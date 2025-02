LIVE: Drie vluchters krijgen 2 minuten van peloton op weg naar koninklijke sprint

Manuele Tarozzi

De tweede renner is Manuele Tarozzi.



De renner van Bardiani klinkt misschien bekender in de oren van de echte wielerfanaat, want hij reed vorig seizoen mee in zijn eerste grote ronde: de Giro. Daar reed hij uit als 102e.



Hij maakte zijn debuut als prof in 2022, maar het was een jaar later dat de 26-jarige Italiaan zijn eerste spraakmakende resultaat behaalde door zich tot bergkoning te kronen in de Ronde van San Juan.