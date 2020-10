Rit 10 in de Vuelta: herexamen voor Sam Bennett in nieuwe massasprint?

Hun snelle man Emils Liepins ging het gevecht aan met Sam Bennett voor het wiel van Pascal Ackermann en incasseerde een dubbele bodycheck. De Let, gisteren overigens jarig, stapte met zijn team naar de jury en Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) was uiteindelijk de lachende derde.

12 uur 07. Trek-Segafredo verdedigt zich. Over de sprint van gisteren is het laatste woord nog niet gezegd. Patrick Lefevere reageerde als door een wesp gestoken, bij Trek-Segafredo staan ze achter hun klacht, zoals ploegleider Steven de Jongh op Twitter staaft. Hun snelle man Emils Liepins ging het gevecht aan met Sam Bennett voor het wiel van Pascal Ackermann en incasseerde een dubbele bodycheck. De Let, gisteren overigens jarig, stapte met zijn team naar de jury en Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) was uiteindelijk de lachende derde. .

Patrick Lefevere is woedend over diskwalificatie Bennett: "Wat een onzin"

12 uur 05. We zijn op een halfuurtje van de officieuze start in Castro-Urdiales. De weersomstandigheden zijn zeer aangenaam en doen zelfs een beetje denken aan een vakantiegevoel. .

09 uur 53. Revanche voor Sam Bennett? Sam Bennett stak gisteren zijn handen in de lucht, maar de jury zette de Ier op het strafbankje na enkele charges in de sprintvoorbereiding. Vandaag mag de Ier de pedalen laten spreken, al mag het parcours niet onderschat worden. De rit gaat meer op en af dan gisteren en telt vrij veel hoogtemeters voor een vlakke rit. De laatste 2 kilometer lopen bovendien op tot 5 procent, al zijn de laatste 500 meter relatief vlak. .

De actie van Sam Bennett was niet fair. We moeten veiliger koersen.

09 uur 39. De actie van Sam Bennett was niet fair. We moeten veiliger koersen. Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe).

09:31

09 uur 31. 10e etappe in de Ronde van Spanje. De klassementsmannen worden zaterdag en zondag uitgedaagd, vandaag wacht hen in principe een dagje in de luwte. De sprinters krijgen een nieuwe kans voorgeschoteld, al is de route een stukje lastiger dan de wandelrit van gisteren. We ontmoeten een knik van 3e categorie met de top op 60 kilometer van de aankomst, maar er zijn toch vrij veel bultjes op het parcours gedropt. De slotkilometers hellen bovendien verraderlijk. Wordt het een massasprint of steekt een aanvaller stokken in de wielen? Het antwoord formuleren we op deze pagina. .