LIVE: Op 7 km van de top trekt Pogacar er al van door, Onley en Ciccone enigen die nog in de buurt zijn

En daar is Pogacar!

Het was slechts kwestie van honderden meters voor de pijp van Herregodts leeg was. Dat beseft Pogacar en hij trekt er met een stevige versnelling vandoor. Zijn hard geschud aan de boom, zorgen voor verspreide appels. Onley en Ciccone zijn de enige die nog in de buurt komen. Fisher-Black is de eenzame vierde in koers.