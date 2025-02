LIVE: Pakt Tadej Pogacar zijn 1e zege van het seizoen op 20 km lange slotklim Jebel Jais?

1e bergrit

Welkom op dag 3 van de UAE Tour, waar het vandaag tijd is voor de eerste hoogtemeters.





Na een vlakke aanloop van iets meer dan 140 km beginnen de renners aan slotklim Jebel Jais. Daar mogen de berggeiten zich 20 kilometer lang uitleven op een helling van gemiddeld 5,4%. De klim is vaste prik in de UAE Tour, want hij staat al voor de 6e keer in 7 edities op het programma.



Grijpt wereldkampioen Tadej Pogacar de macht of is een outsider aan het feest?