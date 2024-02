LIVE: UAE Tour kent ontknoping met aankomst bergop, wie kan leider Jay Vine nog bedreigen?

De Jebel Hafeet is een vaste waarde in de UAE Tour. Sinds de oorsprong van de Arabische WorldTour-koers was de beklimming elke keer van de partij, in 2020 zelfs 2 keer.



Met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7% over net geen 11 kilometer zal er van een peloton geen spraken meer zijn bij de aankomst. Het steilste gedeelte heeft een stijgingspercentage van boven de 10%.



De laatste die mocht vieren bovenop de Jebel Hafeet, is Lotte Kopecky. In de UAE Tour voor vrouwen legde ze op deze beklimming de basis voor haar eindzege.