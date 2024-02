LIVE: Het gaat voor het eerst bergop in de UAE Tour, duo met Dillier kleurt vlucht van de dag

Maandag werd Stewart vergezeld door zijn ploeggenoot Marco Murgano, vandaag luistert zijn metgezel naar de naam Silvan Dillier.



Voor het grote publiek is Dillier geen onbekende. De renner van Alpecin-Deceunick rijdt al sinds 2021 voor de gebroeders Roodhooft en is er een vaste waarde in de voorjaarsploeg.



In de Giro van 2017 behaalde de Zwitser zijn mooiste overwinning door Jasper Stuyven te kloppen in de sprint. Een paar maanden later kroonde hij zich als eindwinnaar van La Route d'Occitanie.



Zijn echte doorbraak volgde pas een jaar later tijdens Parijs-Roubaix. Toen draaide hij samen met Sagan de piste op en moest hij in de sprint het hoofd buigen.