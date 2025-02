Zijn 1e zege van een lange reeks? Pogacar knalt iedereen uit het wiel op aankomst bergop in UAE Tour

wo 19 februari 2025 13:39

UAE Tour Etappe 3 wegwedstrijd 179 km 09:08 Ras al Khaimah - 13:30 Jebel Jais Tadej Pogacar einde 0 30 60 90 120 150 179

De kroniek van een aangekondigde zege. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) heeft toegeslagen op de eerste aankomst bergop in de UAE Tour. Zijn eerste zegebloemen van 2025. De wereldkampioen snelde in de slotmeters spelenderwijs weg van Lennert Van Eetvelt (4e) en co. Hij is ook de nieuwe leider.

Eén langgerekte geeuw.



In de eerste 140 kilometer kregen we buiten wat onenigheid in de kopgroep niet veel te zien.



Straf eigenlijk, want de vluchtersgroep van 5 bestond, maar uit twee teams: VF Group-Bardiani-Faizanè en Solution Tech-Vini Fantini.



Het werd wachten op de slotklim, de Jebel Jais. 20 kilometer aan gemiddeld 5,6 procent.

Pogacar bezit duidelijk over beste eindschot

Daar was het eerste wapenfeit de pech waar Einer Rubio (Movistar) mee te kampen kreeg. Maar hij sloot al snel terug aan in de favorietengroep. Pogacar had zijn ploeggenoten van UAE Team Emirates (met een sterke Florian Vermeersch) op kop gezet, maar gaf zelf op geen enkel moment te kennen een voldragen aanval op poten te willen zetten.



Een sprint dat is wat de Sloveense wereldkampioen voor ogen had.



Daarin nam hij makkelijk de maat van de andere klassementrenners. Goed voor zijn 1e zege van het seizoen en de leiderstrui, die hij overneemt van Joshua Tarling.



In de achtergrond snelden Oscar Onley (Picnic PostNL) en Felix Gall (Decathlon-AG2R) naar de dichtste ereplaatsen. Beste Belg werd Lennert Van Eetvelt op een 4e plek.

Tadej Pogacar: "Geweldig om te winnen in de regenboogtrui"

"Rune (Herregodts) deed vandaag een uitstekende job onderweg, door een hele dag de wedstrijd te controleren. Uiteindelijk moest het team op de slotklim ook al snel op kop, omdat niemand anders wou." "Ik hoopte eigenlijk dat Tarling bij de groep zou blijven, omdat het geweldig is om te winnen in de regenboogtrui. Maar het is oké. Ik ben blij dat ik de leiderstrui mag aantrekken morgen." "De UAE Tour is nog niet eens halfweg, dus er kan nog van alles gebeuren. Ook in de vlakke etappes kan je de trui verliezen."

Uitslag Rit 3 rit

algemeen ranking naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 4:36:04 UAE Team Emirates - XRG UAD 2 Oscar Onley +0 Team Picnic - PostNL TPP 3 Felix Gall +0 Decathlon AG2R La Mondiale Team DAT 4 Lennert Van Eetvelt +0 Lotto LOT 5 Giulio Ciccone +0 Lidl - Trek LTK 6 Finn Fisher-Black +0 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 7 Iván Romeo +4 Movistar Team MOV 8 Pablo Castrillo +4 Movistar Team MOV 9 Matthew Riccitello +4 Israel - Premier Tech IPT 10 Paul Seixas +4 Decathlon AG2R La Mondiale Team DAT meer tonen ranking naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 8:20:41 UAE Team Emirates - XRG UAD 2 Joshua Tarling +18 INEOS Grenadiers IGD 3 Pablo Castrillo +23 Movistar Team MOV 4 Iván Romeo +24 Movistar Team MOV 5 Finn Fisher-Black +26 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 6 Jay Vine +33 UAE Team Emirates - XRG UAD 7 Giulio Ciccone +34 Lidl - Trek LTK 8 Pello Bilbao +35 Bahrain Victorious TBV 9 Harold Tejada +38 XDS Astana Team XAT 10 Lennert Van Eetvelt +38 Lotto LOT meer tonen