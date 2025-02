LIVE: Van Eetvelt grootste slachtoffer van waaiers, peloton heeft achterstand van 2 minuten op elitegroep met Pogacar

De Belgen in de kopgroep

Laten we eens inzoomen op welke Belgen er wél voordeel halen uit de eerdere waaiervorm in deze rit. Dan komen we uit bij Junior Lecerf. Virtueel stijgt hij nu al 5 plaatsen in het klassement en wipt hij over Lennert Van Eetvelt naar de 13e plaats. Hij wordt goed omringd door landgenoten Merlier, Bastiaens en Van Lerberghe.





Ook Tadej Pogacar moet beroep doen op Belgen. Enkel Rune Herregodts en Florian Vermeersch zijn mee uit het UAE Team. En dan zijn er nog 2 ploegen die enkel Belgen levert in de kopgroep. Debruyne, Ghys en Rickaert voor Alpecin-Deceuninck en Gerben Kuypers voor Wanty-Intermarché.