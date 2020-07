William Clarke en Lauren Stephens tonen snelle benen in slotrit Virtuele Tour

De ritzege op de Champs-Elysées is voor William Clarke van Trek. De 35-jarige Australiër is sneller dan Ganna en Gibbons. Gijs Van Hoecke legt beslag op de 10e plaats.

Stephens is de snelste. In de aangekondigde sprint op de Champs-Elysées is het Lauren Stephens die aan het langste eind trekt. De Amerikaanse is sneller dan April Tacey en Georgia Simmerling. Lotty Kopecky eindigt nog net in de top 10. . 15 uur 47.