LIVE: 2 vluchters krijgen voorsprong van 4'40", krijgen we waaiers op weg naar 2e sprint in UAE Tour?

Rit 4: Sprinten maar

Niets lijkt vandaag een tweede koninklijke sprint in de weg te staan.



De renners nemen het tegen elkaar op over een vlak parcours van 181 kilometer. Het enige klimmetje van de dag is al vroeg in de etappe ingepland, en mag met een hoogste punt van 453 meter geen probleem zijn voor de sprintersploegen.



Daarna volgt een licht dalend parcours, waar de pure snelheidsduivels hun gading vinden.



Sprint Jonathan Milan in Umm al-Qawain naar een 2 op 2 of zijn onze landgenoten Tim Merlier en Jasper Philipsen hem te snel af?