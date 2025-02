Jonathan Milan houdt banddikte over op Tim Merlier na nerveuze waaierslag in de Emiraten

Michael Leonard

De bekendste naam in de kopgroep is tijdrijder Michael Leonard. De 20-jarige Canadees van Ineos is bezig aan zijn derde profjaar, al ging dat wel gepaard met wat groeiproblemen.



Zijn mooiste resultaten dateren allemaal uit zijn periode bij de beloften. Zo won hij vorig jaar de proloog in de Ronde van de Toekomst. In 2023 werd hij ook al nationaal beloftekampioen in de specialiteit.



Dit jaar is de UAE Tour zijn 2e rittenkoers. Eerder deze maand reed hij ook al de Ronde van Valencia, waar hij 5e werd in de ploegentijdrit.