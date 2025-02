Tadej Pogacar soleert met overmacht naar rit- en eindzege UAE Tour, Van Eetvelt slachtoffer van waaierslag

zo 23 februari 2025 12:40

UAE Tour Etappe 7 wegwedstrijd 176 km 08:49 Al Ain - 12:32 Jebel Hafeet Tadej Pogacar einde 0 30 60 90 120 150 176

Hoe kon het ook anders? Tadej Pogacar heeft de wereld nog maar eens laten zien dat hij de sterkste is bergop. De Sloveen zette op 7 kilometer van de streep bovenop Jebel Hafeet een nummertje op richting rit- en eindwinst in de UAE Tour. Landgenoot Lennert Van Eetvelt werd al vroeg in de koers slachtoffer van een waaierslag.



Waaieralarm slachtoffert Van Eetvelt

Wie dacht dat het spektakel zou bewaard worden tot de slotklim naar Jebel Hafeet, kwam bedrogen uit. Met groene trui Jonathan Milan (Lidl-Trek) en Aleksej Loetsenko (Israel-Premier Tech) op een 17e plaats als hoogst genoteerde in de algemene rangschikking, zaten al 2 grote namen in de vlucht van 12.

Wanneer een serieuze windvlaag het peloton teisterde, beukte Soudal-Quick Step erop los. Het peloton trok op een lint en in het midden kwam er een afscheiding. De Lotto-ploeg moest laten begaan, enkel Joshua Tarling (INEOS) kon nog de oversteek maken naar de elitegroep met Pogacar, Romeo, Bilbao, Fisher-Black en Ciccone. Lennert Van Eetvelt miste de boot en werd samen met Jay Vine (UAE) het grootste slachtoffer van de waaiervorming, een herhaling van het kunststukje van vorig jaar toen hij de dubbelslag pakte zit er niet in voor de jonge Belg.

Onder hard labeur van Soudal-Quick Step, Lidl-Trek en Red Bull-Bora-Hansgrohe smolt de elitegroep in een mum van tijd samen met de leiders en samen trokken ze erop uit voor een lange vlucht naar de voet van Jebel Hafeet. Onderweg raapte Jonathan Milan genoeg punten om zeker te zijn van de groene trui.

Eenzame Pogacar

Na beginnend beukwerk van ploegmakkers Florian Vermeersch en Rune Herregodts, achtte op 7 kilometer van de top van Tadej Pogacar (UAE) het welletjes. Met een solide versnelling reed hij de overgebleven rest van een elitegroepje uit elkaar. Niemand kon volgen, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) en Oscar Onley (Picnic-PostNL) waren de dichtsten in de buurt. Die laatste moest dat later op de steile slotklim bekopen in de strijd om het jongerenklassement. Giulio Ciccione schatte zichzelf wel goed in, met nog een machtige sprint hield hij Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) af voor de tweede plaats in de rit. Iván Romeo (Movistar) dankte op de brede flanken ploegmaat Pablo Castrillo om het wit te veroveren. Het gevecht om de nevenplaatsen speelde zich allemaal ver in de achtergrond af van de eenzame winnaar. Tadej Pogacar pakte zonder tegenstand zijn 90e zege in zijn profcarrière en zijn 3e eindzege in de UAE Tour. Of hoe de Sloveen een verplicht nummertje omtoverde tot een plezierig uitje.

Tadej Pogacar klom zonder tegenstand naar zijn 90e profzege.

Geen herhaling van vorig: Lennert Van Eetvelt werd de verliezer van de dag.

Pogacar: "Herregodts en Vemeersch zorgden voor ideaal scenario"

Na de finish moest toch ook Tadej Pogacar even bekomen van de snelle slotrit: "Het was een supersnelle race. Voor de sprintersploegen was het een laatste training, een week voor het openingsweekend van de klassiekers." "En dan zorgde de wind nog voor chaos. Het was opletten geblazen voor ons, klassementsmannen." Pogacar verwachtte niet dat de waaier het zou volhouden tot het einde: "Al bij de eerste kopwind spleet het peloton op, ik geloofde niet dat we erin zouden slagen om stand te houden, maar het lukte toch. Het was een perfecte dag." En daarvoor dankte hij zijn enige twee ploegmakkers mee in de eerste waaier: de Belgen Florian Vermeersch en Rune Herregodts. "Ze hielpen me goed, zorgden met op tijd water en afkoeling dat de dag niet te lastig werd. Het was een ideaal scenario." "Het zijn twee niet-klimmers en dan kan ik niet verwachten dat ze me hoog op de slotklim afzetten. Toen Rune niet meer kon, besloot ik om op eigen tempo naar de top te rijden, zodat ik me niet kon laten verrassen."

Uitslag Rit 7 rit

algemeen ranking naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 3:44:04 UAE Team Emirates - XRG UAD 2 Giulio Ciccone +33 Lidl - Trek LTK 3 Pello Bilbao +35 Bahrain Victorious TBV 4 Iván Romeo +49 Movistar Team MOV 5 Oscar Onley +1:16 Team Picnic - PostNL TPP 6 Pablo Castrillo +1:25 Movistar Team MOV 7 Finn Fisher-Black +2:05 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 8 Junior Lecerf +2:11 Soudal Quick-Step SOQ 9 Patrick Konrad +2:33 Lidl - Trek LTK 10 Ramses Debruyne +2:51 Alpecin - Deceuninck ADC meer tonen ranking naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 23:08:42 UAE Team Emirates - XRG UAD 2 Giulio Ciccone +1:14 Lidl - Trek LTK 3 Pello Bilbao +1:19 Bahrain Victorious TBV 4 Iván Romeo +1:26 Movistar Team MOV 5 Oscar Onley +2:10 Team Picnic - PostNL TPP 6 Finn Fisher-Black +2:43 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 7 Pablo Castrillo +2:59 Movistar Team MOV 8 Junior Lecerf +3:49 Soudal Quick-Step SOQ 9 Harold Tejada +3:52 XDS Astana Team XAT 10 Patrick Konrad +4:00 Lidl - Trek LTK meer tonen