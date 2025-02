LIVE: Pogacar steekt even neus aan het venster en in één klap smelt de voorsprong van de vier leiders

Puntenklassement

We nemen er even het puntenklassement bij, want er zijn wel een paar punten te sprokkelen. 20 aan finish in Abu Dhabi en 2 keer 8 aan de tussensprint op het Yas Marina Circuit en in Qasr Al Hosn, op 22 kilometer van de finish.





1. Jonathan Milan (Lidl-Trek): 53 ptn

2. Tadej Pogacar (UAE): 42 ptn

3. Tim Merlier (Soudal-Quick Step): 36 ptn

4. Djordje Djuric (Vini Fantini): 32 ptn

5. Manuele Tarozzi (Bardiani): 27 ptn





Djordje Djuric en Manuele Tarozzi rijden beiden in de vlucht van de dag en doen dus een gooi naar wat extra punten in de strijd om de puntentrui. Djuric is de drager van de zwarte trui, de koning van de tussensprint.