummer of krijgen we meer strijd te zien?

12:42 Val. Net als gisteren moeten we ook vandaag al een val noteren voor kilometerpaal 0. Israel Start-Up Nation wordt gevraagd voor assistentie, maar de schade lijkt mee te vallen. . 12 uur 42. Val Net als gisteren moeten we ook vandaag al een val noteren voor kilometerpaal 0. Israel Start-Up Nation wordt gevraagd voor assistentie, maar de schade lijkt mee te vallen.

12:40 12 uur 40. De thermometer blijft net onder de 20 graden, maar we horen het peloton niet klagen. De neutrale zone is overigens behoorlijk kort naar Vuelta-normen: slechts 5,4 kilometer. . De thermometer blijft net onder de 20 graden, maar we horen het peloton niet klagen. De neutrale zone is overigens behoorlijk kort naar Vuelta-normen: slechts 5,4 kilometer.

12:36 12 uur 36. Het was gisteren een vrij rustige dag. Ik had meer nervositeit verwacht. . Leider Richard Carapaz (Ineos). Het was gisteren een vrij rustige dag. Ik had meer nervositeit verwacht. Leider Richard Carapaz (Ineos)

12:34 12 uur 34. We zijn klaar voor de tocht langs de Cantabrische kust. Castro Urdiales herbergt de Vuelta voor de 3e keer. Bij de vorige ontmoetingen was de man in de leiderstrui (Julian Berrendero in 1942 en Jean Stablinski in 1958) ook de latere eindwinnaar. Dat klinkt veelbelovend voor Richard Carapaz. . We zijn klaar voor de tocht langs de Cantabrische kust. Castro Urdiales herbergt de Vuelta voor de 3e keer. Bij de vorige ontmoetingen was de man in de leiderstrui (Julian Berrendero in 1942 en Jean Stablinski in 1958) ook de latere eindwinnaar. Dat klinkt veelbelovend voor Richard Carapaz.

12:34 12 uur 34 match begonnen Start



12:07 12 uur 07. Trek-Segafredo verdedigt zich. Over de sprint van gisteren is het laatste woord nog niet gezegd. Patrick Lefevere reageerde als door een wesp gestoken, bij Trek-Segafredo staan ze achter hun klacht, zoals ploegleider Steven de Jongh op Twitter staaft. Hun snelle man Emils Liepins ging het gevecht aan met Sam Bennett voor het wiel van Pascal Ackermann en incasseerde een dubbele bodycheck. De Let, gisteren overigens jarig, stapte met zijn team naar de jury en Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) was uiteindelijk de lachende derde. . Trek-Segafredo verdedigt zich Over de sprint van gisteren is het laatste woord nog niet gezegd. Patrick Lefevere reageerde als door een wesp gestoken, bij Trek-Segafredo staan ze achter hun klacht, zoals ploegleider Steven de Jongh op Twitter staaft.

Hun snelle man Emils Liepins ging het gevecht aan met Sam Bennett voor het wiel van Pascal Ackermann en incasseerde een dubbele bodycheck. De Let, gisteren overigens jarig, stapte met zijn team naar de jury en Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) was uiteindelijk de lachende derde.

12:05 12 uur 05. We zijn op een halfuurtje van de officieuze start in Castro-Urdiales. De weersomstandigheden zijn zeer aangenaam en doen zelfs een beetje denken aan een vakantiegevoel. . We zijn op een halfuurtje van de officieuze start in Castro-Urdiales. De weersomstandigheden zijn zeer aangenaam en doen zelfs een beetje denken aan een vakantiegevoel.

09:53 09 uur 53. Revanche voor Sam Bennett? Sam Bennett stak gisteren zijn handen in de lucht, maar de jury zette de Ier op het strafbankje na enkele charges in de sprintvoorbereiding. Vandaag mag de Ier de pedalen laten spreken, al mag het parcours niet onderschat worden. De rit gaat meer op en af dan gisteren en telt vrij veel hoogtemeters voor een vlakke rit. De laatste 2 kilometer lopen bovendien op tot 5 procent, al zijn de laatste 500 meter relatief vlak. . Revanche voor Sam Bennett? Sam Bennett stak gisteren zijn handen in de lucht, maar de jury zette de Ier op het strafbankje na enkele charges in de sprintvoorbereiding.

Vandaag mag de Ier de pedalen laten spreken, al mag het parcours niet onderschat worden. De rit gaat meer op en af dan gisteren en telt vrij veel hoogtemeters voor een vlakke rit.

De laatste 2 kilometer lopen bovendien op tot 5 procent, al zijn de laatste 500 meter relatief vlak.

09:52 09 uur 52. Bekijk nog eens de bewogen sprint van gisteren. Bekijk nog eens de bewogen sprint van gisteren

09:39 09 uur 39. De actie van Sam Bennett was niet fair. We moeten veiliger koersen. Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). De actie van Sam Bennett was niet fair. We moeten veiliger koersen. Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe)

