LIVESTREAM: Kijk nu naar de 1e rit in de Virtuele Tour voor vrouwen

14:57

14 uur 57. De 5 Power Ups. Nog even herhalen: de renners en rensters kunnen tijdens de Virtuele Tour een beroep doen op Power Ups, om hun prestaties kort te boosten. Dit zijn de 5 Power Ups: AERO : met deze Power Up kan een renner 15 seconden lang op een meer aerodynamische manier fietsen. DRAFT : met deze Power Up neemt het draft-effect (in de slipstream rijden) met 50 procent toe gedurende 30 seconden. BREAKAWAY : met deze Power Up kan de renner ervoor zorgen dat renners achter hem niet kunnen profiteren van zijn zog gedurende 10 seconden. LIGHTWEIGHT : met deze Power Up weegt een renner 9,5 kilogram minder gedurende 15 seconden. INVISIBILITY: met deze Power Up is een renner 10 seconden lang onzichtbaar voor de anderen. .