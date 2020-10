LIVE: Geeft pittige openingsrit Vuelta al inkijkje in krachtsverhoudingen?

In een normaal seizoen had je wel eens renners die de Ronde van Vlaanderen reden en een dag later al aan de start verschenen van de Ronde van het Baskenland. Nu zijn er 11 vermetelen die de combinatie maken met de Ronde van Spanje.

12 uur 51. Combinatie Ronde van Vlaanderen-Vuelta. In een normaal seizoen had je wel eens renners die de Ronde van Vlaanderen reden en een dag later al aan de start verschenen van de Ronde van het Baskenland. Nu zijn er 11 vermetelen die de combinatie maken met de Ronde van Spanje. De elf namen: Wellens, Dewulf, Stybar, Terpstra, Van Baarle, Edmondson, Wright, Janse van Rensburg, Valgren, Delage en Ventoso. .

12 uur 48. Parcours van de dag. Veel renners hebben de voorbije 2 weken amper gekoerst, dus zij mogen zich gelukkig prijzen dat de aanloop van deze etappe nog licht verteerbaar is. Ongeveer halverwege begint het wél omhoog te lopen, met eerst 3 beklimmingen van 3e categorie (de Puerto de Udana, de Alto de Kanpazar en de Alto de Elgata) om af te sluiten met een klim van 1e categorie, de Alto de Arrate (5 km, 8,5% gemiddeld). De laatst 2,5 kilometer is het wel vlak naar de finish, dus de springveren zullen hun inspanning wel nog moeten doortrekken. .

Regen. In startplaats Irun worden alle teams van deze Vuelta een voor een voorgesteld. Het gebeurt allemaal in een druilerige regen. Een voorbode van een Ronde van Spanje in barre omstandigheden? Een groot verschil in ieder geval met de Vuelta in augustus, wanneer het vaak bakken en braden is. . 12 uur 28.