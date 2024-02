LIVE: Vanhoucke eenzame vluchter, schiet Merlier straks opnieuw raak in de UAE Tour?

Mark Stewart heeft zich de laatste dagen proberen tonen tijdens zijn debuut in de World Tour.



Op 28-jarige leeftijd heeft de Brit de klassementen van de Turul Romaniei en de New Zealand Cyce Classic op zijn palmares staan. In die laatste won hij ook een rit.



Vorig seizoen reed hij in zijn Italiaans voorjaar naar een 2e plek in in Per Sempre Alfredo en de GP Industria. Ongetwijfeld dat het aan de basis heeft gelegen bij Team Corratc-Vini Fantini op de renner binnen te halen.