LIVE: Peloton houdt Van Eetvelt en Vanhoucke binnen bereik, hattrick voor Merlier in de UAE Tour?

Het is de tweede opeenvolgende dag dat Vanhoucke zich in de vlucht van de dag laat zien. Gisteren verliep de ontsnapping niet helemaal zoals hij gehoopt had.



Tot aan de tweede tussensprint was de renner van Lotto - Dstny onderweg met Mark Stewart. Die graaide de punten weg en liet zich vervolgens inlopen door het peloton.



Vanhoucke wist even niet wat hij dan moest doen. Hij reed nog even solo verder, maar besloot even later toch om zich ook naar het peloton te laten afzakken. Die begonnen een spelletje met onze landgenoot te spelen.



Vanhoucke moest onder de 30 km/u rijden om het peloton dichterbij te laten komen. Wanneer hij nog 50 meter voor de grote groep uitreed, bleef het peloton hangen. Een geërgerde Vanhoucke stond bijna stil op het moment dat hij zijn plaats in het peloton weer innam.