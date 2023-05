Dylan Groenewegen pakt 5e zege in Veenendaal-Veenendaal na oppermachtige sprint

clock 16:51 16 uur 51. Groenewegen wint! Dylan Groenewegen wordt in een zetel naar de laatste hectometers gebracht en wint met overmacht voor een vijfde keer in Veenendaal. Wat een indrukwekkende sprint van de Nederlander! . Groenewegen wint! Dylan Groenewegen wordt in een zetel naar de laatste hectometers gebracht en wint met overmacht voor een vijfde keer in Veenendaal. Wat een indrukwekkende sprint van de Nederlander!

clock 16:50 16 uur 50. Lotto-Dstny komt sterk opzetten, ook Team DSM met Welsford duikt op voorin. . Lotto-Dstny komt sterk opzetten, ook Team DSM met Welsford duikt op voorin.

clock 16:49 De rode vod! Het peloton duikt onder de rode vod door. Vol in de wind zal de strijd gestreden worden. Wie neemt de bovenhand? . 16 uur 49. last km De rode vod! Het peloton duikt onder de rode vod door. Vol in de wind zal de strijd gestreden worden. Wie neemt de bovenhand?

clock 16:49 16 uur 49. De nervositeit wordt nog maar eens de hoogte ingeduwd bij het ingaan van de laatste 3 kilometer. De sprintersploegen proberen zich zo goed mogelijk te positioneren. Zit Alpecin-Fenix al te vroeg voorin? . De nervositeit wordt nog maar eens de hoogte ingeduwd bij het ingaan van de laatste 3 kilometer. De sprintersploegen proberen zich zo goed mogelijk te positioneren. Zit Alpecin-Fenix al te vroeg voorin?

clock 16:47 16 uur 47. Nu we het moment van de waarheid naderen, lijsten we nog eens enkele favorieten op: Naast viervoudig winnaar Dylan Groenewegen zien we onder meer ook nog Sam Welsford, Arvid de Kleijn, Giacomo Nizzolo en Nacer Bouhanni. . Nu we het moment van de waarheid naderen, lijsten we nog eens enkele favorieten op: Naast viervoudig winnaar Dylan Groenewegen zien we onder meer ook nog Sam Welsford, Arvid de Kleijn, Giacomo Nizzolo en Nacer Bouhanni.

clock 16:45 16 uur 45. 5 kilometer. Voorin in het peloton zijn het Jayco AlUla, Alpecin-Fenix en Lotto-Dstny die het heft in handen nemen. Wie slaagt erin zich het best te positioneren in de laatste rechte lijn? . 5 kilometer Voorin in het peloton zijn het Jayco AlUla, Alpecin-Fenix en Lotto-Dstny die het heft in handen nemen. Wie slaagt erin zich het best te positioneren in de laatste rechte lijn?

clock 16:43 16 uur 43. Alpecin-Fenix probeert het tempo in het peloton nu wat te doen stokken. Achterin vinden we David Dekker terug. De Nederlander zal straks dus niet meesprinten voor de zege. . Alpecin-Fenix probeert het tempo in het peloton nu wat te doen stokken. Achterin vinden we David Dekker terug. De Nederlander zal straks dus niet meesprinten voor de zege.

clock 16:40 16 uur 40. Hergroepering is een feit. Ook Kroonen moet zich nu gewonnen geven. We krijgen een hergroepering! Komt er nog iemand met een late uitval of gaan we straks sprinten? . Hergroepering is een feit Ook Kroonen moet zich nu gewonnen geven. We krijgen een hergroepering! Komt er nog iemand met een late uitval of gaan we straks sprinten?

clock 16:39 16 uur 39. Kroonen vecht tegen de bierkaai. Max Kroonen wil kost wat kost de last man standing zijn en gaat nog maar eens op de trappers staan. Ondertussen naderen we de vod van de laatste 10 kilometer. . Kroonen vecht tegen de bierkaai Max Kroonen wil kost wat kost de last man standing zijn en gaat nog maar eens op de trappers staan. Ondertussen naderen we de vod van de laatste 10 kilometer.

