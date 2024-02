LIVE: Rickaert mee in de vlucht, straks laatste kans voor snelle mannen om zich te tonen in deze UAE Tour

De laatste vluchter van vandaag de andere helft van het Alpecin - Deceuninck-duo. Net zoals Murgano is het zijn tweede verschijning deze UAE Tour in de vlucht van de dag. Tijdens rit 3 reed hij samen met Mark Stewart weg uit het peloton na de waaierslag.



De sprintloods rijdt deze week in dienst van Kaden Groves. Een succes werd het deze week nog niet. De Australiër kwam in geen enkele sprint in het stuk voor.



In het verleden is Rickaert al 2 keer sucesvol geweest. In 2017 mocht hij de Grote Prijs Marcel Kint op zijn naam schrijven, Dwars door het Hageland werd 3 jaar later aan zijn palmares toegevoegd.