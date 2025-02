Tim Merlier neemt Jonathan Milan nu wel te grazen in langgerekte sprint, Pogacar leeft zich uit in vlucht

vr 21 februari 2025 13:11

UAE Tour Etappe 5 wegwedstrijd 160 km 09:54 Dubai - 13:30 Dubai Tim Merlier

Geen hattrick voor Jonathan Milan (Lidl-Trek) in de UAE Tour, want nu was Tim Merlier (Soudal-Quick Step) te sterk voor de Italiaanse beer. In een langgerekte sprint, die werd verstoord door een valpartij, was onze landgenoot de snelste, al viel hij wel na de finish. Leider Tadej Pogacar had de sprintetappe wel opgeleukt met een uitstapje in de vroege vlucht.



Pogacar zorgt voor spektakel

Een saai dagje in het peloton? "Geen zin in", dacht wereldkampioen Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates).



Op 150 kilometer van de streep zette hij een aanval op poten met ploegmaat Domen Novak. Een kopgroep van 11, waaronder Lennert Van Eetvelt (Lotto) en Kobe Goossens (Intermarché-Wanty) vormde zich al snel. Maar na een doorgedreven training van 110 kilometer zat hun avontuur erop.

Merlier pakt 1e zege na chaotische finale

Toch was het spektakel nog niet voorbij, want in de finale was het chaos troef.



Eerst ging een groepje met onder meer Pablo Castrillo (Movistar) en Felix Gall (Decathlon-AG2R) tegen de grond. En ook de sprint werd ontsierd door een valpartij.



Daarin trok Europees kampioen Tim Merlier voor het eerst in deze UAE Tour het laken naar zich toe.



Na een lange sprint was de renner van Soudal - Quick Step sneller dan Matteo Malucelli (Astana) en tweevoudig ritwinnaar Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Na de finish kwam ook Merlier nog ten val. Gelukkig zonder al te veel erg.

Tim Merlier (Soudal-Quick Step): "Blij om overwinning mee te pakken"

Tim Merlier kwam na de streep nog ten val, gelukkig zonder erg. "Het is wel oké", stelt hij gerust.



"We hadden met de ploeg bediscussieerd wat we gisteren verkeerd deden en vandaag leveren we goed werk. De ploegmaats brengen me in een goede positie voor de laatste anderhalve kilometer. In de laatste bocht kon ik dan in het wiel kruipen van Jonathan Milan."



"Dan was het wachten, wachten en wachten om het goede moment. Op het juiste moment heb ik dan uitgepakt met mijn sprint."



Met 6 ritzeges in de UAE Tour is Tim Merlier nu de recordhouder. "Ik ben altijd blij om naar hier te komen. Ik hou van dit land. Ik hou van zulke races, dus ik ben blij om nog een overwinning mee te pakken."

Uitslag Rit 5 rit

algemeen ranking naam resultaat ploeg 1 Tim Merlier 3:16:55 Soudal Quick-Step SOQ 2 Matteo Malucelli +0 XDS Astana Team XAT 3 Jonathan Milan +0 Lidl - Trek LTK 4 Sam Welsford +0 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 5 Oded Kogut +0 Israel - Premier Tech IPT 6 Maikel Zijlaard +0 Tudor Pro Cycling Team TUD 7 Danny van Poppel +0 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 8 Phil Bauhaus +0 Bahrain Victorious TBV 9 Elmar Reinders +0 Team Jayco AlUla JAY 10 Luka Mezgec +0 Team Jayco AlUla JAY meer tonen ranking naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 15:40:34 UAE Team Emirates - XRG UAD 2 Joshua Tarling +21 INEOS Grenadiers IGD 3 Iván Romeo +27 Movistar Team MOV 4 Finn Fisher-Black +28 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 5 Jay Vine +36 UAE Team Emirates - XRG UAD 6 Giulio Ciccone +37 Lidl - Trek LTK 7 Pello Bilbao +38 Bahrain Victorious TBV 8 Lennert Van Eetvelt +38 Lotto LOT 9 Harold Tejada +41 XDS Astana Team XAT 10 Oscar Onley +44 Team Picnic - PostNL TPP meer tonen