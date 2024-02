LIVE: Van Eetvelt en Vanhoucke kleuren de vlucht in de UAE Tour, schiet Merlier een derde keer raak?

De leider in het algemeen klassement is nog steeds Jay Vine (UAE). De Australiër veroverde de rode trui bovenop de Jelbel Jais. Zonder ongelukken blijft Vine minstens tot zondag op zijn troon zitten. Op de slotdag wordt er nog een laatste keer geklommen.



In het jongerenklassement is Ilan Van Wilder (SOQ) nog steeds leider. Onze landgenoot rijdt rond in het wit en heeft een voorsprong van 10 seconden op Max Poole (DFP).



Mark Stewart (Cor) prijkt bovenaan in het (tussen)sprintklassement. Hij heeft elke tussensprint in deze UAE Tour gewonnen en heeft op deze manier al meer punten verzameld dan Tim Merlier. Als Stewart ook vandaag beide tussensprints wint, kan hij morgen opnieuw in het groen rondrijden.