LIVE: Kijk om 15.40 uur naar finale van winderige Veenendaal-Veenendaal Classic: 5e keer Groenewegen?

13 uur 44. Kopgroep van 6. Na 45 minuten wedstrijd heeft een groepje van zes renners het hazenpad gekozen. We nemen even een kijkje naar de rugnummers en herkennen volgende namen: Bodi del Grosso (Abloc), Rick Ottema en Wouter van de Weerdhof (Allinq), Axel van der Tuuk (Metec), Björn Bakker (Scorpions Racing Team) en Max Kroonen (VolkerWessels) De leiders hebben momenteel een voorsprong van 2 minuten bij elkaar gesprokkeld. .

Of dat genoeg is om voor de schifting te zorgen, is nog maar te vraag. Al kunnen waaiers natuurlijk ook nog hun rol spelen.

13 uur 40. Parcours. Het parcours van vandaag bestaat uit 5 identieke ronden, die goed zijn voor in totaal 176 kilometer. Met de Grebbeberg (700 meter aan 7,7%) en het Paardeveld (600 meter aan 5,6%) krijgen de renners elke ronde twee korte hellingen voor de wielen geschoven. Of dat genoeg is om voor de schifting te zorgen, is nog maar te vraag. Al kunnen waaiers natuurlijk ook nog hun rol spelen. .

13 uur 17. Groenewegen: "Afwachten of het een sprint wordt". Er staat toch flink wat wind in Veenendaal. Het is alvast een extra element waar de sprintersploegen rekening mee zullen moeten houden. Dylan Groenewegen is zelfs nog niet zeker dat er straks gesprint zal worden voor de zege: "Er staat wel wat wind, dus het is even afwachten of het een sprint wordt. Mijn vorm is alleszins goed." .