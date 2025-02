LIVE: 3 Belgen en groene trui Milan glippen mee in de vlucht van de dag, Merlier grote afwezige

De slotrit naar Jebel Hafeet (7%)

Een climax van jewelste: Jebel Hafeet. Een klim van net geen 11 kilometer lang en een stijgingspercentage van gemiddeld 7%, met de steilste stukken tot 11%. Hier wonnen in het verleden drie keer Pogacar, twee keer Adam Yates, Alejandro Valverde en Lenner Van Eetvelt.





Starten doen de renners in Al Ain, de vierde grootste stad van het land. Eerst krijgen we een vlak parcours, tot aan de oudste universiteit in de VAE. Dan draaien we op de driebaansweg naar Jebel Hafeet., wat een vertekend beeld geeft. In de slotkilometer is er nog een korte afdaling, voordat het nog eens klimmen wordt tot op de finish.