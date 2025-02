LIVE: Trekt Tim Merlier ook het laatste sprintersfeestje in UAE Tour naar zich toe?

Via F1-circuit naar lange laatste rechte lijn in Abu Dhabi

Voor de voorlaatste rit in de UAE Tour is Abu Dhabi het decor. De renners maken zich op voor een etappe van 167 kilometer in en rond de stad. Eerst gaat het peloton langs de buitenwijk Khalifa City, daarna maken ze de oversteek naar het kunstmatige eiland Yas Island, met een passage over het Formule 1-circuit Yas Marina, dat als voorbode dient voor de finish: een festival voor de snelle mannen.



Want via een ander kunstmatig eiland keert het peloton terug naar het centrum van Abu Dhabi. De laatste vijf kilometer gaan in bijna rechte lijn naar de finish, ideaal voor de sprintersploegen om de treinen op de rails te krijgen.