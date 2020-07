Bernard en Stephens spurten naar winst na col van 2e categorie in virtuele Tour

17:05 17 uur 05. Julien Bernard zegeviert in de tweede virtuele Tourrit. Julien Bernard zegeviert in de tweede virtuele Tourrit

16:56 16 uur 56. Geel blijft voor NTT . De algemene stand is een teamklassement. NTT, dat gisteren met Gibbons het geel pakte, mag dat behouden. Volgende zaterdag in de 3e rit mag NTT Pro Cycling een kopman aanduiden, we weten nog niet wie. Die mag dan het geel dragen. Ook die ritten - er zijn er 6 in totaal over 3 weekend - kunt u live op Sporza bekijken. . Geel blijft voor NTT De algemene stand is een teamklassement. NTT, dat gisteren met Gibbons het geel pakte, mag dat behouden. Volgende zaterdag in de 3e rit mag NTT Pro Cycling een kopman aanduiden, we weten nog niet wie. Die mag dan het geel dragen. Ook die ritten - er zijn er 6 in totaal over 3 weekend - kunt u live op Sporza bekijken.

16:51 16 uur 51. Julien Bernard is een aanvaller, een helper, maar zelden een afwerker. Commentator Michel Wuyts. Julien Bernard is een aanvaller, een helper, maar zelden een afwerker. Commentator Michel Wuyts

16:48 16 uur 48. Bernard zegeviert voor Trek, Vermeersch op 10. De Fransman Julien Bernard had de beste timing in de spurt in huis. De Trek-Segafredo-man voor Ovett, Edet, Woods en Bevin. Die laatste ging op 350 meter van de streep vol aan, maar werd nog teruggehaald. Gianni Vermeersch legde beslag op een mooie 10e plaats. Voor hem finishten nog De Bod, Ciccone, Meintjes en Hart. . Bernard zegeviert voor Trek, Vermeersch op 10 De Fransman Julien Bernard had de beste timing in de spurt in huis. De Trek-Segafredo-man voor Ovett, Edet, Woods en Bevin. Die laatste ging op 350 meter van de streep vol aan, maar werd nog teruggehaald. Gianni Vermeersch legde beslag op een mooie 10e plaats. Voor hem finishten nog De Bod, Ciccone, Meintjes en Hart.

16:46 16 uur 46. Sprinten met 14-tal. Nog 1 km. . Sprinten met 14-tal Nog 1 km.

16:45 16 uur 45. Strijdlust is voor... Geraint Thomas. De fans mogen kiezen wie de strijdlust krijgt. We zien Thomas al een tijdje niet meer vooraan, maar hij was wel in beeld bergop. Hij verdient via Twitter de trofee. . Strijdlust is voor... Geraint Thomas De fans mogen kiezen wie de strijdlust krijgt. We zien Thomas al een tijdje niet meer vooraan, maar hij was wel in beeld bergop. Hij verdient via Twitter de trofee.

16:40 16 uur 40. Hergroepering vooraan. De achtervolgers zijn bij de kopgroep van 4 gekomen. We hebben 14 leiders. . Hergroepering vooraan De achtervolgers zijn bij de kopgroep van 4 gekomen. We hebben 14 leiders.



16:40 16 uur 40. Oliver en Lawrence Naesen moedigen puffende Gougeard aan op de rollen. Oliver en Lawrence Naesen moedigen puffende Gougeard aan op de rollen