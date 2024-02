Stevig pakket topsprinters, met Tim Merlier, mag zich opmaken voor eerste kans in UAE Tour

Meteen na de Ronde van de Algarve is het alweer tijd voor de UAE Tour, nog zo'n belangrijke voorbereidingskoers in de maand februari. Al moeten we er wel bij vermelden dat deze tot de WorldTour behoort.



Van maandag tot en met zondag zit u bij Sporza goed om geen trap te missen van elke rit in de UAE Tour. We volgen de koers met tekstupdates van start tot finish. Te beginnen met de openingsrit van vandaag.