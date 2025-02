Zieke Olav Kooij gooit de handdoek in UAE Tour: Nederlander start niet meer aan vlakke tijdrit op dag 2

Geen Olav Kooij meer

Voor Olav Kooij zit de lijdensweg in de Emiraten erop. De pijlsnelle Nederlander was al enkele dagen ziek en bolde in de openingsrit als allerlaatste binnen op een kwartier van ritwinnaar Jonathan Milan.



Maandagavond maakte zijn team Visma - Lease a Bike bekend dat Kooij niet meer aan de start verschijnt in etappe 2. Een volgende sprintkans lag er sowieso pas op donderdag.