LIVE: Nog 50 km voor vijf vluchters, grijpt Pogacar de macht op slotklim Jebel Jais?

Federico Biagini

De tweede renner van Bardiani is Federico Biagini.



De 21-jarige maakt in de Emiraten zijn debuut in de World Tour. En hij is zich aan het tonen, want ook maandag zat hij al mee in de vroege vlucht.



Hij eindigde de etappe toen als 92e op 1'46" van winnaar Jonathan Milan.



Ondertussen is het nog vier kilometer tot het eerste tussenpunt op Al Marjan Island.