Jasper Philipsen gedeclasseerd na laat uitwijkmanoeuvre, dominante Jonathan Milan wint in sprintje bergop

ma 17 februari 2025 14:29

UAE Tour Etappe 1 wegwedstrijd 138 km 10:20 Madinat Zayed - 13:51 Liwa Jonathan Milan einde 0 20 40 60 80 100 120 138

Jonathan Milan (Lidl-Trek) heeft de eerste pannenkoek in de UAE Tour naar binnen gespeeld. Richting Liwa liep de finish lichtjes bergop, waardoor ook wereldkampioen Tadej Pogacar zich mengde in de debatten. Uiteindelijk werd het een duel tussen Milan en Jasper Philipsen. Philipsen gaf zich gewonnen en zwalpte naar links, waardoor hij Finn Fisher-Black hinderde. Hierdoor zette de jury hem terug in de daguitslag.

Een koninklijke sprint aan het paleis in Liwa, dat was wat de renners te wachten stond in de openingsrit van de UAE Tour.



Een logisch scenario ontvouwde zich: een vroege vlucht met drie mindere goden kreeg al snel een tweetal minuten voorgift. In het peloton lieten ze begaan. Zij wisten dat alles ging beslist worden op de finale slotklim (met een gemiddelde van 5%) in Liwa.



Toch was er één man die zich niet zomaar neerlegde bij de verwachte groepsprint: Tadej Pogacar. Hij zette met nog 40 kilometer te gaan zijn ploegmaats van UAE op kop om het peloton op een lang lint te trekken. Maar in de hitte van de woestijn, zagen zij zich al snel genoodzaakt om hun plan te staken.

De 3 koplopers in de woenstijn.

Milan viert, Philipsen gedeclasseerd na manoeuvre

Een massasprint dus. Maar ook daar toonde Pogacar zich nog eens.



Op 300 meter van de streep ging hij vol aan, met Jonathan Milan in zijn wiel.

Het bleek te ver. De snelle Italiaan van Lidl - Trek kwam er makkelijk over en hield in een ultieme machtsontplooiing ook de andere renners simpel achter zich. Hij had zelfs nog de tijd om te vieren.



Achter hem vervolledigden de verrassende klassementsman Finn Fisher-Black en de Deen Tobias Lund Andresen het podium.



Voor Tim Merlier zat een 3e overwinning in de openingsetappe van de UAE Tour er nooit in. Ook de Lotto-jongens speelden knap mee. Titelverdediger Lennert Van Eetvelt werd 4e, Lionel Taminiaux 8e.



Onze landgenoot Jasper Philipsen die als 2e finishte, werd gedeclasseerd na een foutief manoeuvre in de sprint.

Hij keek net voor de streep over zijn schouder, waardoor Fisher-Black werd opgehouden. Zo werd Philipsen zijn eerste wedstrijd van het seizoen er één om snel te vergeten.

Philipsen hinderde Fisher-Black bij zijn manoeuvre.

Jonathan Milan: "Verschrikkelijk zware dag"

Jonathan Milan (Lidl-Trek): "Het was echt een heel zware etappe door de temperaturen. (hijgend) Vooral de laatste 700 meter."



"Het was een intense dag, ondanks het rustig begin. Ik moet mijn ploegmaats bedanken voor de zege. Zij hebben de wedstrijd perfect gecontroleerd, waardoor ik in een ideale positie aan de finale kon beginnen. Morgen ga ik proberen om mijn leiderstrui te verdedigen."

Uitslag Rit 1 rit

algemeen ranking naam resultaat ploeg 1 Jonathan Milan 3:31:34 Lidl - Trek LTK 2 Finn Fisher-Black +0 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 3 Tobias Lund Andresen +0 Team Picnic - PostNL DFP 4 Lennert Van Eetvelt +0 Lotto LOT 5 Oscar Onley +0 Team Picnic - PostNL DFP 6 Aaron Gate +0 XDS Astana Team XAT 7 Harold Tejada +0 XDS Astana Team XAT 8 Lionel Taminiaux +0 Lotto LOT 9 Phil Bauhaus +0 Bahrain Victorious TBV 10 Tadej Pogacar +0 UAE Team Emirates - XRG UAD meer tonen ranking naam resultaat ploeg 1 Jonathan Milan 3:31:24 Lidl - Trek LTK 2 Finn Fisher-Black +4 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 3 Tobias Lund Andresen +6 Team Picnic - PostNL DFP 4 Lennert Van Eetvelt +10 Lotto LOT 5 Oscar Onley +10 Team Picnic - PostNL DFP 6 Aaron Gate +10 XDS Astana Team XAT 7 Harold Tejada +10 XDS Astana Team XAT 8 Lionel Taminiaux +10 Lotto LOT 9 Phil Bauhaus +10 Bahrain Victorious TBV 10 Tadej Pogacar +10 UAE Team Emirates - XRG UAD meer tonen