clock 16:37 16 uur 37. Alleen Rick Ottema kan Max Kroonen nog volgen voorin. De twee Nederlanders proberen uit de greep van het peloton te blijven, maar lijken een vogel voor de kat. . Alleen Rick Ottema kan Max Kroonen nog volgen voorin. De twee Nederlanders proberen uit de greep van het peloton te blijven, maar lijken een vogel voor de kat.

clock 16:34 16 uur 34. De kopgroep blijft rijden voor elke morzel asfalt. Bij de laatste passage op Grebbeberg schudt Max Kroonen nog eens stevig aan de boom. Wie kan er volgen? . De kopgroep blijft rijden voor elke morzel asfalt. Bij de laatste passage op Grebbeberg schudt Max Kroonen nog eens stevig aan de boom. Wie kan er volgen?

clock 16:29 16 uur 29. 20 kilometer. Het wordt stilaan money time hier in Veenendaal. Met nog 20 kilometer te rijden, zet Team Jayco AlUla zich nog eens volop in de wind. De ploeg van Dylan Groenewegen probeert de wedstrijd in handen te nemen. . 20 kilometer Het wordt stilaan money time hier in Veenendaal. Met nog 20 kilometer te rijden, zet Team Jayco AlUla zich nog eens volop in de wind. De ploeg van Dylan Groenewegen probeert de wedstrijd in handen te nemen.

clock 16:25 16 uur 25. Groenewegen duikt op. De voorsprong van de 5 leiders blijft tussen de 25 en 50 seconden balanceren. Ondertussen duikt Groenewegen op vooraan in het peloton. Kan hij straks voor de 5e keer winnen in Veenendaal? . Groenewegen duikt op De voorsprong van de 5 leiders blijft tussen de 25 en 50 seconden balanceren. Ondertussen duikt Groenewegen op vooraan in het peloton. Kan hij straks voor de 5e keer winnen in Veenendaal?

clock 16:21 16 uur 21. Een val in de buik van het peloton.

clock 16:19 Val. En opnieuw gaan er een aantal renners tegen de grond. Centraal in het pak gaat de deur plots toe, waarna een val niet meer vermeden kan worden. Onder meer de Fransman Ewen Costiou ligt bij de slachtoffers en lijkt zich stevig pijn te hebben gedaan. . 16 uur 19. fall Val En opnieuw gaan er een aantal renners tegen de grond. Centraal in het pak gaat de deur plots toe, waarna een val niet meer vermeden kan worden. Onder meer de Fransman Ewen Costiou ligt bij de slachtoffers en lijkt zich stevig pijn te hebben gedaan.

clock 16:17 16 uur 17. De kopgroep verliest ondertussen een pionnetje voorin. Bodi del Grosso kan het tempo niet meer aan en laat zich uitzakken. . De kopgroep verliest ondertussen een pionnetje voorin. Bodi del Grosso kan het tempo niet meer aan en laat zich uitzakken.

clock 16:13 28". De kopgroep lijkt zich nu toch neer te leggen bij een samensmelting. Het peloton heeft de 6 metgezellen in het vizier en nadert met rasse schrede. . 16 uur 13. time difference 28" De kopgroep lijkt zich nu toch neer te leggen bij een samensmelting. Het peloton heeft de 6 metgezellen in het vizier en nadert met rasse schrede.

clock 16:08 16 uur 08. Laatste ronde. De kopgroep begint aan de laatste ronde van deze Veenendaal-Veenendaal Classic. Een uitgedund peloton volgt op iets meer dan een halve minuut. De gelosten krijgen dan weer ongeveer 10 seconden aan de broek gesmeerd. . Laatste ronde De kopgroep begint aan de laatste ronde van deze Veenendaal-Veenendaal Classic. Een uitgedund peloton volgt op iets meer dan een halve minuut. De gelosten krijgen dan weer ongeveer 10 seconden aan de broek gesmeerd.

clock 16:04 16 uur 04. Ook de rol van de wind mag zeker niet vergeten worden. Het beukwerk van Intermarché-Circus-Wanty blijft keer op keer voor breukjes en scheurtjes zorgen in het peloton. Het kaf wordt van het koren gescheiden in deze finale. . Ook de rol van de wind mag zeker niet vergeten worden. Het beukwerk van Intermarché-Circus-Wanty blijft keer op keer voor breukjes en scheurtjes zorgen in het peloton. Het kaf wordt van het koren gescheiden in deze finale.