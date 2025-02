Met overmacht! Tim Merlier rolt met de spierballen en pakt 2e sprintzege op een rij in UAE Tour

Tim Merlier (Soudal-Quick Step) heeft zijn tweede ritzege op een rij gepakt in de UAE Tour, zijn zevende in totaal al in zijn carrière. De Europese kampioen demarreerde zowaar uit het sprintende peloton en won met overmacht voor Jasper Philipsen en Jonathan Milan.

Een neus aan het venster tegen de verveling van Tadej Pogacar (UAE) luidde het begin van het einde van de vier leiders in. Die werd nog uitgesteld tot enkele kilometers voor de streep, maar door een langgerekte aanloop naar de finish was de sprint onvermijdbaar.

En dus was het aan de sprintersploegen om de vier leiders van de dag binnen schot te houden. Met een voorsprong van maximaal 2 minuten deden ze dat perfect. In de tussensprinten verzekerde de Serviër Djuric (Solution Tech-Vini Fantini) zich zonder ongelukken van de zwarte tussensprinttrui.

Waar weinig tot niets in te beleven viel. Begrijpelijk, want morgen wacht met de aankomst naar Jebel Hafeet de koninginnenrit in deze UAE Tour.

Een gecontroleerde snipperdag van het peloton en de tweede overwinning op rij voor Tim Merlier (Soudal-Quick Step). Dat is de korte samenvatting van de voorlaatste etappe in en rond Abu Dhabi.

In een nerveuze sprint was het voor de typische sprintersploegen aartsmoeilijk om de juiste trein op de rails te zetten. Ze brokkelden even snel weer af, als ze opgebouwd werden. En dus was het freewheelen geblazen.



Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ging al vroeg aan, maar niemand was opgewassen tegen de supermachtige versnelling van Tim Merlier. In een mum van tijd verzamelde hij enkele fietslengtes. Oppermachtig pakte hij zijn tweede ritzege op rij, zijn 7e in de UAE, een nieuwe verbetering van zijn record.



Voor de tweede plaats werd het nog spannend. Philipsen hield enkele centimeters over op Jonathan Milan (Lidl-Trek), die in het puntenklassement Merlier voelt naderen tot op 9 punten. Morgen zijn er nog 16 punten te verdienen in de tussensprints.