LIVE: Niemand kan McNulty (voorlopig?) bedreigen, Van Wilder knokt zich naar 4e tijd

Het decor van deze tijdrit is overigens het Al Hudayriat Island in Abu Dhabi. In 2021 werd hier ook al de individuele tijdrit in de UAE Tour afgewerkt, toen gewonnen door Filippo Ganna. Met ook nog passages voor de ploegentijdrit in 2019 en de start van een rit in 2022 is Al Hudayriat Island vaste prik in rit 2.