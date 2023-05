LIVESTREAM: Vluchters vogel voor de kat in winderige Veenendaal-Veenendaal Classic, Groenewegen op zoek naar 5e triomf

clock 16:13 28". De kopgroep lijkt zich nu toch neer te leggen bij een samensmelting. Het peloton heeft de 6 metgezellen in het vizier en nadert met rasse schrede. . 16 uur 13. time difference 28" De kopgroep lijkt zich nu toch neer te leggen bij een samensmelting. Het peloton heeft de 6 metgezellen in het vizier en nadert met rasse schrede.

clock 16:08 16 uur 08. Laatste ronde. De kopgroep begint aan de laatste ronde van deze Veenendaal-Veenendaal Classic. Een uitgedund peloton volgt op iets meer dan een halve minuut. De gelosten krijgen dan weer ongeveer 10 seconden aan de broek gesmeerd.

clock 16:04 16 uur 04. Ook de rol van de wind mag zeker niet vergeten worden. Het beukwerk van Intermarché-Circus-Wanty blijft keer op keer voor breukjes en scheurtjes zorgen in het peloton. Het kaf wordt van het koren gescheiden in deze finale.

clock 15:59 15 uur 59. Het peloton lijkt een kat-en-muisspelletje te spelen met de kopgroep. Nu geven de manschappen van Intermarché toch opnieuw wat seconden prijs. Niet onlogisch, aangezien er nog steeds meer dan 40 kilometer op het programma staat.

clock 15:54 15 uur 54. Intermarché-Circus-Wanty voert de forcing. Met nog zo'n 45 kilometer voor de boeg begint de kopgroep nu toch wat meer achter zich te krijgen. In het peloton laten ze er allesbehalve gras over groeien, waardoor er zelf scheurtjes ontstaan. Onze chrono toont een verschil van amper 35 seconden aan tussen de leiders en de achtervolgers

clock 15:53 15 uur 53. Enkele slachtoffers na de valpartij in het peloton.

clock 15:52 15 uur 52. Valpartij! Nu de finale dichterbij komt, neemt ook de spanning in het peloton toe. Zes of zeven renners maken een zware smak tegen het asfalt. De topfavorieten ontspringen de dans.

clock 15:35 15 uur 35. Jagend peloton. We maken ons op voor de laatste twee ronden. In het peloton is het vooral Team DSM dat jacht maakt op de vluchters. Sam Welsford lijk dus in orde vandaag. Ondertussen schommelt de voorsprong van de vluchters nog rond de minuut. Hoe lang houden zij nog stand?

clock 15:09 15 uur 09. Met nog 95 kilometer te rijden, beginnen de sprintersploegen zich nu toch wat te mengen in het peloton. De voorsprong van de kopgroep verdwijnt als sneeuw voor de zon en bedraagt nu iets meer dan een minuut. Laat het geschuifel maar beginnen!

clock 14:50 14 uur 50.

clock 14:21 14 uur 21. We zijn zo'n 60 kilometer ver en de sprinterploegen draaien de gashendel nu toch al iets meer open. Bij de tweede passage van de Grebbeberg heeft het peloton toch een halve minuut van de voorsprong van de leiders geknabbeld. Het verschil bedraagt wel nog steeds 2 minuten.

clock 14:21 14 uur 21. De 6 leiders blijven als volleerde metgezellen goed ronddraaien in hun groepje. Hun voorsprong schommelt nog steeds rond de 3 minuten. Natuurlijk wel onder het goedkeurend oog van de sprintersploegen.

clock 14:01 14 uur 01. Met nog 140 kilometer te rijden, ligt de eerste ronde al achter ons. De kopgroep heeft een voorsprong van ongeveer 2 minuten en 30 seconden. Al bewaart de ploeg van Groenewegen, Jayco AlUla, voorlopig de controle.

clock 13:50 13 uur 50.

clock 13:44 13 uur 44. Kopgroep van 6. Na 45 minuten wedstrijd heeft een groepje van zes renners het hazenpad gekozen. We nemen even een kijkje naar de rugnummers en herkennen volgende namen: Bodi del Grosso (Abloc), Rick Ottema en Wouter van de Weerdhof (Allinq), Axel van der Tuuk (Metec), Björn Bakker (Scorpions Racing Team) en Max Kroonen (VolkerWessels) De leiders hebben momenteel een voorsprong van 2 minuten bij elkaar gesprokkeld.



clock 13:40 13 uur 40. Parcours. Het parcours van vandaag bestaat uit 5 identieke ronden, die goed zijn voor in totaal 176 kilometer. Met de Grebbeberg (700 meter aan 7,7%) en het Paardeveld (600 meter aan 5,6%) krijgen de renners elke ronde twee korte hellingen voor de wielen geschoven. Of dat genoeg is om voor de schifting te zorgen, is nog maar te vraag. Al kunnen waaiers natuurlijk ook nog hun rol spelen.

clock 13:17 13 uur 17. Groenewegen: "Afwachten of het een sprint wordt". Er staat toch flink wat wind in Veenendaal. Het is alvast een extra element waar de sprintersploegen rekening mee zullen moeten houden. Dylan Groenewegen is zelfs nog niet zeker dat er straks gesprint zal worden voor de zege: "Er staat wel wat wind, dus het is even afwachten of het een sprint wordt. Mijn vorm is alleszins goed."

clock 13:13 13 uur 13.

clock 13:07 13 uur 07. Favorieten. Naast topfavoriet Dylan Groenewegen zijn er vandaag nog enkele mooie namen van de partij. Met onder meer Sam Welsford, Arvid de Kleijn, Giacomo Nizzolo en Nacer Bouhanni zijn er voldoende snelle mannen die vandaag voor de zege willen strijden. Tenzij een moedige vluchter voorop weet te blijven. Rond 17 uur weten we wie als eerste over de meet komt.

clock 13:06 13 uur 06.

clock 13:03 13 uur 03. START. Het peloton trekt zich op gang in het Nederlandse Veenendaal. We maken ons op voor een winderige editie van deze eendagskoers. Wie houdt Dylan Groenewegen van een vijfde triomf?

